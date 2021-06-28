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Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Трансляция
Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Трансляция - РИА Новости, 28.06.2021
Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит видеоконференцию с председателем КНР Си Цзиньпином по случаю 20 лет со дня подписания договора о добрососедстве, дружбе РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T13:32
2021-06-28T13:32
2021-06-28T13:32
си цзиньпин
владимир путин
китай
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Президент России Владимир Путин проводит видеоконференцию с председателем КНР Си Цзиньпином по случаю 20 лет со дня подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
китай
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LIVE: Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина
6548584 19.05.2021 19 мая 2021. Президент РФ Владимир Путин принимает участие по видеосвязи в церемонии начала реализации проекта двустороннего сотрудничества в области ядерной энергетики - начала строительства энергоблоков №7 и №8 Тяньваньской АЭС и энергоблоков №3 и №4 АЭС "Сюйдапу" в Китае. В церемонии принимал участие председатель КНР Си Цзиньпинь. Сергей Ильин / РИА Новости
2021-06-28T13:32
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РИА Новости
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видео, си цзиньпин, владимир путин, китай
Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит видеоконференцию с председателем КНР Си Цзиньпином по случаю 20 лет со дня подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
2021-06-28T13:32
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PT11M09S
Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит видеоконференцию с председателем КНР Си Цзиньпином по случаю 20 лет со дня подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.