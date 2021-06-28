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Кабмин утвердил надбавки к пенсии для работников с большим стажем в АПК
Кабмин утвердил надбавки к пенсии для работников с большим стажем в АПК - РИА Новости, 28.06.2021
Кабмин утвердил надбавки к пенсии для работников с большим стажем в АПК
Кабмин утвердил правила выплаты надбавки к пенсии для граждан, не менее 30 лет проработавших в сельском хозяйстве, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T13:15
2021-06-28T22:47
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Кабмин утвердил правила выплаты надбавки к пенсии для граждан, не менее 30 лет проработавших в сельском хозяйстве, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Получать такую надбавку могут агрономы, ветеринарные врачи, технологи, инженеры — представители всего более 500 профессий, добавил премьер."Главное, чтобы местом их работы было сельскохозяйственное предприятие", — пояснил он.Мишустин отметил, что люди становятся городскими жителями по разным причинам, в том числе и из-за изменения административных границ населенных пунктов, и это не должно сказываться на положенных им выплатах."По новым правилам получать надбавку такие пенсионеры с 30-летним стажем будут уже с начала следующего года", — сказал премьер.
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россия, михаил мишустин, общество
Кабмин утвердил надбавки к пенсии для работников с большим стажем в АПК
13:15 28.06.2021 (обновлено: 22:47 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Правительство утвердило надбавки к пенсии для работников со стажем не менее 30 лет в АПК

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Кабмин утвердил правила выплаты надбавки к пенсии для граждан, не менее 30 лет проработавших в сельском хозяйстве, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"По поручению президента правительство утвердило правила выплаты надбавки к пенсии для граждан, которые не менее 30 лет проработали в сельском хозяйстве. Ее размер составляет 25 процентов", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Получать такую надбавку могут агрономы, ветеринарные врачи, технологи, инженеры — представители всего более 500 профессий, добавил премьер.
"Главное, чтобы местом их работы было сельскохозяйственное предприятие", — пояснил он.
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"По новым правилам получать надбавку такие пенсионеры с 30-летним стажем будут уже с начала следующего года", — сказал премьер.
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