https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738872885.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Адыгее и Северной Осетии - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:37
2021-06-28T11:37
2021-06-28T11:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кабардино-балкарская республика (кбр)
карачаево-черкесская республика (кчр)
республика северная осетия - алания
здоровье - общество
республика адыгея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588428444_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d00a6abf0cae2450c7f27207d5654805.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Адыгее и Северной Осетии - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания - 0,1%, 2. Карачаево-Черкесская Республика - 0,11%, 3. Кабардино-Балкарская Республика - 0,13%", - говорится в сообщении.
республика адыгея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588428444_570:0:3301:2048_1920x0_80_0_0_d8a80faac02ac7b913924390c34d2736.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), карачаево-черкесская республика (кчр), республика северная осетия - алания, здоровье - общество, республика адыгея
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб зафиксировал наименьший темп прироста COVID-19 в Адыгее и Северной Осетии