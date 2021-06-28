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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738956456.html
Пензенские власти ужесточили меры по COVID-19
Пензенские власти ужесточили меры по COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2021
Пензенские власти ужесточили меры по COVID-19
Правительство Пензенской области из-за угрозы распространения коронавируса ограничило число участников массовых мероприятий до 20 в помещениях и до 50 на улице, РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T19:03
2021-06-28T19:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
пензенская область
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САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости. Правительство Пензенской области из-за угрозы распространения коронавируса ограничило число участников массовых мероприятий до 20 в помещениях и до 50 на улице, запретив их в торговых центрах."В Пензенской области до 31 июля включительно запретили проведение массовых мероприятий в торговых, развлекательных и торгово-развлекательных центрах, а также снизили число участников таких мероприятий в помещениях, имеющих отдельный наружный (уличный) вход, до 20 человек, на открытом воздухе - до 50. Соответствующее постановление подписано 28 июня", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы кабмина.Режим повышенной готовности введен в Пензенской области с 16 марта прошлого года. C 21 июля прошлого года регион находится на третьем этапе снятия ограничений. В области работают все предприятия торговли и сферы услуг, образовательные организации, детские лагеря (кроме палаточных), гостиницы, пансионаты, санатории, дома отдыха, парки, аттракционы, кинотеатры, зоопарки, музеи, библиотеки, салоны красоты, массажные салоны и солярии. Кафе и ресторанам запретили работу с 23.00 до 6.00 мск. Жителей обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.В Пензенской области лабораторно подтверждены 49 533 случая заражения, в том числе 116 за последние сутки, скончались 1017 человек с COVID-19, выздоровели 45 457 человек.
https://ria.ru/20210621/penza-1737929246.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, пензенская область
Пензенские власти ужесточили меры по COVID-19
19:03 28.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В Пензенской области ужесточили требования к массовым мероприятиям из-за COVID-19

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости. Правительство Пензенской области из-за угрозы распространения коронавируса ограничило число участников массовых мероприятий до 20 в помещениях и до 50 на улице, запретив их в торговых центрах.
"В Пензенской области до 31 июля включительно запретили проведение массовых мероприятий в торговых, развлекательных и торгово-развлекательных центрах, а также снизили число участников таких мероприятий в помещениях, имеющих отдельный наружный (уличный) вход, до 20 человек, на открытом воздухе - до 50. Соответствующее постановление подписано 28 июня", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы кабмина.
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Режим повышенной готовности введен в Пензенской области с 16 марта прошлого года. C 21 июля прошлого года регион находится на третьем этапе снятия ограничений. В области работают все предприятия торговли и сферы услуг, образовательные организации, детские лагеря (кроме палаточных), гостиницы, пансионаты, санатории, дома отдыха, парки, аттракционы, кинотеатры, зоопарки, музеи, библиотеки, салоны красоты, массажные салоны и солярии. Кафе и ресторанам запретили работу с 23.00 до 6.00 мск. Жителей обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
В Пензенской области лабораторно подтверждены 49 533 случая заражения, в том числе 116 за последние сутки, скончались 1017 человек с COVID-19, выздоровели 45 457 человек.
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