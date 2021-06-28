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В Москве начали тестировать программу для диагностики вирусной пневмонии
В Москве начали тестировать программу для диагностики вирусной пневмонии - РИА Новости, 28.06.2021
В Москве начали тестировать программу для диагностики вирусной пневмонии
Тестирование инновационного программного обеспечения, которое, предварительно, может диагностировать вирусную пневмонию, началось в Москве, сообщается на... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T09:09
2021-06-28T09:09
россия
здоровье - общество
национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова
москва
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Тестирование инновационного программного обеспечения, которое, предварительно, может диагностировать вирусную пневмонию, началось в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы."В Москве начали тестировать инновационное программное обеспечение, которое, по предварительным данным, может диагностировать вирусную пневмонию. Его создал один из крупнейших разработчиков микроэлектроники в России, являющийся управляющей компанией столичного технопарка "Модуль", - говорится в сообщении.Уточняется, что программу запустили в 2019 году. Испытания проводятся в Национальном медико-хирургическом центре имени Н.И. Пирогова в рамках пилотного тестирования инновационных решений.Добавляется, что программа способна самостоятельно распознавать по рентгеновским снимкам патологии легких, в том числе вызванные коронавирусом, а ее использование позволит сэкономить время врачей.Подчеркивается, что если исследование пройдет успешно, новое программное обеспечение начнут использовать в других медицинских учреждениях города."В программе пилотного тестирования участвуют более 130 государственных и коммерческих площадок из 18 отраслей, включая медицину и реабилитацию пациентов. С 2019 года завершено уже 79 пилотных тестирований, еще 33 сейчас находится в стадии реализации", - приводятся на сайте слова главы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина.
https://ria.ru/20210602/koronavirus-1735195741.html
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россия, здоровье - общество, национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова, москва, общество
В Москве начали тестировать программу для диагностики вирусной пневмонии
09:09 28.06.2021
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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В Москве начали тестировать программу для помощи в диагностике вирусной пневмонии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Тестирование инновационного программного обеспечения, которое, предварительно, может диагностировать вирусную пневмонию, началось в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
"В Москве начали тестировать инновационное программное обеспечение, которое, по предварительным данным, может диагностировать вирусную пневмонию. Его создал один из крупнейших разработчиков микроэлектроники в России, являющийся управляющей компанией столичного технопарка "Модуль", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что программу запустили в 2019 году. Испытания проводятся в Национальном медико-хирургическом центре имени Н.И. Пирогова в рамках пилотного тестирования инновационных решений.
Добавляется, что программа способна самостоятельно распознавать по рентгеновским снимкам патологии легких, в том числе вызванные коронавирусом, а ее использование позволит сэкономить время врачей.
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Эксперт рассказал, кто чаще всего умирает от пневмонии
Подчеркивается, что если исследование пройдет успешно, новое программное обеспечение начнут использовать в других медицинских учреждениях города.
"В программе пилотного тестирования участвуют более 130 государственных и коммерческих площадок из 18 отраслей, включая медицину и реабилитацию пациентов. С 2019 года завершено уже 79 пилотных тестирований, еще 33 сейчас находится в стадии реализации", - приводятся на сайте слова главы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина.
 
РоссияЗдоровье - ОбществоНациональный медико-хирургический центр имени Н. И. ПироговаМоскваОбщество
 
 
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