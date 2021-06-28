https://ria.ru/20210628/napadenie-1738860525.html

Житель Югры пойдет под суд за нападение с топором на участкового

Житель Югры пойдет под суд за нападение с топором на участкового - РИА Новости, 28.06.2021

Житель Югры пойдет под суд за нападение с топором на участкового

Житель Ханты-Мансийского автономного округа предстанет перед судом после того, как напал с топором и ранил участкового около его дома, сообщает региональное... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T10:28

2021-06-28T10:28

2021-06-28T10:28

россия

ханты-мансийский автономный округ

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июн - РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа предстанет перед судом после того, как напал с топором и ранил участкового около его дома, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Согласно данным следствия, в конце мая пьяный 30-летний житель села Шеркалы, не согласившись с тем, что его и брата привлекли к уголовной ответственности за преступления против собственности, взялся за топор, пришел к дому местного участкового и повредил входную дверь и окно. Когда полицейский вышел и попытался остановить мужчину, тот начал угрожать и ранил правоохранителя топором.Уголовное дело в отношении молодого человека возбудили по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", расследование завершено, подчеркнули в ведомстве."В ходе следствия обвиняемый раскаялся за содеянное. Следователями собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СУСК.

https://ria.ru/20210623/napadenie-1738216798.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

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россия, ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), происшествия