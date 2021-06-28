Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210628/lyambda-shtamm-1738911131.html
В "Векторе" не зафиксировали случаев заражения лямбда-штаммом в России
В "Векторе" не зафиксировали случаев заражения лямбда-штаммом в России - РИА Новости, 28.06.2021
В "Векторе" не зафиксировали случаев заражения лямбда-штаммом в России
Случаев заражения "лямбда"-штаммом коронавируса в России не отмечено, сообщили журналистам в пресс-службе центра "Вектор". РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:06
2021-06-28T15:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738287859_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e123c4e8bb09e62e5daedfa281b9e8b.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Случаев заражения "лямбда"-штаммом коронавируса в России не отмечено, сообщили журналистам в пресс-службе центра "Вектор".Согласно сообщению, первые генетические последовательности варианта "лямбда" относятся к образцам, полученным в 2020 году в Перу. Данный вариант имеет ряд характерных мутаций, и в том числе в гене S-белка, которые потенциально могут быть связаны с некоторыми фенотипическими характеристиками вируса, например, с трансмиссивностью и устойчивостью к нейтрализующим антителам."Изучение свойств данного варианта продолжается. С 14 июня этого года он рассматривается Всемирной организацией здравоохранения в качестве варианта, вызывающего интерес. В Российской Федерации случаев заражения данной разновидностью SARS-CoV-2 не отмечено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738865164.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738287859_460:382:2682:2048_1920x0_80_0_0_b11803526fd30a135610da97f68a8e76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
В "Векторе" не зафиксировали случаев заражения лямбда-штаммом в России
15:06 28.06.2021 (обновлено: 15:12 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

В "Векторе" не зафиксировали случаев заражения лямбда-штаммом коронавируса в России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Случаев заражения "лямбда"-штаммом коронавируса в России не отмечено, сообщили журналистам в пресс-службе центра "Вектор".
Согласно сообщению, первые генетические последовательности варианта "лямбда" относятся к образцам, полученным в 2020 году в Перу. Данный вариант имеет ряд характерных мутаций, и в том числе в гене S-белка, которые потенциально могут быть связаны с некоторыми фенотипическими характеристиками вируса, например, с трансмиссивностью и устойчивостью к нейтрализующим антителам.
"Изучение свойств данного варианта продолжается. С 14 июня этого года он рассматривается Всемирной организацией здравоохранения в качестве варианта, вызывающего интерес. В Российской Федерации случаев заражения данной разновидностью SARS-CoV-2 не отмечено", - говорится в сообщении.
Медики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 11:01Распространение коронавируса
Названы симптомы лямбда-штамма коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли три человека
08:32В Подмосковье проверят обстоятельства смерти мальчика из-за непогоды
08:24На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд
08:23При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка
08:18Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали
08:15Заместителя премьера Австралии оштрафовали за отсутствие маски
08:13Аналитики рассказали о взрывном спросе на аренду самокатов в России
08:09С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек
08:06В Хабаровский край поступили 50 тысяч доз вакцины от COVID-19
08:01Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия
08:00Турецкие амбиции. Грозит ли Стамбульский канал российскому флоту
07:39Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
07:38В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
07:12"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша
07:07В Пензе загорелся торговый центр
06:51В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес
06:11Эксперт не ждет снижения заболеваемости COVID-19 после жарких дней
06:09Россияне стали чаще платить по "плохим" долгам
06:06Карту "Мир" с июля должно принимать большее число российских магазинов
05:49Мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе в Москве
Лента новостейМолния