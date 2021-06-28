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"Транснефть" остановила прокачку самарской нефти из-за хлорорганики
"Транснефть" остановила прокачку самарской нефти из-за хлорорганики - РИА Новости, 28.06.2021
"Транснефть" остановила прокачку самарской нефти из-за хлорорганики
"Транснефть" на прошлой неделе предотвратила попадание в трубопроводную систему в Приволжье нефти с превышением содержания хлорорганических соединений, угрозы... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T18:33
2021-06-28T21:47
самарское
роснефть
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
транснефть
ульяновская область
белоруссия
экономика
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Транснефть" на прошлой неделе предотвратила попадание в трубопроводную систему в Приволжье нефти с превышением содержания хлорорганических соединений, угрозы загрязнения системы нет, все потребители получают качественное сырье, сообщила компания."В резервуарных парках АО "Транснефть-Приволга" локализована нефть с превышением нормативного содержания хлорорганических соединений. Угрозы загрязнения системы нет, начата подготовка к технологическим процедурам по нормализации нефти. Все потребители получают нефть установленного качества", - сообщили в компании.По данным "Транснефти", анализ проб нефти 23 июня показал превышение нормативного содержания хлорорганических соединений, после чего "Транснефть" остановила магистральные нефтепроводы Самара – Лопатино и Куйбышев – Унеча-2 до установления источника загрязнения. Одновременно были отобраны пробы со всех резервуаров, где производился прием от нефтяных компаний в "Транснефть-Приволга". Повышенное содержание хлорорганики было зафиксировано 24 июня в отобранных из резервуаров пробах на нефтеперекачивающей станции (НПС) Муханово."На НПС Муханово ведется прием нефти от единственного производителя АО "Самаранефтегаз" (дочерняя компания ПАО "НК "Роснефть"). ... Результаты испытаний в независимой лаборатории ИЦ АО "СЖС Восток Лимитед", согласованной между АО "Транснефть-Приволга" и АО "Самаранефтегаз", показали превышение нормативных значений ХОС в нефти, принимаемой на ПСП Муханово за 20 и 21 июня, ... в связи с чем 25 июня было принято решение об остановке приема нефти от АО "Самаранефтегаз", - подчеркивает компания.Предполагаемый объем загрязненной нефти, поступившей в резервуарные парки и магистральные нефтепроводы "Транснефти", составляет 350 тысяч тонн. Сообщение об инциденте направлено в управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора и правоохранительные органы."Вероятной причиной поступления загрязненной нефти в НПС Муханово явились действия представителей сдающей стороны на СИКН 233, ОПСП Муханово, не выявившие в своей лаборатории несоответствие продукции требованиям технического регламента ЕАЭС "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию", - поясняется в релизе .В конце апреля 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье, в результате чего прокачка была приостановлена. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновились с 1 июля. Компенсации пострадавшим компаниям выплачивает "Транснефть". Компания из общего резерва по компенсациям из-за ЧП на "Дружбе" в размере 30,3 миллиарда рублей использовала 13,8 миллиарда рублей.
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самарское, роснефть, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), транснефть, ульяновская область, белоруссия, экономика
"Транснефть" остановила прокачку самарской нефти из-за хлорорганики
18:33 28.06.2021 (обновлено: 21:47 28.06.2021)
 
© www.utro.co.ilНефтепровод
Нефтепровод
© www.utro.co.il

"Транснефть" предотвратила попадание в систему трубопроводов нефти с превышением хлорорганики

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Транснефть" на прошлой неделе предотвратила попадание в трубопроводную систему в Приволжье нефти с превышением содержания хлорорганических соединений, угрозы загрязнения системы нет, все потребители получают качественное сырье, сообщила компания.
"В резервуарных парках АО "Транснефть-Приволга" локализована нефть с превышением нормативного содержания хлорорганических соединений. Угрозы загрязнения системы нет, начата подготовка к технологическим процедурам по нормализации нефти. Все потребители получают нефть установленного качества", - сообщили в компании.
По данным "Транснефти", анализ проб нефти 23 июня показал превышение нормативного содержания хлорорганических соединений, после чего "Транснефть" остановила магистральные нефтепроводы Самара – Лопатино и Куйбышев – Унеча-2 до установления источника загрязнения. Одновременно были отобраны пробы со всех резервуаров, где производился прием от нефтяных компаний в "Транснефть-Приволга". Повышенное содержание хлорорганики было зафиксировано 24 июня в отобранных из резервуаров пробах на нефтеперекачивающей станции (НПС) Муханово.
"На НПС Муханово ведется прием нефти от единственного производителя АО "Самаранефтегаз" (дочерняя компания ПАО "НК "Роснефть"). ... Результаты испытаний в независимой лаборатории ИЦ АО "СЖС Восток Лимитед", согласованной между АО "Транснефть-Приволга" и АО "Самаранефтегаз", показали превышение нормативных значений ХОС в нефти, принимаемой на ПСП Муханово за 20 и 21 июня, ... в связи с чем 25 июня было принято решение об остановке приема нефти от АО "Самаранефтегаз", - подчеркивает компания.
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Предполагаемый объем загрязненной нефти, поступившей в резервуарные парки и магистральные нефтепроводы "Транснефти", составляет 350 тысяч тонн. Сообщение об инциденте направлено в управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора и правоохранительные органы.
"Вероятной причиной поступления загрязненной нефти в НПС Муханово явились действия представителей сдающей стороны на СИКН 233, ОПСП Муханово, не выявившие в своей лаборатории несоответствие продукции требованиям технического регламента ЕАЭС "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию", - поясняется в релизе .
В конце апреля 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье, в результате чего прокачка была приостановлена. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновились с 1 июля. Компенсации пострадавшим компаниям выплачивает "Транснефть". Компания из общего резерва по компенсациям из-за ЧП на "Дружбе" в размере 30,3 миллиарда рублей использовала 13,8 миллиарда рублей.
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