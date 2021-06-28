https://ria.ru/20210628/kontsert-1738934568.html

Роспотребнадзор начал проверку после концерта Niletto в Татарстане

Роспотребнадзор начал проверку после концерта Niletto в Татарстане - РИА Новости, 28.06.2021

Роспотребнадзор начал проверку после концерта Niletto в Татарстане

Организаторы многотысячного концерта Niletto, прошедшего в субботу в Набережных Челнах, приглашены в территориальный отдел Роспотребнадзора по поводу соблюдения РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T17:15

2021-06-28T17:15

2021-06-28T17:15

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

набережные челны

общество

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КАЗАНЬ, 28 июн – РИА Новости. Организаторы многотысячного концерта Niletto, прошедшего в субботу в Набережных Челнах, приглашены в территориальный отдел Роспотребнадзора по поводу соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Татарстану.Сам исполнитель написал в Instagram, что его концерт в Набережных Челнах посетили 35 тысяч человек. На многочисленных видео, опубликованных в соцсетях после концерта, видно, что огромная толпа молодых людей собралась возле сцены, никто не соблюдал социальную дистанцию, и практически ни на ком не было масок."Для выяснения причин и обстоятельств организаторы мероприятия приглашены в Набережночелнинский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Татарстану для решения вопроса о наличии в их действиях административного правонарушения", - говорится в сообщении.Ранее в ходе совещания в мэрии города глава территориального отдела Ильгизяр Бариев отметил недопустимость проведения подобных мероприятий в том случае, если их организаторы не могут обеспечить социальную дистанцию и другие необходимые санитарно-эпидемиологические меры.Мэр города Наиль Магдеев заметил, что для проведения мероприятий на открытом воздухе прямых запретов не было.

https://ria.ru/20210625/kontsert-1738688526.html

набережные челны

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), набережные челны, общество