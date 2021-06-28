https://ria.ru/20210628/pensiya-1738891142.html

Кабмин утвердил надбавки к пенсии для работников с большим стажем в АПК

Кабмин утвердил надбавки к пенсии для работников с большим стажем в АПК - РИА Новости, 28.06.2021

Кабмин утвердил надбавки к пенсии для работников с большим стажем в АПК

Кабмин утвердил правила выплаты надбавки к пенсии для граждан, не менее 30 лет проработавших в сельском хозяйстве, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T13:15

2021-06-28T13:15

2021-06-28T22:47

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Кабмин утвердил правила выплаты надбавки к пенсии для граждан, не менее 30 лет проработавших в сельском хозяйстве, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Получать такую надбавку могут агрономы, ветеринарные врачи, технологи, инженеры — представители всего более 500 профессий, добавил премьер."Главное, чтобы местом их работы было сельскохозяйственное предприятие", — пояснил он.Мишустин отметил, что люди становятся городскими жителями по разным причинам, в том числе и из-за изменения административных границ населенных пунктов, и это не должно сказываться на положенных им выплатах."По новым правилам получать надбавку такие пенсионеры с 30-летним стажем будут уже с начала следующего года", — сказал премьер.

https://ria.ru/20210627/vyplaty-1738783297.html

https://ria.ru/20210624/pensii-1738346375.html

россия

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россия, михаил мишустин, общество