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Житель Югры пойдет под суд за нападение с топором на участкового
Житель Югры пойдет под суд за нападение с топором на участкового - РИА Новости, 28.06.2021
Житель Югры пойдет под суд за нападение с топором на участкового
Житель Ханты-Мансийского автономного округа предстанет перед судом после того, как напал с топором и ранил участкового около его дома, сообщает региональное... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T10:28
2021-06-28T10:28
россия
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июн - РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа предстанет перед судом после того, как напал с топором и ранил участкового около его дома, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Согласно данным следствия, в конце мая пьяный 30-летний житель села Шеркалы, не согласившись с тем, что его и брата привлекли к уголовной ответственности за преступления против собственности, взялся за топор, пришел к дому местного участкового и повредил входную дверь и окно. Когда полицейский вышел и попытался остановить мужчину, тот начал угрожать и ранил правоохранителя топором.Уголовное дело в отношении молодого человека возбудили по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", расследование завершено, подчеркнули в ведомстве."В ходе следствия обвиняемый раскаялся за содеянное. Следователями собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СУСК.
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россия, ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Житель Югры пойдет под суд за нападение с топором на участкового
10:28 28.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Житель Югры пойдет под суд за нападение с топором на участкового около его дома

Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июн - РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа предстанет перед судом после того, как напал с топором и ранил участкового около его дома, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Согласно данным следствия, в конце мая пьяный 30-летний житель села Шеркалы, не согласившись с тем, что его и брата привлекли к уголовной ответственности за преступления против собственности, взялся за топор, пришел к дому местного участкового и повредил входную дверь и окно. Когда полицейский вышел и попытался остановить мужчину, тот начал угрожать и ранил правоохранителя топором.
Уголовное дело в отношении молодого человека возбудили по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", расследование завершено, подчеркнули в ведомстве.
"В ходе следствия обвиняемый раскаялся за содеянное. Следователями собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СУСК.
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РоссияХанты-Мансийский автономный округСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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