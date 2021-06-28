Британцы восхитились российской подлодкой с торпедами "Судного дня"
09:45 28.06.2021 (обновлено: 11:41 28.06.2021)
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду на АО "Производственное объединение "Севмаш" в Северодвинске
Читатели Daily Mail восхитились российской подлодкой с торпедами "Судного дня"
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail прокомментировали испытания атомной подводной лодки "Белгород", которая должна стать носителем беспилотных аппаратов "Посейдон". Многие вспомнили недавний инцидент с эсминцем Defender в Черном море и предостерегли от недооценки российского оружия.
"Соединенное Королевство отправилось в Черное море, чтобы спровоцировать проблемы. Вы создавали вашу империю, игнорируя интересы и права других народов, а теперь, когда вы вышли из Евросоюза, такое впечатление, что вы вернулись к старым привычкам. Британское правительство не уважает волю жителей Крыма, которые проголосовали на референдуме. И Россия правильно поступает, создавая оружие, которое в нынешние времена необходимо", — написал Mike.
"Все забывают о том, что пару лет назад одну из российских подлодок обнаружили в Мексиканском заливе, когда она следила за авиабазой Макдилл в Тампе. Не стоит думать, что русские не способны нанести огромный урон", — отметил Truth In Rock. В свою очередь, пользователь Jasper09 сыронизировал, что в противовес новому российскому оружию "у Соединенных Штатов уже есть дельфины, вооруженные лазерами".
"Уважаемые британские товарищи. Ваш премьер-министр страдает опасной манией. В следующий раз, когда вы решите отправить свою развалюху в Черное море, убедитесь, чтобы она не заходила в российские территориальные воды", — предостерег Leon Lax.
"Отличная работа, Россия! Запад взъелся на Россию, потому что Россия выиграла во Второй мировой войне, и Запад это знает. Потому что Россия смело противостоит всей этой политкорректности, а ее футболисты не преклоняют колено, как наши", — подытожили читатели.
Экспериментальная подлодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который переработали специально для системы "Посейдон".
О разработке "Посейдона" Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
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