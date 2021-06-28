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В Одессе торжественно открылись военные учения Sea Breeze-2021

В Одессе торжественно открылись военные учения Sea Breeze-2021 - РИА Новости, 28.06.2021

В Одессе торжественно открылись военные учения Sea Breeze-2021

Официальная церемония открытия международных учений Sea Breeze-2021 прошла в Одессе в понедельник, трансляция велась на странице ВМС Украины в Facebook. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T12:22

2021-06-28T12:22

2021-06-28T12:22

sea breeze

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КИЕВ, 28 июн – РИА Новости. Официальная церемония открытия международных учений Sea Breeze-2021 прошла в Одессе в понедельник, трансляция велась на странице ВМС Украины в Facebook.Учения Sea Breeze-2021 пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море. В них будут задействованы 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран."Позвольте мне от имени всех ВМС Украины поздравить вас с открытием международных учений Sea Breese-2021", - заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, обращаясь к офицерскому составу военно-морских сил в Одессе.Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.Многонациональные военные учения проводятся на территории Украины с 1997 года. Организаторами учений выступают Украина и США.

https://radiosputnik.ria.ru/20210627/ssha-1738808392.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/ucheniya-1738191172.html

одесса

сша

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sea breeze, военно-морские силы украины, нато, одесса, сша, украина, в мире