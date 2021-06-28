https://ria.ru/20210628/kuzbass-1738854883.html
Врачи выписали троих пострадавших при ЧП с самолетом в Кузбассе
Врачи выписали троих пострадавших при ЧП с самолетом в Кузбассе - РИА Новости, 28.06.2021
Врачи выписали троих пострадавших при ЧП с самолетом в Кузбассе
Врачи выписали еще троих пострадавших при падении самолета в Кузбассе, в больнице остаются девять человек, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T09:31
2021-06-28T09:31
2021-06-28T09:31
жесткая посадка самолета в кузбассе
l-410
промышленновский район
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 28 июн - РИА Новости. Врачи выписали еще троих пострадавших при падении самолета в Кузбассе, в больнице остаются девять человек, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.Самолет L-410, вылетевший с аэродрома "Танай" 19 июня, совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. Погибли четыре человека, среди которых два пилота и два парашютиста-инструктора, 15 пострадали. Самолет совершал плановый тренировочный полет с 17 спортсменами-парашютистами и двумя опытными членами экипажа.Два человека в тот же день были переведены на амбулаторное лечение. Позже выписали еще одного пострадавшего."Троих сегодня выписали, одного из Кемерово и двоих из Ленинска-Кузнецкого", – заявил агентству пресс-секретарь центра.В больнице остаются девять пострадавших, все они лечатся в Центре охраны здоровья шахтеров.
https://ria.ru/20210619/postradavshie-1737717890.html
https://ria.ru/20210619/krushenie-1737682645.html
промышленновский район
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жесткая посадка самолета в кузбассе, l-410, промышленновский район, кемеровская область, происшествия
Врачи выписали троих пострадавших при ЧП с самолетом в Кузбассе
Врачи выписали троих пострадавших при падении самолета в Кузбассе