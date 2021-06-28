Судьбу экс-госсоветника Аун Сан Су Чжи решит суд, заявил главком Мьянмы
10:17 28.06.2021 (обновлено: 15:11 28.06.2021)
Главком Мьянмы заявил, что он не может никак влиять на дело бывшего госсоветника Аун Сан Су Чжи
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн заявил в интервью РИА Новости, что он не может никак влиять на дело бывшего госсоветника Аун Сан Су Чжи, которая была арестована военными властями страны 1 февраля, ее судьба будет решена в суде в соответствии с законом.
"Я не судья. Я не могу сказать, что будет. Я не могу приказывать что-либо о том, что с ней будет. Этим занимаются судьи в соответствии с законом, и потом, согласно закону, судьи и решат, что с ней будет", - сказал Мин Аун Хлайн.
"Ее дело официально открытое, есть адвокаты и со стороны обвинения, и с ее стороны. В суде идёт обычный процесс, и по нему будет решение. Я не могу никак на него влиять", - добавил он.
В отношении Аун Сан Су Чжи выдвинуто шесть обвинений. Пять из них – в нелегальном ввозе, нелегальном использовании нелегально ввезенных электронных устройств связи и нескольких эпизодах нарушения режима ЧП в связи с пандемией COVID-19 при организации массовых мероприятий во время избирательной кампании - выдвинуты в Нейпьидо. В случае признания виновной, бывший госсоветник может быть приговорена за эти правонарушения к тюремному заключению сроком до двух лет.
Еще одно обвинение, в нарушении закона о государственной тайне, грозящее бывшему госсоветнику заключением сроком до 14 лет, выдвинуто в Янгоне, крупнейшем городе и бывшей столице Мьянмы, где Аун Сан Су Чжи постоянно проживает. На прошлой неделе оппозиционные СМИ Мьянмы сообщили, что судебное дело по обвинению бывшего госсоветника и еще четырех предполагаемых соучастников в нарушении закона о государственной тайне было неожиданно затребовано верховным судом Мьянмы, и теперь будет рассматриваться в этой высшей судебной инстанции.
Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. В начале апреля на брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.