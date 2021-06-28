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Роспотребнадзор начал проверку после концерта Niletto в Татарстане
Роспотребнадзор начал проверку после концерта Niletto в Татарстане - РИА Новости, 28.06.2021
Роспотребнадзор начал проверку после концерта Niletto в Татарстане
Организаторы многотысячного концерта Niletto, прошедшего в субботу в Набережных Челнах, приглашены в территориальный отдел Роспотребнадзора по поводу соблюдения РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T17:15
2021-06-28T17:15
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
набережные челны
общество
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КАЗАНЬ, 28 июн – РИА Новости. Организаторы многотысячного концерта Niletto, прошедшего в субботу в Набережных Челнах, приглашены в территориальный отдел Роспотребнадзора по поводу соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Татарстану.Сам исполнитель написал в Instagram, что его концерт в Набережных Челнах посетили 35 тысяч человек. На многочисленных видео, опубликованных в соцсетях после концерта, видно, что огромная толпа молодых людей собралась возле сцены, никто не соблюдал социальную дистанцию, и практически ни на ком не было масок."Для выяснения причин и обстоятельств организаторы мероприятия приглашены в Набережночелнинский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Татарстану для решения вопроса о наличии в их действиях административного правонарушения", - говорится в сообщении.Ранее в ходе совещания в мэрии города глава территориального отдела Ильгизяр Бариев отметил недопустимость проведения подобных мероприятий в том случае, если их организаторы не могут обеспечить социальную дистанцию и другие необходимые санитарно-эпидемиологические меры.Мэр города Наиль Магдеев заметил, что для проведения мероприятий на открытом воздухе прямых запретов не было.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), набережные челны, общество
Роспотребнадзор начал проверку после концерта Niletto в Татарстане
17:15 28.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАртист Niletto выступает на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория" в Государственном Кремлевском Дворце.
Артист Niletto выступает на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце. - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Организаторов концерта Niletto в Татарстане вызвали в Роспотребнадзор для объяснений

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 28 июн – РИА Новости. Организаторы многотысячного концерта Niletto, прошедшего в субботу в Набережных Челнах, приглашены в территориальный отдел Роспотребнадзора по поводу соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Татарстану.
Сам исполнитель написал в Instagram, что его концерт в Набережных Челнах посетили 35 тысяч человек. На многочисленных видео, опубликованных в соцсетях после концерта, видно, что огромная толпа молодых людей собралась возле сцены, никто не соблюдал социальную дистанцию, и практически ни на ком не было масок.
"Для выяснения причин и обстоятельств организаторы мероприятия приглашены в Набережночелнинский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Татарстану для решения вопроса о наличии в их действиях административного правонарушения", - говорится в сообщении.
Ранее в ходе совещания в мэрии города глава территориального отдела Ильгизяр Бариев отметил недопустимость проведения подобных мероприятий в том случае, если их организаторы не могут обеспечить социальную дистанцию и другие необходимые санитарно-эпидемиологические меры.
Мэр города Наиль Магдеев заметил, что для проведения мероприятий на открытом воздухе прямых запретов не было.
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