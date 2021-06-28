https://ria.ru/20210628/obrazovanie-1738933776.html

Онлайн-конференция об обучении иностранных студентов

Онлайн-конференция об обучении иностранных студентов - РИА Новости, 28.06.2021

Онлайн-конференция об обучении иностранных студентов

2 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Обучение иностранных студентов в условиях пандемии".

2021-06-28T17:09

2021-06-28T17:09

2021-06-28T17:09

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1738933776.jpg?1624889352

Задать вопросУчастники:- заместитель руководителя Россотрудничества Павел ШЕВЦОВ;- член Общественной палаты РФ, декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри САРДАРЯН.Пандемия внесла серьезные коррективы в форматы занятий студентов, обучающихся на двойных и совместных программах. По инициативе Общественной палаты РФ было проведено анкетирование проректоров по международному сотрудничеству ведущих российских вузов. Главным предметом опроса стало обучение иностранных студентов в условиях пандемии. Предлагалось оценить сложности в реализации двойных и совместных программ, возникшие в результате перехода на дистанционное обучение, готовность и необходимость принять иностранных студентов, возобновив для них очный формат занятий. В рамках мероприятия будут освещены результаты проведенного анкетирования.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы