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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210628/morgenshtern-1738906078.html
Сергей Жорин рассказал о происшествии перед судом над Моргенштерном
Сергей Жорин рассказал о происшествии перед судом над Моргенштерном - РИА Новости, 28.06.2021
Сергей Жорин рассказал о происшествии перед судом над Моргенштерном
Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин вспомнил о "ЧП", произошедшем перед судом над его подопечным по делу "о пропаганде наркотиков". О случившемся он рассказал... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T16:35
2021-06-28T16:35
шоубиз
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин вспомнил о "ЧП", произошедшем перед судом над его подопечным по делу "о пропаганде наркотиков". О случившемся он рассказал Пятому каналу. По словам Жорина, возле металлодетектора рэпера попросили выложить колюще-режущие предметы. Алишер тогда пришел, опираясь на трость. Из ее рукояти он и вытащил клинок. "Судебные приставы были удивлены добровольно выданному предмету!" — говорит Жорин.Охрана намекнула Моргенштерну, что его не пустят на заседание с опасным предметом. "Кинжал", по данным Пятого канала, надломил и выбросил друг исполнителя. После случившегося приставы сопроводили рэпера до зала суда. Однако о клинке не забыли. По словам Жорина, его достали из помойного ведра и вызвали полицию. Адвокат уверяет, что опергруппа опросила свидетелей и сотрудницу, вытащившую "кинжал". На вопрос, почему она это сделала, если формальности были соблюдены, пристав отметила, что хотела всех обезопасить. По данным СМИ, приставы пытались добиться возбуждения в отношении Моргенштерна уголовного дела по статье о "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозки или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов". Клинок музыканта отправили на экспертизу. Однако специалисты установили, что "кинжал" из трости рэпера холодным оружием не является. А значит, в действиях исполнителя нет состава преступления. На сайте отметили, что сейчас и адвокат, и его подопечный вспоминают этот инцидент с улыбкой, но тогда произошедшее стало для них дополнительным фактором стресса.В апреле стало известно, что управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Москве завело административное дело на Моргенштерна за пропаганду запрещенных веществ.
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моргенштерн (алишер моргенштерн), знаменитости, звезды, сергей жорин

Сергей Жорин рассказал о происшествии перед судом над Моргенштерном

16:35 28.06.2021
 
© РИА НовостиМоргенштерн в суде
Моргенштерн в суде - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин вспомнил о "ЧП", произошедшем перед судом над его подопечным по делу "о пропаганде наркотиков". О случившемся он рассказал Пятому каналу.
По словам Жорина, возле металлодетектора рэпера попросили выложить колюще-режущие предметы. Алишер тогда пришел, опираясь на трость. Из ее рукояти он и вытащил клинок.
"Судебные приставы были удивлены добровольно выданному предмету!" — говорит Жорин.
Охрана намекнула Моргенштерну, что его не пустят на заседание с опасным предметом. "Кинжал", по данным Пятого канала, надломил и выбросил друг исполнителя. После случившегося приставы сопроводили рэпера до зала суда. Однако о клинке не забыли. По словам Жорина, его достали из помойного ведра и вызвали полицию.
Адвокат уверяет, что опергруппа опросила свидетелей и сотрудницу, вытащившую "кинжал". На вопрос, почему она это сделала, если формальности были соблюдены, пристав отметила, что хотела всех обезопасить.
По данным СМИ, приставы пытались добиться возбуждения в отношении Моргенштерна уголовного дела по статье о "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозки или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов". Клинок музыканта отправили на экспертизу. Однако специалисты установили, что "кинжал" из трости рэпера холодным оружием не является. А значит, в действиях исполнителя нет состава преступления.
На сайте отметили, что сейчас и адвокат, и его подопечный вспоминают этот инцидент с улыбкой, но тогда произошедшее стало для них дополнительным фактором стресса.
В апреле стало известно, что управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Москве завело административное дело на Моргенштерна за пропаганду запрещенных веществ.
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 15:43Шоубиз
Моргенштерн обжаловал штраф за пропаганду наркотиков
 
ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)ЗнаменитостизвездыСергей Жорин
 
 
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