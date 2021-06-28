Власти Мьянмы не будут менять правила выборов, заявил главком
11:06 28.06.2021 (обновлено: 15:12 28.06.2021)
© AP PhotoПолицейский в Мьянме
© AP Photo
Главком Мьянмы заявил, что новые выборы будут честными, в них смогут участвовать все партии
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Новые выборы в Мьянме будут честными, в них смогут участвовать все политические партии, если они будут соответствовать правилам регистрации, заявил в интервью РИА Новости председатель Государственного административного совета, верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн.
Главнокомандующий напомнил, что военные в Мьянме с первого дня после перехода власти в их руки говорили, что после выполнения мер, необходимых для проведения новых выборов, они "обязательно организуют новые честные выборы".
"Абсолютно все политические партии могут участвовать в выборах в соответствии с правилами. Эти правила мы не меняем и не будем придумывать новые. Как было, так и останется", - сказал Мин Аун Хлайн.
"Если (партии – ред.) будут действовать по правилам, то смогут участвовать в выборах. Там два правила. Во-первых, правильное формирование политической партии. Если все зарегистрировано в соответствии с законом, то это уже половина дела. Во-вторых, это правильное участие в самих выборах. Если все правила соблюдены, то партии 100% готовы к следующим выборам", - отметил он.
Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. В начале апреля на брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.