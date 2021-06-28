Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738865164.html
Названы симптомы лямбда-штамма коронавируса
Названы симптомы лямбда-штамма коронавируса - РИА Новости, 28.06.2021
Названы симптомы лямбда-штамма коронавируса
В Великобритании зафиксировали случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса, распространенным в Южной Америке, пишет газета Express со ссылкой на Агентство... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:01
2021-06-28T13:40
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
аргентина
великобритания
эквадор
южная америка
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581168366_0:248:3164:2028_1920x0_80_0_0_b7fbc32429dff5a095d3fb40f104fb8e.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Великобритании зафиксировали случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса, распространенным в Южной Америке, пишет газета Express со ссылкой на Агентство общественного здравоохранения Англии.Лямбда-вариант изначально выявили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце 2020 года. Предполагается, что эта версия патогена содержит несколько мутаций в спайковом белке, которые влияют на степень заразности. Пока у ученых нет доказательств, что новый штамм провоцирует более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет действие вакцин. Тем не менее медики порекомендовали обращать внимание на такие симптомы, как высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса. Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний продолжает мутировать. В конце прошлой недели штат Махараштра сообщил о появлении варианта дельта-плюс (B.1.617.2.1). Он отличается наличием мутации K417N в S-белке и может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210627/koronavirus-1738793507.html
https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738851537.html
аргентина
великобритания
эквадор
южная америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581168366_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_ddc58fd2490a0617dc11c277a03b8719.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, аргентина, великобритания, эквадор, южная америка, в мире
Названы симптомы лямбда-штамма коронавируса
11:01 28.06.2021 (обновлено: 13:40 28.06.2021)
 
© AP Photo / Hannah McKayМедики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании
Медики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© AP Photo / Hannah McKay

В Великобритании выявили случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса и назвали его симптомы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Великобритании зафиксировали случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса, распространенным в Южной Америке, пишет газета Express со ссылкой на Агентство общественного здравоохранения Англии.
Лямбда-вариант изначально выявили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце 2020 года. Предполагается, что эта версия патогена содержит несколько мутаций в спайковом белке, которые влияют на степень заразности. Пока у ученых нет доказательств, что новый штамм провоцирует более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет действие вакцин.
Врачи городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 12:07В мире
В Центре имени Гамалеи посчитали штамм "дельта плюс" неактуальным
Тем не менее медики порекомендовали обращать внимание на такие симптомы, как высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса.
Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний продолжает мутировать.
В конце прошлой недели штат Махараштра сообщил о появлении варианта дельта-плюс (B.1.617.2.1). Он отличается наличием мутации K417N в S-белке и может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.
Врач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 08:59Распространение коронавируса
Вирусолог рассказал, как победить новый всплеск COVID-19 за три недели
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАргентинаВеликобританияЭквадорЮжная АмерикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:32В Подмосковье проверят обстоятельства смерти мальчика из-за непогоды
08:24На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд
08:23При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка
08:18Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали
08:15Заместителя премьера Австралии оштрафовали за отсутствие маски
08:13Аналитики рассказали о взрывном спросе на аренду самокатов в России
08:09С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек
08:06В Хабаровский край поступили 50 тысяч доз вакцины от COVID-19
08:01Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия
08:00Турецкие амбиции. Грозит ли Стамбульский канал российскому флоту
07:39Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
07:38В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
07:12"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша
07:07В Пензе загорелся торговый центр
06:51В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес
06:11Эксперт не ждет снижения заболеваемости COVID-19 после жарких дней
06:09Россияне стали чаще платить по "плохим" долгам
06:06Карту "Мир" с июля должно принимать большее число российских магазинов
05:49Мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе в Москве
05:13Эксперт рассказал, чем опасна полная разрядка и зарядка смартфона
Лента новостейМолния