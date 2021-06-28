https://ria.ru/20210628/myanma-1738866226.html

Власти Мьянмы не будут менять правила выборов, заявил главком

Власти Мьянмы не будут менять правила выборов, заявил главком - РИА Новости, 28.06.2021

Власти Мьянмы не будут менять правила выборов, заявил главком

Новые выборы в Мьянме будут честными, в них смогут участвовать все политические партии, если они будут соответствовать правилам регистрации, заявил в интервью... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T11:06

2021-06-28T11:06

2021-06-28T15:12

мин аун хлайн

зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)

национальная лига за демократию (нлд)

мьянма

нейпьидо

в мире

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Новые выборы в Мьянме будут честными, в них смогут участвовать все политические партии, если они будут соответствовать правилам регистрации, заявил в интервью РИА Новости председатель Государственного административного совета, верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн.Главнокомандующий напомнил, что военные в Мьянме с первого дня после перехода власти в их руки говорили, что после выполнения мер, необходимых для проведения новых выборов, они "обязательно организуют новые честные выборы"."Абсолютно все политические партии могут участвовать в выборах в соответствии с правилами. Эти правила мы не меняем и не будем придумывать новые. Как было, так и останется", - сказал Мин Аун Хлайн."Если (партии – ред.) будут действовать по правилам, то смогут участвовать в выборах. Там два правила. Во-первых, правильное формирование политической партии. Если все зарегистрировано в соответствии с законом, то это уже половина дела. Во-вторых, это правильное участие в самих выборах. Если все правила соблюдены, то партии 100% готовы к следующим выборам", - отметил он.Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. В начале апреля на брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210628/myanma-1738858956.html

https://ria.ru/20210628/myanma-1738853954.html

мьянма

нейпьидо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мин аун хлайн, зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор), национальная лига за демократию (нлд), мьянма, нейпьидо, в мире