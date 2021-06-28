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Судьбу экс-госсоветника Аун Сан Су Чжи решит суд, заявил главком Мьянмы
Судьбу экс-госсоветника Аун Сан Су Чжи решит суд, заявил главком Мьянмы - РИА Новости, 28.06.2021
Судьбу экс-госсоветника Аун Сан Су Чжи решит суд, заявил главком Мьянмы
Верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн заявил в интервью РИА Новости, что... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T10:17
2021-06-28T15:11
мин аун хлайн
зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)
национальная лига за демократию (нлд)
аун сан су чжи
янгон (город)
мьянма
нейпьидо
в мире
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн заявил в интервью РИА Новости, что он не может никак влиять на дело бывшего госсоветника Аун Сан Су Чжи, которая была арестована военными властями страны 1 февраля, ее судьба будет решена в суде в соответствии с законом."Я не судья. Я не могу сказать, что будет. Я не могу приказывать что-либо о том, что с ней будет. Этим занимаются судьи в соответствии с законом, и потом, согласно закону, судьи и решат, что с ней будет", - сказал Мин Аун Хлайн."Ее дело официально открытое, есть адвокаты и со стороны обвинения, и с ее стороны. В суде идёт обычный процесс, и по нему будет решение. Я не могу никак на него влиять", - добавил он.В отношении Аун Сан Су Чжи выдвинуто шесть обвинений. Пять из них – в нелегальном ввозе, нелегальном использовании нелегально ввезенных электронных устройств связи и нескольких эпизодах нарушения режима ЧП в связи с пандемией COVID-19 при организации массовых мероприятий во время избирательной кампании - выдвинуты в Нейпьидо. В случае признания виновной, бывший госсоветник может быть приговорена за эти правонарушения к тюремному заключению сроком до двух лет.Еще одно обвинение, в нарушении закона о государственной тайне, грозящее бывшему госсоветнику заключением сроком до 14 лет, выдвинуто в Янгоне, крупнейшем городе и бывшей столице Мьянмы, где Аун Сан Су Чжи постоянно проживает. На прошлой неделе оппозиционные СМИ Мьянмы сообщили, что судебное дело по обвинению бывшего госсоветника и еще четырех предполагаемых соучастников в нарушении закона о государственной тайне было неожиданно затребовано верховным судом Мьянмы, и теперь будет рассматриваться в этой высшей судебной инстанции.Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. В начале апреля на брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210628/myanma-1738853954.html
https://ria.ru/20210628/myanma-1738852259.html
янгон (город)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Главком Мьянмы рассказал о судьбе экс-госсоветника Аун Сан Су Чжи
Глава военного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил РИА Новости, что судьба бывшего лидера страны Аун Сан Су Чжи, которую военные арестовали после смены власти, будет решена в суде и он на ее дело повлиять никак не может
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мин аун хлайн, зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор), национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, янгон (город), мьянма, нейпьидо, в мире
Судьбу экс-госсоветника Аун Сан Су Чжи решит суд, заявил главком Мьянмы
10:17 28.06.2021 (обновлено: 15:11 28.06.2021)
 

Главком Мьянмы заявил, что он не может никак влиять на дело бывшего госсоветника Аун Сан Су Чжи

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн заявил в интервью РИА Новости, что он не может никак влиять на дело бывшего госсоветника Аун Сан Су Чжи, которая была арестована военными властями страны 1 февраля, ее судьба будет решена в суде в соответствии с законом.
"Я не судья. Я не могу сказать, что будет. Я не могу приказывать что-либо о том, что с ней будет. Этим занимаются судьи в соответствии с законом, и потом, согласно закону, судьи и решат, что с ней будет", - сказал Мин Аун Хлайн.
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"Ее дело официально открытое, есть адвокаты и со стороны обвинения, и с ее стороны. В суде идёт обычный процесс, и по нему будет решение. Я не могу никак на него влиять", - добавил он.
В отношении Аун Сан Су Чжи выдвинуто шесть обвинений. Пять из них – в нелегальном ввозе, нелегальном использовании нелегально ввезенных электронных устройств связи и нескольких эпизодах нарушения режима ЧП в связи с пандемией COVID-19 при организации массовых мероприятий во время избирательной кампании - выдвинуты в Нейпьидо. В случае признания виновной, бывший госсоветник может быть приговорена за эти правонарушения к тюремному заключению сроком до двух лет.
Еще одно обвинение, в нарушении закона о государственной тайне, грозящее бывшему госсоветнику заключением сроком до 14 лет, выдвинуто в Янгоне, крупнейшем городе и бывшей столице Мьянмы, где Аун Сан Су Чжи постоянно проживает. На прошлой неделе оппозиционные СМИ Мьянмы сообщили, что судебное дело по обвинению бывшего госсоветника и еще четырех предполагаемых соучастников в нарушении закона о государственной тайне было неожиданно затребовано верховным судом Мьянмы, и теперь будет рассматриваться в этой высшей судебной инстанции.
Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. В начале апреля на брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.
Читайте полный текст интервью >>>
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Мин Аун ХлайнЗо Мин Тун (Глава информационной группы Государственного административного совета Мьянмы, генерал-майор)Национальная лига за демократию (НЛД)Аун Сан Су ЧжиЯнгон (город)МьянмаНейпьидоВ мире
 
 
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