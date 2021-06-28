https://ria.ru/20210628/myanma-1738842523.html

Мьянма хочет расширять военное сотрудничество с Россией

Мьянма хочет расширять военное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 28.06.2021

Мьянма хочет расширять военное сотрудничество с Россией

Мьянма намерена расширять военное сотрудничество с Россией, заявил в интервью РИА Новости председатель Государственного административного совета, верховный... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T03:22

2021-06-28T03:22

2021-06-28T03:22

зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)

россия

национальная лига за демократию (нлд)

москва

мьянма

нейпьидо

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Мьянма намерена расширять военное сотрудничество с Россией, заявил в интервью РИА Новости председатель Государственного административного совета, верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн.Мин Аун Хлайн прибыл в Россию на прошлой неделе для участия в IX Московской конференции по международной безопасности. В Москве у него состоялись встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, а также секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Визит в Россию – второй зарубежный визит Мин Аун Хлайна после того, как в феврале вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство.По словам старшего генерала, на его встрече в Москве с Шойгу в основном обсуждалось "расширение существующего сотрудничества" между двумя странами.Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. В начале апреля на брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.

https://ria.ru/20210622/vs-1738129246.html

россия

москва

мьянма

нейпьидо

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зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор), россия, национальная лига за демократию (нлд), москва, мьянма, нейпьидо