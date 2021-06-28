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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738846495.html
Работавшая в Ухане ученый назвала возможную причину появления COVID-19
Работавшая в Ухане ученый назвала возможную причину появления COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2021
Работавшая в Ухане ученый назвала возможную причину появления COVID-19
Вирусолог Даниэль Андерсон, которая до ноября 2019 года работала в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане, заявила в интервью агентству Bloomberg,... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T06:42
2021-06-28T06:42
распространение коронавируса
даниэль андерсон
коронавирус covid-19
мид кнр
великобритания
китай
ухань
сша
в мире
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вирусолог Даниэль Андерсон, которая до ноября 2019 года работала в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане, заявила в интервью агентству Bloomberg, что считает происхождение коронавируса природным.При этом ученый не стала исключать теорию, согласно которой SARS-CoV-2 якобы распространился из лаборатории в Ухане.В то же время вирусолог не удивлена, что исследователям еще не удалось найти точный источник распространения SARS-CoV-2, поскольку ранее для определения природного возбудителя атипичной пневмонии потребовалось почти десять лет.Андерсон также напомнила, что коронавирус SARS-CoV-1, который привел к вспышке тяжелого острого респираторного синдрома в 2002-2004 годах, несколько раз покидал защищенные зоны.Собеседница агентства убеждена, что вирус не был создан специально для заражения людей и намеренно выпущен из лаборатории. Она допустила сценарий, при котором ученый мог неосознанно заразиться в ходе работы по усилению вируса, а затем непреднамеренно заразить других. Однако Андерсон оценила вероятность этого как чрезвычайно незначительную.В последнее время вновь появились публикации СМИ и заявления западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Разведсообщество США допускает две версии происхождения вируса: при передаче человеку от животного и из лаборатории. Газета Times со ссылкой на источники сообщила, что разведка Великобритании теперь считает "возможной" утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории. Комментируя эти публикации, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы.
https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734897801.html
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даниэль андерсон, коронавирус covid-19, мид кнр, великобритания, китай, ухань, сша, в мире
Работавшая в Ухане ученый назвала возможную причину появления COVID-19
06:42 28.06.2021
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Depositphotos / viz-arch

Работавшая в Ухане вирусолог не исключила распространение коронавируса из лаборатории

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вирусолог Даниэль Андерсон, которая до ноября 2019 года работала в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане, заявила в интервью агентству Bloomberg, что считает происхождение коронавируса природным.
При этом ученый не стала исключать теорию, согласно которой SARS-CoV-2 якобы распространился из лаборатории в Ухане.
"Я не настолько наивна, чтобы сказать, что полностью списываю этот вариант со счетов", — призналась Андерсон.
В то же время вирусолог не удивлена, что исследователям еще не удалось найти точный источник распространения SARS-CoV-2, поскольку ранее для определения природного возбудителя атипичной пневмонии потребовалось почти десять лет.
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Андерсон также напомнила, что коронавирус SARS-CoV-1, который привел к вспышке тяжелого острого респираторного синдрома в 2002-2004 годах, несколько раз покидал защищенные зоны.
Собеседница агентства убеждена, что вирус не был создан специально для заражения людей и намеренно выпущен из лаборатории. Она допустила сценарий, при котором ученый мог неосознанно заразиться в ходе работы по усилению вируса, а затем непреднамеренно заразить других. Однако Андерсон оценила вероятность этого как чрезвычайно незначительную.
В последнее время вновь появились публикации СМИ и заявления западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Разведсообщество США допускает две версии происхождения вируса: при передаче человеку от животного и из лаборатории. Газета Times со ссылкой на источники сообщила, что разведка Великобритании теперь считает "возможной" утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории. Комментируя эти публикации, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы.
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Распространение коронавирусаДаниэль АндерсонКоронавирус COVID-19МИД КНРВеликобританияКитайУханьСШАВ мире
 
 
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