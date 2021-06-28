"Вектор" опубликовал 18 статей о коронавирусе за 2020-2021 годы
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники в клинической больнице скорой медицинской помощи №7 в Волгограде
Научный центр "Вектор" опубликовал 18 статей о коронавирусе за 2020-2021 годы
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в 2020-2021 годах опубликовал 18 статей о коронавирусе, часть из них вышла в авторитетных англоязычных журналах, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
По данным на сайте, с самого начала пандемии специалисты Роспотребнадзора развернули работу по изучению возбудителя коронавирусной инфекции и его проявлений, имеющих значение для защиты здоровья людей.
"За 2020-2021 годы ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора опубликовано 18 статей по вопросам, связанным с COVID-19, без учета препринтов и тезисов российских и международных конференций. Значительная часть статей опубликована в высокорейтинговых англоязычных журналах, таких как Vaccines... Eurosurveillance... Frontiers in Molecular Biosciences... Photodiagnosis and Photodynamic Therapy ... и ряде других", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в числе опубликованных данных содержатся сведения о первых случаях коронавируса и генетических характеристиках вирусов SARS-CoV-2, распространявшихся в Европейском регионе ВОЗ в первой половине 2020 года, также был подготовлен анализ эпидситуации в России и влияния противоэпидемических мер на циркуляцию сезонного гриппа. В ряде публикаций рассмотрены свойства коронавируса, включая его жизнеспособность и подходы к его инактивации и ингибированию для разработки лекарств.
"Пристальное внимание в серии публикаций уделено профессиональной заболеваемости и обеспечению безопасности труда медицинских работников", - добавили на сайте.
Также, как говорится в сообщении, разработке вакцин против коронавирусной инфекции посвящены шесть публикаций, охватывающих проблематику мультиплатформенного подхода к созданию вакцин и описывающих ряд перспективных платформ, среди которых – РНК-вакцины и вакцины на основе вирусных векторов.
Опрос
Вы привились от коронавируса?