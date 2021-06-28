https://ria.ru/20210628/oruzhie-1738856879.html

Британцы восхитились российской подлодкой с торпедами "Судного дня"

Британцы восхитились российской подлодкой с торпедами "Судного дня" - РИА Новости, 28.06.2021

Британцы восхитились российской подлодкой с торпедами "Судного дня"

Читатели Daily Mail прокомментировали испытания атомной подводной лодки "Белгород", которая должна стать носителем беспилотных аппаратов "Посейдон". Многие... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T09:45

2021-06-28T09:45

2021-06-28T11:41

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

мексиканский залив

черное море

евросоюз

владимир путин

великобритания

технологии

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail прокомментировали испытания атомной подводной лодки "Белгород", которая должна стать носителем беспилотных аппаратов "Посейдон". Многие вспомнили недавний инцидент с эсминцем Defender в Черном море и предостерегли от недооценки российского оружия."Соединенное Королевство отправилось в Черное море, чтобы спровоцировать проблемы. Вы создавали вашу империю, игнорируя интересы и права других народов, а теперь, когда вы вышли из Евросоюза, такое впечатление, что вы вернулись к старым привычкам. Британское правительство не уважает волю жителей Крыма, которые проголосовали на референдуме. И Россия правильно поступает, создавая оружие, которое в нынешние времена необходимо", — написал Mike."Все забывают о том, что пару лет назад одну из российских подлодок обнаружили в Мексиканском заливе, когда она следила за авиабазой Макдилл в Тампе. Не стоит думать, что русские не способны нанести огромный урон", — отметил Truth In Rock. В свою очередь, пользователь Jasper09 сыронизировал, что в противовес новому российскому оружию "у Соединенных Штатов уже есть дельфины, вооруженные лазерами"."Уважаемые британские товарищи. Ваш премьер-министр страдает опасной манией. В следующий раз, когда вы решите отправить свою развалюху в Черное море, убедитесь, чтобы она не заходила в российские территориальные воды", — предостерег Leon Lax."Отличная работа, Россия! Запад взъелся на Россию, потому что Россия выиграла во Второй мировой войне, и Запад это знает. Потому что Россия смело противостоит всей этой политкорректности, а ее футболисты не преклоняют колено, как наши", — подытожили читатели.Экспериментальная подлодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который переработали специально для системы "Посейдон".О разработке "Посейдона" Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210613/bayden-1736895840.html

https://ria.ru/20210624/esminets-1738505498.html

https://ria.ru/20210610/ka-52m-1736389265.html

россия

мексиканский залив

черное море

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, мексиканский залив, черное море, евросоюз, владимир путин, великобритания, технологии