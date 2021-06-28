https://ria.ru/20210628/morgenshtern-1738906078.html

Сергей Жорин рассказал о происшествии перед судом над Моргенштерном

Сергей Жорин рассказал о происшествии перед судом над Моргенштерном - РИА Новости, 28.06.2021

Сергей Жорин рассказал о происшествии перед судом над Моргенштерном

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин вспомнил о "ЧП", произошедшем перед судом над его подопечным по делу "о пропаганде наркотиков". О случившемся он рассказал... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T16:35

2021-06-28T16:35

2021-06-28T16:35

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин вспомнил о "ЧП", произошедшем перед судом над его подопечным по делу "о пропаганде наркотиков". О случившемся он рассказал Пятому каналу. По словам Жорина, возле металлодетектора рэпера попросили выложить колюще-режущие предметы. Алишер тогда пришел, опираясь на трость. Из ее рукояти он и вытащил клинок. "Судебные приставы были удивлены добровольно выданному предмету!" — говорит Жорин.Охрана намекнула Моргенштерну, что его не пустят на заседание с опасным предметом. "Кинжал", по данным Пятого канала, надломил и выбросил друг исполнителя. После случившегося приставы сопроводили рэпера до зала суда. Однако о клинке не забыли. По словам Жорина, его достали из помойного ведра и вызвали полицию. Адвокат уверяет, что опергруппа опросила свидетелей и сотрудницу, вытащившую "кинжал". На вопрос, почему она это сделала, если формальности были соблюдены, пристав отметила, что хотела всех обезопасить. По данным СМИ, приставы пытались добиться возбуждения в отношении Моргенштерна уголовного дела по статье о "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозки или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов". Клинок музыканта отправили на экспертизу. Однако специалисты установили, что "кинжал" из трости рэпера холодным оружием не является. А значит, в действиях исполнителя нет состава преступления. На сайте отметили, что сейчас и адвокат, и его подопечный вспоминают этот инцидент с улыбкой, но тогда произошедшее стало для них дополнительным фактором стресса.В апреле стало известно, что управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Москве завело административное дело на Моргенштерна за пропаганду запрещенных веществ.

https://ria.ru/20210614/morgenshtern-1736954105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

моргенштерн (алишер моргенштерн), знаменитости, звезды, сергей жорин