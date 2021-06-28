https://ria.ru/20210628/neft-1738972193.html

"Транснефть" остановила прокачку самарской нефти из-за хлорорганики

"Транснефть" остановила прокачку самарской нефти из-за хлорорганики - РИА Новости, 28.06.2021

"Транснефть" остановила прокачку самарской нефти из-за хлорорганики

"Транснефть" на прошлой неделе предотвратила попадание в трубопроводную систему в Приволжье нефти с превышением содержания хлорорганических соединений, угрозы... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T18:33

2021-06-28T18:33

2021-06-28T21:47

самарское

роснефть

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

транснефть

ульяновская область

белоруссия

экономика

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Транснефть" на прошлой неделе предотвратила попадание в трубопроводную систему в Приволжье нефти с превышением содержания хлорорганических соединений, угрозы загрязнения системы нет, все потребители получают качественное сырье, сообщила компания."В резервуарных парках АО "Транснефть-Приволга" локализована нефть с превышением нормативного содержания хлорорганических соединений. Угрозы загрязнения системы нет, начата подготовка к технологическим процедурам по нормализации нефти. Все потребители получают нефть установленного качества", - сообщили в компании.По данным "Транснефти", анализ проб нефти 23 июня показал превышение нормативного содержания хлорорганических соединений, после чего "Транснефть" остановила магистральные нефтепроводы Самара – Лопатино и Куйбышев – Унеча-2 до установления источника загрязнения. Одновременно были отобраны пробы со всех резервуаров, где производился прием от нефтяных компаний в "Транснефть-Приволга". Повышенное содержание хлорорганики было зафиксировано 24 июня в отобранных из резервуаров пробах на нефтеперекачивающей станции (НПС) Муханово."На НПС Муханово ведется прием нефти от единственного производителя АО "Самаранефтегаз" (дочерняя компания ПАО "НК "Роснефть"). ... Результаты испытаний в независимой лаборатории ИЦ АО "СЖС Восток Лимитед", согласованной между АО "Транснефть-Приволга" и АО "Самаранефтегаз", показали превышение нормативных значений ХОС в нефти, принимаемой на ПСП Муханово за 20 и 21 июня, ... в связи с чем 25 июня было принято решение об остановке приема нефти от АО "Самаранефтегаз", - подчеркивает компания.Предполагаемый объем загрязненной нефти, поступившей в резервуарные парки и магистральные нефтепроводы "Транснефти", составляет 350 тысяч тонн. Сообщение об инциденте направлено в управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора и правоохранительные органы."Вероятной причиной поступления загрязненной нефти в НПС Муханово явились действия представителей сдающей стороны на СИКН 233, ОПСП Муханово, не выявившие в своей лаборатории несоответствие продукции требованиям технического регламента ЕАЭС "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию", - поясняется в релизе .В конце апреля 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье, в результате чего прокачка была приостановлена. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновились с 1 июля. Компенсации пострадавшим компаниям выплачивает "Транснефть". Компания из общего резерва по компенсациям из-за ЧП на "Дружбе" в размере 30,3 миллиарда рублей использовала 13,8 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210625/neft-1738573271.html

https://ria.ru/20210624/neft-1738456107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарское, роснефть, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), транснефть, ульяновская область, белоруссия, экономика