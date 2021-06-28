Онлайн-конференция об обучении иностранных студентов
2 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Обучение иностранных студентов в условиях пандемии".
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Участники:
- заместитель руководителя Россотрудничества Павел ШЕВЦОВ;
- член Общественной палаты РФ, декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри САРДАРЯН.
Пандемия внесла серьезные коррективы в форматы занятий студентов, обучающихся на двойных и совместных программах. По инициативе Общественной палаты РФ было проведено анкетирование проректоров по международному сотрудничеству ведущих российских вузов. Главным предметом опроса стало обучение иностранных студентов в условиях пандемии. Предлагалось оценить сложности в реализации двойных и совместных программ, возникшие в результате перехода на дистанционное обучение, готовность и необходимость принять иностранных студентов, возобновив для них очный формат занятий. В рамках мероприятия будут освещены результаты проведенного анкетирования.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель руководителя Россотрудничества Павел ШЕВЦОВ;
- член Общественной палаты РФ, декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри САРДАРЯН.
Пандемия внесла серьезные коррективы в форматы занятий студентов, обучающихся на двойных и совместных программах. По инициативе Общественной палаты РФ было проведено анкетирование проректоров по международному сотрудничеству ведущих российских вузов. Главным предметом опроса стало обучение иностранных студентов в условиях пандемии. Предлагалось оценить сложности в реализации двойных и совместных программ, возникшие в результате перехода на дистанционное обучение, готовность и необходимость принять иностранных студентов, возобновив для них очный формат занятий. В рамках мероприятия будут освещены результаты проведенного анкетирования.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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