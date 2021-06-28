https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738842975.html

"Вектор" опубликовал 18 статей о коронавирусе за 2020-2021 годы

"Вектор" опубликовал 18 статей о коронавирусе за 2020-2021 годы - РИА Новости, 28.06.2021

"Вектор" опубликовал 18 статей о коронавирусе за 2020-2021 годы

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в 2020-2021 годах опубликовал 18 статей о коронавирусе, часть из них вышла в авторитетных... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T03:38

2021-06-28T03:38

2021-06-28T03:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в 2020-2021 годах опубликовал 18 статей о коронавирусе, часть из них вышла в авторитетных англоязычных журналах, сообщается на сайте Роспотребнадзора.По данным на сайте, с самого начала пандемии специалисты Роспотребнадзора развернули работу по изучению возбудителя коронавирусной инфекции и его проявлений, имеющих значение для защиты здоровья людей.Отмечается, что в числе опубликованных данных содержатся сведения о первых случаях коронавируса и генетических характеристиках вирусов SARS-CoV-2, распространявшихся в Европейском регионе ВОЗ в первой половине 2020 года, также был подготовлен анализ эпидситуации в России и влияния противоэпидемических мер на циркуляцию сезонного гриппа. В ряде публикаций рассмотрены свойства коронавируса, включая его жизнеспособность и подходы к его инактивации и ингибированию для разработки лекарств."Пристальное внимание в серии публикаций уделено профессиональной заболеваемости и обеспечению безопасности труда медицинских работников", - добавили на сайте.Также, как говорится в сообщении, разработке вакцин против коронавирусной инфекции посвящены шесть публикаций, охватывающих проблематику мультиплатформенного подхода к созданию вакцин и описывающих ряд перспективных платформ, среди которых – РНК-вакцины и вакцины на основе вирусных векторов.

https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738841097.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, общество