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В Мурманске возбудили дело о халатности после гибели трех человек
В Мурманске возбудили дело о халатности после гибели трех человек - РИА Новости, 28.06.2021
В Мурманске возбудили дело о халатности после гибели трех человек
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело по факту халатности, допущенной после расселения аварийного дома, в котором во время пожаров в феврале РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T16:56
2021-06-28T16:56
россия
мурманск
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 28 июн - РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело по факту халатности, допущенной после расселения аварийного дома, в котором во время пожаров в феврале и апреле этого года погибли три человека, которые проникли на территорию здания, сообщили в региональном СУСК РФ.Дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей по должности, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан).По данным следствия, в октябре 2014 года многоквартирный дом №45 по улице Калинина в Мурманске был признан аварийным, его надлежало снести, все коммуникации были отключены. После расселения администрация Мурманска издала постановление, регламентирующее работы по ограничению несанкционированного доступа на территорию дома.Однако, как полагают следователи, фактически соответствующие меры приняты не были. Также не были обеспечены надлежащее содержание муниципального имущества и контроль за его содержанием. "Вследствие допущенной халатности в феврале и апреле 2021 года произошли пожары, возникшие по причине неосторожного обращения с огнем лиц, проникших на территорию аварийного дома. В результате погибли три человека", - говорится в сообщении.
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россия, мурманск, мурманская область, происшествия
В Мурманске возбудили дело о халатности после гибели трех человек
16:56 28.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Мурманске возбудили дело о халатности после гибели трех человек в расселенном доме

Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 28 июн - РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело по факту халатности, допущенной после расселения аварийного дома, в котором во время пожаров в феврале и апреле этого года погибли три человека, которые проникли на территорию здания, сообщили в региональном СУСК РФ.
Дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей по должности, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан).
По данным следствия, в октябре 2014 года многоквартирный дом №45 по улице Калинина в Мурманске был признан аварийным, его надлежало снести, все коммуникации были отключены. После расселения администрация Мурманска издала постановление, регламентирующее работы по ограничению несанкционированного доступа на территорию дома.
Однако, как полагают следователи, фактически соответствующие меры приняты не были. Также не были обеспечены надлежащее содержание муниципального имущества и контроль за его содержанием. "Вследствие допущенной халатности в феврале и апреле 2021 года произошли пожары, возникшие по причине неосторожного обращения с огнем лиц, проникших на территорию аварийного дома. В результате погибли три человека", - говорится в сообщении.
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