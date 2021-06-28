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В "Векторе" не зафиксировали случаев заражения лямбда-штаммом в России

В "Векторе" не зафиксировали случаев заражения лямбда-штаммом в России - РИА Новости, 28.06.2021

В "Векторе" не зафиксировали случаев заражения лямбда-штаммом в России

Случаев заражения "лямбда"-штаммом коронавируса в России не отмечено, сообщили журналистам в пресс-службе центра "Вектор". РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:06

2021-06-28T15:06

2021-06-28T15:12

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Случаев заражения "лямбда"-штаммом коронавируса в России не отмечено, сообщили журналистам в пресс-службе центра "Вектор".Согласно сообщению, первые генетические последовательности варианта "лямбда" относятся к образцам, полученным в 2020 году в Перу. Данный вариант имеет ряд характерных мутаций, и в том числе в гене S-белка, которые потенциально могут быть связаны с некоторыми фенотипическими характеристиками вируса, например, с трансмиссивностью и устойчивостью к нейтрализующим антителам."Изучение свойств данного варианта продолжается. С 14 июня этого года он рассматривается Всемирной организацией здравоохранения в качестве варианта, вызывающего интерес. В Российской Федерации случаев заражения данной разновидностью SARS-CoV-2 не отмечено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738865164.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество