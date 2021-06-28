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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738922709.html
Мурашко назвал процент заболевших COVID-19 среди вакцинированных
Мурашко назвал процент заболевших COVID-19 среди вакцинированных - РИА Новости, 28.06.2021
Мурашко назвал процент заболевших COVID-19 среди вакцинированных
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 0,5% вакцинированных в России заболели коронавирусом, но большинство - в легкой форме. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T16:10
2021-06-28T16:15
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 0,5% вакцинированных в России заболели коронавирусом, но большинство - в легкой форме."0,5% - это последняя цифра - среди вакцинированных заболели", - сказал он в эфире программы "Познер" на Первом канале."Риск заболевания существует, но большинство из них протекало в легкой форме, бессимптомной форме", - добавил он.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Мурашко назвал процент заболевших COVID-19 среди вакцинированных
16:10 28.06.2021 (обновлено: 16:15 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Москве
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мурашко заявил, что всего 0,5 процента вакцинированных заболели COVID-19

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 0,5% вакцинированных в России заболели коронавирусом, но большинство - в легкой форме.
"0,5% - это последняя цифра - среди вакцинированных заболели", - сказал он в эфире программы "Познер" на Первом канале.
"Риск заболевания существует, но большинство из них протекало в легкой форме, бессимптомной форме", - добавил он.
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18 июня, 12:41
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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