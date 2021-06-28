https://ria.ru/20210628/kiberbezopasnost-1738847017.html

В Совбезе рассказали о новых мерах в сфере кибербезопасности

В Совбезе рассказали о новых мерах в сфере кибербезопасности - РИА Новости, 28.06.2021

В Совбезе рассказали о новых мерах в сфере кибербезопасности

Россия готовится подписать соглашения по сотрудничеству в области кибербезопасности с рядом стран, сообщил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T07:18

2021-06-28T07:18

2021-06-28T07:18

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия готовится подписать соглашения по сотрудничеству в области кибербезопасности с рядом стран, сообщил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.По его словам, только в текущем году были подписаны соответствующие межправительственные соглашения о сотрудничестве с Ираном и Киргизией. "Готовы к подписанию аналогичные документы с Индонезией, Никарагуа и Узбекистаном. Около полутора десятков проектов договоренностей находятся на стадии экспертной проработки или внутригосударственного согласования", - добавил Храмов.Россия готова сотрудничать со всеми государствами, разделяющими ее подходы и нацеленными на совместное противодействие угрозам международной информационной безопасности, подчеркнул замсекретаря Совбеза. "Но, безусловно, в приоритетном порядке будет и дальше развиваться диалог с нашими ближайшими партнерами по ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС", - отметил он."Сотрудничество в рамках этих объединений имеет прочный правовой фундамент. Со всеми странами БРИКС Россия заключила двусторонние соглашения. В рамках ОДКБ, СНГ и ШОС нас объединяют также профильные соглашения о сотрудничестве в многостороннем формате", - сказал Храмов. Что касается стран Запада, то "позитивно продвигается диалог с французскими коллегами", отметил замсекретаря Совбеза.

https://ria.ru/20210628/sderzhivanie-1738842361.html

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россия, кибербезопасность, снг, одкб, шос, узбекистан, никарагуа, в мире, политика