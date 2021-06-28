Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210628/odessa-1738882874.html
В Одессе торжественно открылись военные учения Sea Breeze-2021
В Одессе торжественно открылись военные учения Sea Breeze-2021 - РИА Новости, 28.06.2021
В Одессе торжественно открылись военные учения Sea Breeze-2021
Официальная церемония открытия международных учений Sea Breeze-2021 прошла в Одессе в понедельник, трансляция велась на странице ВМС Украины в Facebook. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:22
2021-06-28T12:22
sea breeze
военно-морские силы украины
нато
одесса
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580651429_539:727:2885:2047_1920x0_80_0_0_a2c80b86784f9e061cc7619e9003aef6.jpg
КИЕВ, 28 июн – РИА Новости. Официальная церемония открытия международных учений Sea Breeze-2021 прошла в Одессе в понедельник, трансляция велась на странице ВМС Украины в Facebook.Учения Sea Breeze-2021 пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море. В них будут задействованы 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран."Позвольте мне от имени всех ВМС Украины поздравить вас с открытием международных учений Sea Breese-2021", - заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, обращаясь к офицерскому составу военно-морских сил в Одессе.Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.Многонациональные военные учения проводятся на территории Украины с 1997 года. Организаторами учений выступают Украина и США.
https://radiosputnik.ria.ru/20210627/ssha-1738808392.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/ucheniya-1738191172.html
одесса
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580651429_1200:783:2885:2047_1920x0_80_0_0_0d5e83663c5103d24f4956545a1bd574.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
sea breeze, военно-морские силы украины, нато, одесса, сша, украина, в мире
В Одессе торжественно открылись военные учения Sea Breeze-2021
12:22 28.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии Украины отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море
Военнослужащие армии Украины отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк

В Одессе состоялась церемония открытия международных учений Sea Breeze-2021

Читать ria.ru в
КИЕВ, 28 июн – РИА Новости. Официальная церемония открытия международных учений Sea Breeze-2021 прошла в Одессе в понедельник, трансляция велась на странице ВМС Украины в Facebook.
Учения Sea Breeze-2021 пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море. В них будут задействованы 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран.
Американский ракетный эсминец USS Ross в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 15:41В мире
Эсминец USS Ross прибыл в Одессу на учения Sea Breeze
"Позвольте мне от имени всех ВМС Украины поздравить вас с открытием международных учений Sea Breese-2021", - заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, обращаясь к офицерскому составу военно-морских сил в Одессе.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.
Многонациональные военные учения проводятся на территории Украины с 1997 года. Организаторами учений выступают Украина и США.
Международные учения Sea Breeze - 2019 в Одессе - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 10:24Сказано в эфире
Политолог: РФ посылает сигнал участникам учений Sea Breeze в Черном море
 
Sea BreezeВоенно-морские силы УкраиныНАТООдессаСШАУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли три человека
08:32В Подмосковье проверят обстоятельства смерти мальчика из-за непогоды
08:24На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд
08:23При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка
08:18Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали
08:15Заместителя премьера Австралии оштрафовали за отсутствие маски
08:13Аналитики рассказали о взрывном спросе на аренду самокатов в России
08:09С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек
08:06В Хабаровский край поступили 50 тысяч доз вакцины от COVID-19
08:01Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия
08:00Турецкие амбиции. Грозит ли Стамбульский канал российскому флоту
07:39Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
07:38В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
07:12"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша
07:07В Пензе загорелся торговый центр
06:51В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес
06:11Эксперт не ждет снижения заболеваемости COVID-19 после жарких дней
06:09Россияне стали чаще платить по "плохим" долгам
06:06Карту "Мир" с июля должно принимать большее число российских магазинов
05:49Мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе в Москве
Лента новостейМолния