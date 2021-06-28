https://ria.ru/20210628/moskalkova-1738915290.html
Москалькова выяснит, почему центр "Насилию.нет"* признали иноагентом
Москалькова выяснит, почему центр "Насилию.нет"* признали иноагентом - РИА Новости, 28.06.2021
Москалькова выяснит, почему центр "Насилию.нет"* признали иноагентом
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что проверит данные о включении правозащитного центра "Насилию.нет"* в реестр... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:30
2021-06-28T15:30
2021-06-28T15:30
россия
татьяна москалькова
общество
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что проверит данные о включении правозащитного центра "Насилию.нет"* в реестр НКО-иностранных агентов и направит обращения в Минюст РФ."По поводу организации, которая была признана иностранным агентом. Если вы дадите данные подробные о ней, то я возьму их на проверку и направлю необходимые обращения в министерство юстиции с тем, чтобы установить, правильно ли этот статус был определен в отношении этой организации", - сказала Москалькова на мероприятии в Казанском университете.Она отметила, что пока не понимает, почему организация, связанная с защитой женщин от насилия, была признана иностранным агентом."Не знаю, буду разбираться", - заключила омбудсмен.Минюст РФ внёс центр "Насилию. Нет", специализирующийся на борьбе с домашним насилием и помощью пострадавшим, в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в декабре 2020 года.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210622/inoagent-1738055808.html
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россия, татьяна москалькова, общество
Москалькова выяснит, почему центр "Насилию.нет"* признали иноагентом
Москалькова заявила, что проверит данные о включении центра "Насилию.нет"* в реестр иноагентов
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
заявила, что проверит данные о включении правозащитного центра "Насилию.нет"* в реестр НКО-иностранных агентов и направит обращения в Минюст РФ
.
"По поводу организации, которая была признана иностранным агентом. Если вы дадите данные подробные о ней, то я возьму их на проверку и направлю необходимые обращения в министерство юстиции с тем, чтобы установить, правильно ли этот статус был определен в отношении этой организации", - сказала Москалькова на мероприятии в Казанском университете.
Она отметила, что пока не понимает, почему организация, связанная с защитой женщин от насилия, была признана иностранным агентом.
"Не знаю, буду разбираться", - заключила омбудсмен.
Минюст РФ внёс центр "Насилию. Нет", специализирующийся на борьбе с домашним насилием и помощью пострадавшим, в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в декабре 2020 года.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента