https://ria.ru/20210628/pnevmoniya-1738852525.html

В Москве начали тестировать программу для диагностики вирусной пневмонии

В Москве начали тестировать программу для диагностики вирусной пневмонии - РИА Новости, 28.06.2021

В Москве начали тестировать программу для диагностики вирусной пневмонии

Тестирование инновационного программного обеспечения, которое, предварительно, может диагностировать вирусную пневмонию, началось в Москве, сообщается на... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T09:09

2021-06-28T09:09

2021-06-28T09:09

россия

здоровье - общество

национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова

москва

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Тестирование инновационного программного обеспечения, которое, предварительно, может диагностировать вирусную пневмонию, началось в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы."В Москве начали тестировать инновационное программное обеспечение, которое, по предварительным данным, может диагностировать вирусную пневмонию. Его создал один из крупнейших разработчиков микроэлектроники в России, являющийся управляющей компанией столичного технопарка "Модуль", - говорится в сообщении.Уточняется, что программу запустили в 2019 году. Испытания проводятся в Национальном медико-хирургическом центре имени Н.И. Пирогова в рамках пилотного тестирования инновационных решений.Добавляется, что программа способна самостоятельно распознавать по рентгеновским снимкам патологии легких, в том числе вызванные коронавирусом, а ее использование позволит сэкономить время врачей.Подчеркивается, что если исследование пройдет успешно, новое программное обеспечение начнут использовать в других медицинских учреждениях города."В программе пилотного тестирования участвуют более 130 государственных и коммерческих площадок из 18 отраслей, включая медицину и реабилитацию пациентов. С 2019 года завершено уже 79 пилотных тестирований, еще 33 сейчас находится в стадии реализации", - приводятся на сайте слова главы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина.

https://ria.ru/20210602/koronavirus-1735195741.html

https://ria.ru/20210210/pnevmoniya-1596871513.html

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россия, здоровье - общество, национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова, москва, общество