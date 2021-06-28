https://ria.ru/20210628/moskalkova-1738915290.html

Москалькова выяснит, почему центр "Насилию.нет"* признали иноагентом

Москалькова выяснит, почему центр "Насилию.нет"* признали иноагентом - РИА Новости, 28.06.2021

Москалькова выяснит, почему центр "Насилию.нет"* признали иноагентом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что проверит данные о включении правозащитного центра "Насилию.нет"* в реестр... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:30

2021-06-28T15:30

2021-06-28T15:30

россия

татьяна москалькова

общество

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что проверит данные о включении правозащитного центра "Насилию.нет"* в реестр НКО-иностранных агентов и направит обращения в Минюст РФ."По поводу организации, которая была признана иностранным агентом. Если вы дадите данные подробные о ней, то я возьму их на проверку и направлю необходимые обращения в министерство юстиции с тем, чтобы установить, правильно ли этот статус был определен в отношении этой организации", - сказала Москалькова на мероприятии в Казанском университете.Она отметила, что пока не понимает, почему организация, связанная с защитой женщин от насилия, была признана иностранным агентом."Не знаю, буду разбираться", - заключила омбудсмен.Минюст РФ внёс центр "Насилию. Нет", специализирующийся на борьбе с домашним насилием и помощью пострадавшим, в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в декабре 2020 года.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210622/inoagent-1738055808.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210603/zakharova-1735366968.html

россия

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россия, татьяна москалькова, общество