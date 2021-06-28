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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738883520.html
В Москве за сутки госпитализировали почти 1,7 тысячи человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали почти 1,7 тысячи человек с COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2021
В Москве за сутки госпитализировали почти 1,7 тысячи человек с COVID-19
Почти 1,7 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 644 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:24
2021-06-28T12:27
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Почти 1,7 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 644 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 7 246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1 697 человек. На ИВЛ находится 644 человека", - сообщили в штабе.Кроме того, в городе выздоровели ещё 4433 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 148 291. В столице скончались 124 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва
В Москве за сутки госпитализировали почти 1,7 тысячи человек с COVID-19
12:24 28.06.2021 (обновлено: 12:27 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Москве за сутки госпитализировали 1 697 человек с COVID-19, 644 человека находятся на ИВЛ

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Почти 1,7 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 644 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В Москве выявлено 7 246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1 697 человек. На ИВЛ находится 644 человека", - сообщили в штабе.
Кроме того, в городе выздоровели ещё 4433 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 148 291. В столице скончались 124 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на итоговом заседании коллегии министерства здравоохранения Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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