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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Адыгее и Северной Осетии - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T11:37

2021-06-28T11:37

2021-06-28T11:37

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кабардино-балкарская республика (кбр)

карачаево-черкесская республика (кчр)

республика северная осетия - алания

здоровье - общество

республика адыгея

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Адыгее и Северной Осетии - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания - 0,1%, 2. Карачаево-Черкесская Республика - 0,11%, 3. Кабардино-Балкарская Республика - 0,13%", - говорится в сообщении.

республика адыгея

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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