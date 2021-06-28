https://ria.ru/20210628/pensiya-1738891142.html
Кабмин утвердил надбавки к пенсии для работников с большим стажем в АПК
Кабмин утвердил надбавки к пенсии для работников с большим стажем в АПК - РИА Новости, 28.06.2021
Кабмин утвердил надбавки к пенсии для работников с большим стажем в АПК
Кабмин утвердил правила выплаты надбавки к пенсии для граждан, не менее 30 лет проработавших в сельском хозяйстве, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T13:15
2021-06-28T13:15
2021-06-28T22:47
россия
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_fe30b753800dc48715c72cb379950c6e.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Кабмин утвердил правила выплаты надбавки к пенсии для граждан, не менее 30 лет проработавших в сельском хозяйстве, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Получать такую надбавку могут агрономы, ветеринарные врачи, технологи, инженеры — представители всего более 500 профессий, добавил премьер."Главное, чтобы местом их работы было сельскохозяйственное предприятие", — пояснил он.Мишустин отметил, что люди становятся городскими жителями по разным причинам, в том числе и из-за изменения административных границ населенных пунктов, и это не должно сказываться на положенных им выплатах."По новым правилам получать надбавку такие пенсионеры с 30-летним стажем будут уже с начала следующего года", — сказал премьер.
https://ria.ru/20210627/vyplaty-1738783297.html
https://ria.ru/20210624/pensii-1738346375.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_583:0:3312:2047_1920x0_80_0_0_98618c5db5e6ef3421c003acf48bb17e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, общество
Кабмин утвердил надбавки к пенсии для работников с большим стажем в АПК
13:15 28.06.2021 (обновлено: 22:47 28.06.2021)
Правительство утвердило надбавки к пенсии для работников со стажем не менее 30 лет в АПК
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Кабмин утвердил правила выплаты надбавки к пенсии для граждан, не менее 30 лет проработавших в сельском хозяйстве, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин
.
"По поручению президента правительство утвердило правила выплаты надбавки к пенсии для граждан, которые не менее 30 лет проработали в сельском хозяйстве. Ее размер составляет 25 процентов", — сказал он на совещании с вице-премьерами.
Получать такую надбавку могут агрономы, ветеринарные врачи, технологи, инженеры — представители всего более 500 профессий, добавил премьер.
"Главное, чтобы местом их работы было сельскохозяйственное предприятие", — пояснил он.
Мишустин отметил, что люди становятся городскими жителями по разным причинам, в том числе и из-за изменения административных границ населенных пунктов, и это не должно сказываться на положенных им выплатах.
"По новым правилам получать надбавку такие пенсионеры с 30-летним стажем будут уже с начала следующего года", — сказал премьер.