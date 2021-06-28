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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738872885.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Адыгее и Северной Осетии - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:37
2021-06-28T11:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кабардино-балкарская республика (кбр)
карачаево-черкесская республика (кчр)
республика северная осетия - алания
здоровье - общество
республика адыгея
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Адыгее и Северной Осетии - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания - 0,1%, 2. Карачаево-Черкесская Республика - 0,11%, 3. Кабардино-Балкарская Республика - 0,13%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), карачаево-черкесская республика (кчр), республика северная осетия - алания, здоровье - общество, республика адыгея
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:37 28.06.2021
 
© Фото : предоставлено ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава РоссииМашина скорой помощи привезла пациента с COVID-19 в Центр Алмазова
Машина скорой помощи привезла пациента с COVID-19 в Центр Алмазова - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Фото : предоставлено ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России

Оперштаб зафиксировал наименьший темп прироста COVID-19 в Адыгее и Северной Осетии

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Адыгее и Северной Осетии - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания - 0,1%, 2. Карачаево-Черкесская Республика - 0,11%, 3. Кабардино-Балкарская Республика - 0,13%", - говорится в сообщении.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Республика Северная Осетия - АланияЗдоровье - ОбществоРеспублика Адыгея
 
 
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