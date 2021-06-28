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В Москве приостановили движение на Филевской линии метро

В Москве приостановили движение на Филевской линии метро - РИА Новости, 28.06.2021

В Москве приостановили движение на Филевской линии метро

Движение еще на одном участке голубой ветки московского метро остановлено, поезда не ходят между "Киевской" и "Кунцевской", сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T13:54

2021-06-28T13:54

2021-06-28T23:37

россия

транспорт

метро

департамент транспорта г. москвы

москва

общество

происшествия

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Движение еще на одном участке голубой ветки московского метро остановлено, поезда не ходят между "Киевской" и "Кунцевской", сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".Ранее сообщалось, что движение между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская" московского метро остановлено для обеспечения безопасности из-за осадков."На Филевской линии (4) из-за обильных осадков временно остановлено движение поездов между "Киевской" и "Кунцевской" (наземный участок). Пожалуйста, пользуйтесь Арбатско-Покровской линией", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210628/yasenevo-1738896426.html

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россия, транспорт, метро, департамент транспорта г. москвы, москва, общество, происшествия