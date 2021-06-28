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Официальный курс евро на вторник снизился на три копейки
Официальный курс евро на вторник снизился на три копейки - РИА Новости, 28.06.2021
Официальный курс евро на вторник снизился на три копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,62 копейки, до 86,1657 рубля, курс доллара вырос на 0,83 копейки, до 72,1777 рубля, РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T13:40
2021-06-28T13:40
2021-06-28T13:40
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,62 копейки, до 86,1657 рубля, курс доллара вырос на 0,83 копейки, до 72,1777 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 0,8 копейки, составив 78,4723 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика
Официальный курс евро на вторник снизился на три копейки
Официальный курс евро на вторник снизился на три копейки, до 86,17 рубля