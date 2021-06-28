Мьянма хочет расширять военное сотрудничество с Россией
© AP Photo / Thein ZawПолная луна над Пагодой Шведагона в Янгоне, Мьянма
© AP Photo / Thein Zaw
Мьянма хочет расширять военное сотрудничество с Россией, заявил министр обороны страны
Мин Аун Хлайн прибыл в Россию на прошлой неделе для участия в IX Московской конференции по международной безопасности. В Москве у него состоялись встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, а также секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Визит в Россию – второй зарубежный визит Мин Аун Хлайна после того, как в феврале вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство.
"В сфере военного сотрудничества мы идем к его развитию. Мы создадим новое сотрудничество, будем расширять его. Наше сотрудничество было изначально спланировано так, что со временем оно должно расширяться", - сказал он.
По словам старшего генерала, на его встрече в Москве с Шойгу в основном обсуждалось "расширение существующего сотрудничества" между двумя странами.
Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. В начале апреля на брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.
22 июня, 18:01Шойгу встретился с главкомом ВС Мьянмы