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В Белоруссии осудили учительницу музыки за надругательство над гимном
В Белоруссии осудили учительницу музыки за надругательство над гимном - РИА Новости, 28.06.2021
В Белоруссии осудили учительницу музыки за надругательство над гимном
Суд в Минске приговорил учительницу музыки к году ограничения свободы за надругательство над государственным гимном Белоруссии, сообщила в понедельник... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T21:01
2021-06-28T21:21
кгб белоруссии
александр лукашенко
октябрьский район
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Суд в Минске приговорил учительницу музыки к году ограничения свободы за надругательство над государственным гимном Белоруссии, сообщила в понедельник пресс-служба Минского городского суда."Двадцать восьмого июня 2021 года судом Октябрьского района Минска рассмотрено уголовное дело в отношении В., 1995 года рождения, ранее не судимой, работающей учителем в одной из детских музыкальных школ искусств в Минске, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 370 УК", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте Верховного суда Белоруссии.Отмечается, что обвиняемая, "сознавая публичность и противоправность своих действий, совершила надругательство над государственным гимном Республики Беларусь, изменив оригинальный текст гимна республики". По данным следствия, измененный текст она в последующем разместила в социальной сети "с целью продемонстрировать иным гражданам результат своего оскорбительного и кощунственного отношения к государственным символам"."Приговором суда обвиняемая … признана виновной в надругательстве над государственным гимном Республики Беларусь и … ей назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок один год", - говорится в сообщении.Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
https://ria.ru/20210317/belorussiya-1601589834.html
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кгб белоруссии, александр лукашенко, октябрьский район, минск, белоруссия, в мире
В Белоруссии осудили учительницу музыки за надругательство над гимном
21:01 28.06.2021 (обновлено: 21:21 28.06.2021)
 
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В Белоруссии осудили учительницу музыки за надругательство над гимном

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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Суд в Минске приговорил учительницу музыки к году ограничения свободы за надругательство над государственным гимном Белоруссии, сообщила в понедельник пресс-служба Минского городского суда.
"Двадцать восьмого июня 2021 года судом Октябрьского района Минска рассмотрено уголовное дело в отношении В., 1995 года рождения, ранее не судимой, работающей учителем в одной из детских музыкальных школ искусств в Минске, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 370 УК", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте Верховного суда Белоруссии.
Отмечается, что обвиняемая, "сознавая публичность и противоправность своих действий, совершила надругательство над государственным гимном Республики Беларусь, изменив оригинальный текст гимна республики". По данным следствия, измененный текст она в последующем разместила в социальной сети "с целью продемонстрировать иным гражданам результат своего оскорбительного и кощунственного отношения к государственным символам".
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"Приговором суда обвиняемая … признана виновной в надругательстве над государственным гимном Республики Беларусь и … ей назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок один год", - говорится в сообщении.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
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