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В "Векторе" не зафиксировали случаев заражения лямбда-штаммом в России
В "Векторе" не зафиксировали случаев заражения лямбда-штаммом в России - РИА Новости, 28.06.2021
В "Векторе" не зафиксировали случаев заражения лямбда-штаммом в России
Случаев заражения "лямбда"-штаммом коронавируса в России не отмечено, сообщили журналистам в пресс-службе центра "Вектор". РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:06
2021-06-28T15:06
2021-06-28T15:12
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Случаев заражения "лямбда"-штаммом коронавируса в России не отмечено, сообщили журналистам в пресс-службе центра "Вектор".Согласно сообщению, первые генетические последовательности варианта "лямбда" относятся к образцам, полученным в 2020 году в Перу. Данный вариант имеет ряд характерных мутаций, и в том числе в гене S-белка, которые потенциально могут быть связаны с некоторыми фенотипическими характеристиками вируса, например, с трансмиссивностью и устойчивостью к нейтрализующим антителам."Изучение свойств данного варианта продолжается. С 14 июня этого года он рассматривается Всемирной организацией здравоохранения в качестве варианта, вызывающего интерес. В Российской Федерации случаев заражения данной разновидностью SARS-CoV-2 не отмечено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738865164.html
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В "Векторе" не зафиксировали случаев заражения лямбда-штаммом в России
15:06 28.06.2021 (обновлено: 15:12 28.06.2021)
В "Векторе" не зафиксировали случаев заражения лямбда-штаммом коронавируса в России