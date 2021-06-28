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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210628/obedinenie-1738879057.html
В РПЦ прокомментировали возможность объединения православных с католиками
В РПЦ прокомментировали возможность объединения православных с католиками - РИА Новости, 28.06.2021
В РПЦ прокомментировали возможность объединения православных с католиками
Русская православная церковь (РПЦ) не примет объединения православия и католицизма по инициативе патриарха Константинопольского Варфоломея, об этом сказал... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:04
2021-06-28T12:04
религия и мировоззрение
константинопольский патриархат
московский патриархат
отдел внешних церковных связей московского патриархата
ватикан
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) не примет объединения православия и католицизма по инициативе патриарха Константинопольского Варфоломея, об этом сказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Ранее принадлежащий к духовенству Константинопольского патриархата митрополит Италийский Поликарп (Ставропулос) заявил в интервью официальному изданию Ватикана, что "жесты" патриарха Константинопольского Варфоломея и папы римского Франциска "все больше идут в направлении полного единства", а "путь католиков и православных к полному единству приближается к финишу, и на уровне верующих эта цель уже достигнута"."Патриарх Константинопольский в последнее время возомнил себя вершителем судеб православия, он считает, что может единолично принимать какие-то решения. &lt;...&gt; Не будет ничего удивительного в том, что Константинопольский патриарх без согласия других поместных православных церквей, без решения тех многочисленных вопросов, которые стоят на повестке православно-католического диалога, просто объявил бы о том, что произошло воссоединение, подписал бы какую-нибудь бумагу. Для нас, для Русской православной церкви, эта бумага ничего не будет значить", - заявил он в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24.С 2000 года, рассказал митрополит Иларион, он лично участвовал в православно-католическом диалоге, в котором сопредседательствовал Константинопольский патриархат. Политику Константинопольского патриархата в нем глава ОВЦС охарактеризовал как "направленную не на воссоединение православных и католиков, заимствование католической модели иерархии и управления".
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константинопольский патриархат, московский патриархат, отдел внешних церковных связей московского патриархата, ватикан

В РПЦ прокомментировали возможность объединения православных с католиками

12:04 28.06.2021
 
© РИА Новости / Геннадий МельникАрхиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) не примет объединения православия и католицизма по инициативе патриарха Константинопольского Варфоломея, об этом сказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Ранее принадлежащий к духовенству Константинопольского патриархата митрополит Италийский Поликарп (Ставропулос) заявил в интервью официальному изданию Ватикана, что "жесты" патриарха Константинопольского Варфоломея и папы римского Франциска "все больше идут в направлении полного единства", а "путь католиков и православных к полному единству приближается к финишу, и на уровне верующих эта цель уже достигнута".
Католики - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 08:00Религия и мировоззрение
"Много обид". Для христиан всего мира грядет "событие тысячелетия"
"Патриарх Константинопольский в последнее время возомнил себя вершителем судеб православия, он считает, что может единолично принимать какие-то решения. <...> Не будет ничего удивительного в том, что Константинопольский патриарх без согласия других поместных православных церквей, без решения тех многочисленных вопросов, которые стоят на повестке православно-католического диалога, просто объявил бы о том, что произошло воссоединение, подписал бы какую-нибудь бумагу. Для нас, для Русской православной церкви, эта бумага ничего не будет значить", - заявил он в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24.
С 2000 года, рассказал митрополит Иларион, он лично участвовал в православно-католическом диалоге, в котором сопредседательствовал Константинопольский патриархат. Политику Константинопольского патриархата в нем глава ОВЦС охарактеризовал как "направленную не на воссоединение православных и католиков, заимствование католической модели иерархии и управления".
 
Религия и мировоззрениеКонстантинопольский патриархатМосковский ПатриархатОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаВатикан
 
 
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