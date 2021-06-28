https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738865164.html
Названы симптомы лямбда-штамма коронавируса
Названы симптомы лямбда-штамма коронавируса - РИА Новости, 28.06.2021
Названы симптомы лямбда-штамма коронавируса
В Великобритании зафиксировали случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса, распространенным в Южной Америке, пишет газета Express со ссылкой на Агентство... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:01
2021-06-28T11:01
2021-06-28T13:40
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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эквадор
южная америка
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Великобритании зафиксировали случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса, распространенным в Южной Америке, пишет газета Express со ссылкой на Агентство общественного здравоохранения Англии.Лямбда-вариант изначально выявили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце 2020 года. Предполагается, что эта версия патогена содержит несколько мутаций в спайковом белке, которые влияют на степень заразности. Пока у ученых нет доказательств, что новый штамм провоцирует более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет действие вакцин. Тем не менее медики порекомендовали обращать внимание на такие симптомы, как высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса. Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний продолжает мутировать. В конце прошлой недели штат Махараштра сообщил о появлении варианта дельта-плюс (B.1.617.2.1). Он отличается наличием мутации K417N в S-белке и может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210627/koronavirus-1738793507.html
https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738851537.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, аргентина, великобритания, эквадор, южная америка, в мире
Названы симптомы лямбда-штамма коронавируса
11:01 28.06.2021 (обновлено: 13:40 28.06.2021)
В Великобритании выявили случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса и назвали его симптомы