https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738846495.html

Работавшая в Ухане ученый назвала возможную причину появления COVID-19

Работавшая в Ухане ученый назвала возможную причину появления COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2021

Работавшая в Ухане ученый назвала возможную причину появления COVID-19

Вирусолог Даниэль Андерсон, которая до ноября 2019 года работала в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане, заявила в интервью агентству Bloomberg,... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T06:42

2021-06-28T06:42

2021-06-28T06:42

распространение коронавируса

даниэль андерсон

коронавирус covid-19

мид кнр

великобритания

китай

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сша

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вирусолог Даниэль Андерсон, которая до ноября 2019 года работала в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане, заявила в интервью агентству Bloomberg, что считает происхождение коронавируса природным.При этом ученый не стала исключать теорию, согласно которой SARS-CoV-2 якобы распространился из лаборатории в Ухане.В то же время вирусолог не удивлена, что исследователям еще не удалось найти точный источник распространения SARS-CoV-2, поскольку ранее для определения природного возбудителя атипичной пневмонии потребовалось почти десять лет.Андерсон также напомнила, что коронавирус SARS-CoV-1, который привел к вспышке тяжелого острого респираторного синдрома в 2002-2004 годах, несколько раз покидал защищенные зоны.Собеседница агентства убеждена, что вирус не был создан специально для заражения людей и намеренно выпущен из лаборатории. Она допустила сценарий, при котором ученый мог неосознанно заразиться в ходе работы по усилению вируса, а затем непреднамеренно заразить других. Однако Андерсон оценила вероятность этого как чрезвычайно незначительную.В последнее время вновь появились публикации СМИ и заявления западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Разведсообщество США допускает две версии происхождения вируса: при передаче человеку от животного и из лаборатории. Газета Times со ссылкой на источники сообщила, что разведка Великобритании теперь считает "возможной" утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории. Комментируя эти публикации, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы.

https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734897801.html

https://ria.ru/20210529/koronavirus-1734765686.html

великобритания

китай

ухань

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

даниэль андерсон, коронавирус covid-19, мид кнр, великобритания, китай, ухань, сша, в мире