https://ria.ru/20210628/muzyka-1738969125.html

В Белоруссии осудили учительницу музыки за надругательство над гимном

В Белоруссии осудили учительницу музыки за надругательство над гимном - РИА Новости, 28.06.2021

В Белоруссии осудили учительницу музыки за надругательство над гимном

Суд в Минске приговорил учительницу музыки к году ограничения свободы за надругательство над государственным гимном Белоруссии, сообщила в понедельник... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T21:01

2021-06-28T21:01

2021-06-28T21:21

кгб белоруссии

александр лукашенко

октябрьский район

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734943793_0:80:1209:760_1920x0_80_0_0_20515c967e675c9aa3169f0403a84143.jpg

МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Суд в Минске приговорил учительницу музыки к году ограничения свободы за надругательство над государственным гимном Белоруссии, сообщила в понедельник пресс-служба Минского городского суда."Двадцать восьмого июня 2021 года судом Октябрьского района Минска рассмотрено уголовное дело в отношении В., 1995 года рождения, ранее не судимой, работающей учителем в одной из детских музыкальных школ искусств в Минске, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 370 УК", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте Верховного суда Белоруссии.Отмечается, что обвиняемая, "сознавая публичность и противоправность своих действий, совершила надругательство над государственным гимном Республики Беларусь, изменив оригинальный текст гимна республики". По данным следствия, измененный текст она в последующем разместила в социальной сети "с целью продемонстрировать иным гражданам результат своего оскорбительного и кощунственного отношения к государственным символам"."Приговором суда обвиняемая … признана виновной в надругательстве над государственным гимном Республики Беларусь и … ей назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок один год", - говорится в сообщении.Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210317/belorussiya-1601589834.html

https://ria.ru/20210625/protasevich-1738612596.html

октябрьский район

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кгб белоруссии, александр лукашенко, октябрьский район, минск, белоруссия, в мире