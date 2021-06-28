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Мурашко назвал процент заболевших COVID-19 среди вакцинированных

Мурашко назвал процент заболевших COVID-19 среди вакцинированных - РИА Новости, 28.06.2021

Мурашко назвал процент заболевших COVID-19 среди вакцинированных

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 0,5% вакцинированных в России заболели коронавирусом, но большинство - в легкой форме. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T16:10

2021-06-28T16:10

2021-06-28T16:15

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 0,5% вакцинированных в России заболели коронавирусом, но большинство - в легкой форме."0,5% - это последняя цифра - среди вакцинированных заболели", - сказал он в эфире программы "Познер" на Первом канале."Риск заболевания существует, но большинство из них протекало в легкой форме, бессимптомной форме", - добавил он.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)