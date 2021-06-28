https://ria.ru/20210628/kurs-1738895540.html

Официальный курс евро на вторник снизился на три копейки

Официальный курс евро на вторник снизился на три копейки - РИА Новости, 28.06.2021

Официальный курс евро на вторник снизился на три копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,62 копейки, до 86,1657 рубля, курс доллара вырос на 0,83 копейки, до 72,1777 рубля, РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T13:40

2021-06-28T13:40

2021-06-28T13:40

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,62 копейки, до 86,1657 рубля, курс доллара вырос на 0,83 копейки, до 72,1777 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 0,8 копейки, составив 78,4723 рубля.

https://ria.ru/20210627/tseny-1738607879.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика