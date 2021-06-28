https://ria.ru/20210628/lavrov-1738839457.html

Лавров обвинил Евросоюз в желании "подпевать" Вашингтону

Лавров обвинил Евросоюз в желании "подпевать" Вашингтону - РИА Новости, 28.06.2021

Лавров обвинил Евросоюз в желании "подпевать" Вашингтону

Евросоюз стал "активно и с удовольствием подпевать" позиции, озвученной США по итогам саммита с Россией, о необходимости Москве "изменить свое поведение" для... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T01:28

2021-06-28T01:28

2021-06-28T01:28

россия

европейская внешнеполитическая служба

сергей лавров

еврокомиссия

евросоюз

джо байден

владимир путин

франция

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Евросоюз стал "активно и с удовольствием подпевать" позиции, озвученной США по итогам саммита с Россией, о необходимости Москве "изменить свое поведение" для нормализации отношений, написал в статье для газеты "Коммерсант" и журнала "Россия в глобальной политике" министр иностранных дел Сергей Лавров.Глава дипломатии отметил, что последовавшие после встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве заявления Вашингтона не совсем соответствуют той позиции, которую занимал американский лидер на переговорах.Лавров напомнил, что общение глав двух стран, которое он охарактеризовал, как "откровенное и конструктивное", завершилось договоренностью начать предметный диалог о стратегической стабильности, констатацией недопустимости ядерной войны, пониманием необходимости консультаций по проблемам кибербезопасности и некоторым другим вопросам.По словам дипломата, Путин четко обозначил, что достижение результата по всем договоренностям возможно исключительно через нахождение баланса интересов строго на паритетных началах. При этом, как уточнил, Лавров, во время переговоров возражений с американской стороны не прозвучало, однако после их завершения Вашингтон стал напористо обозначать прежние установки.В этой связи глава внешнеполитического ведомства сравнил серию мероприятий на высшем уровне накануне саммита в Женеве, в том числе саммиты "Группы семи" в британском Корнуолле и НАТО в Брюсселе, с подготовкой "хора в поддержку солиста".Причины провала идеи саммита ЕС с РоссиейВ своей статье Сергей Лавров также высказался о причинах провала идеи Франции и Германии провести саммит Россия-Евросоюз.По мнению дипломата, этот замысел оказался "похоронен, еще не успев родиться", из-за позиции агрессивного русофобского меньшинства в Европе, что и было подтверждено в ходе саммита Евросоюза в Брюсселе 24-25 июня.Лавров отметил, что после завершения встречи Путина и Байдена лидеры ЕС и НАТО поспешили заявить о сохранение подходов к Москве и готовности к дальнейшему ухудшению отношений.Автор статьи привел мнение обозревателей, которые обратили внимание, что США проведением саммита с Россией "дали зеленый свет" аналогичной встрече Москвы и Брюсселя.Дипломат заключил, что итогом дискуссий в Брюсселе стало поручение Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службе разработать новые санкции против Москвы. При этом авторы инициативы не указали, за какие "грехи" следует наказать Россию, а сделали это "просто чтоб было про запас".

https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html

https://ria.ru/20210624/sammit-1738381717.html

https://ria.ru/20210625/merkel-1738525190.html

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россия, европейская внешнеполитическая служба, сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз, джо байден, владимир путин, франция, сша, в мире