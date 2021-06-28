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Лавров обвинил Евросоюз в желании "подпевать" Вашингтону
Лавров обвинил Евросоюз в желании "подпевать" Вашингтону - РИА Новости, 28.06.2021
Лавров обвинил Евросоюз в желании "подпевать" Вашингтону
Евросоюз стал "активно и с удовольствием подпевать" позиции, озвученной США по итогам саммита с Россией, о необходимости Москве "изменить свое поведение" для... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T01:28
2021-06-28T01:28
россия
европейская внешнеполитическая служба
сергей лавров
еврокомиссия
евросоюз
джо байден
владимир путин
франция
сша
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Евросоюз стал "активно и с удовольствием подпевать" позиции, озвученной США по итогам саммита с Россией, о необходимости Москве "изменить свое поведение" для нормализации отношений, написал в статье для газеты "Коммерсант" и журнала "Россия в глобальной политике" министр иностранных дел Сергей Лавров.Глава дипломатии отметил, что последовавшие после встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве заявления Вашингтона не совсем соответствуют той позиции, которую занимал американский лидер на переговорах.Лавров напомнил, что общение глав двух стран, которое он охарактеризовал, как "откровенное и конструктивное", завершилось договоренностью начать предметный диалог о стратегической стабильности, констатацией недопустимости ядерной войны, пониманием необходимости консультаций по проблемам кибербезопасности и некоторым другим вопросам.По словам дипломата, Путин четко обозначил, что достижение результата по всем договоренностям возможно исключительно через нахождение баланса интересов строго на паритетных началах. При этом, как уточнил, Лавров, во время переговоров возражений с американской стороны не прозвучало, однако после их завершения Вашингтон стал напористо обозначать прежние установки.В этой связи глава внешнеполитического ведомства сравнил серию мероприятий на высшем уровне накануне саммита в Женеве, в том числе саммиты "Группы семи" в британском Корнуолле и НАТО в Брюсселе, с подготовкой "хора в поддержку солиста".Причины провала идеи саммита ЕС с РоссиейВ своей статье Сергей Лавров также высказался о причинах провала идеи Франции и Германии провести саммит Россия-Евросоюз.По мнению дипломата, этот замысел оказался "похоронен, еще не успев родиться", из-за позиции агрессивного русофобского меньшинства в Европе, что и было подтверждено в ходе саммита Евросоюза в Брюсселе 24-25 июня.Лавров отметил, что после завершения встречи Путина и Байдена лидеры ЕС и НАТО поспешили заявить о сохранение подходов к Москве и готовности к дальнейшему ухудшению отношений.Автор статьи привел мнение обозревателей, которые обратили внимание, что США проведением саммита с Россией "дали зеленый свет" аналогичной встрече Москвы и Брюсселя.Дипломат заключил, что итогом дискуссий в Брюсселе стало поручение Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службе разработать новые санкции против Москвы. При этом авторы инициативы не указали, за какие "грехи" следует наказать Россию, а сделали это "просто чтоб было про запас".
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россия, европейская внешнеполитическая служба, сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз, джо байден, владимир путин, франция, сша, в мире
Лавров обвинил Евросоюз в желании "подпевать" Вашингтону
01:28 28.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Лавров: позиция Евросоюза насчет России обусловлена желанием "подпевать" Вашингтону

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Евросоюз стал "активно и с удовольствием подпевать" позиции, озвученной США по итогам саммита с Россией, о необходимости Москве "изменить свое поведение" для нормализации отношений, написал в статье для газеты "Коммерсант" и журнала "Россия в глобальной политике" министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава дипломатии отметил, что последовавшие после встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве заявления Вашингтона не совсем соответствуют той позиции, которую занимал американский лидер на переговорах.
Лавров напомнил, что общение глав двух стран, которое он охарактеризовал, как "откровенное и конструктивное", завершилось договоренностью начать предметный диалог о стратегической стабильности, констатацией недопустимости ядерной войны, пониманием необходимости консультаций по проблемам кибербезопасности и некоторым другим вопросам.
"И все же мгновенно озвученная по итогам переговоров прежняя заскорузлая позиция Вашингтона весьма показательна, тем более что европейские столицы, уловив настроения "большого брата", сразу стали ей активно и с удовольствием подпевать. Суть высказываний: готовы нормализовать отношения с Москвой, но сначала она должна изменить свое поведение", — пояснил Лавров.
По словам дипломата, Путин четко обозначил, что достижение результата по всем договоренностям возможно исключительно через нахождение баланса интересов строго на паритетных началах. При этом, как уточнил, Лавров, во время переговоров возражений с американской стороны не прозвучало, однако после их завершения Вашингтон стал напористо обозначать прежние установки.
"Мол, мы Москве "указали, четко предупредили, обозначили требования". Причем все эти "предупреждения" стали сопровождаться угрозами: если Москва "в течение нескольких месяцев" не примет изложенные ей в Женеве "правила игры", то будет подвержена новому давлению", — написал дипломат.
В этой связи глава внешнеполитического ведомства сравнил серию мероприятий на высшем уровне накануне саммита в Женеве, в том числе саммиты "Группы семи" в британском Корнуолле и НАТО в Брюсселе, с подготовкой "хора в поддержку солиста".
Президент США Джо Байден после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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Саммит обманутых американских надежд

Причины провала идеи саммита ЕС с Россией

В своей статье Сергей Лавров также высказался о причинах провала идеи Франции и Германии провести саммит Россия-Евросоюз.
По мнению дипломата, этот замысел оказался "похоронен, еще не успев родиться", из-за позиции агрессивного русофобского меньшинства в Европе, что и было подтверждено в ходе саммита Евросоюза в Брюсселе 24-25 июня.
Лавров отметил, что после завершения встречи Путина и Байдена лидеры ЕС и НАТО поспешили заявить о сохранение подходов к Москве и готовности к дальнейшему ухудшению отношений.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 10:59
Глава МИД Украины оценил идею пригласить Россию на саммит ЕС
Автор статьи привел мнение обозревателей, которые обратили внимание, что США проведением саммита с Россией "дали зеленый свет" аналогичной встрече Москвы и Брюсселя.

"Но прибалты с поляками пресекли "самодеятельность" Берлина и Парижа (а послов Германии и Франции в Киеве вызвали в МИД Украины объясниться по поводу этой "самодеятельности")", — пишет Лавров.

Дипломат заключил, что итогом дискуссий в Брюсселе стало поручение Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службе разработать новые санкции против Москвы. При этом авторы инициативы не указали, за какие "грехи" следует наказать Россию, а сделали это "просто чтоб было про запас".
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Меркель призвала лидеров ЕС проявить храбрость в отношении России
 
РоссияЕвропейская внешнеполитическая службаСергей ЛавровЕврокомиссияЕвросоюзДжо БайденВладимир ПутинФранцияСШАВ мире
 
 
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