На Камчатке введут ограничения для туристов и вахтовиков
11:17 28.06.2021 (обновлено: 12:04 28.06.2021)
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Камчатский край введет ограничения по коронавирусу для туристов и вахтовиков
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн - РИА Новости. Работники, которые прибывают на Камчатку на вахтовые работы, должны быть привиты от COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы правительства Камчатского края.
"На полуострове с июля будут введены ограничения по завозу рабочих, работающих вахтовых методом. Прежде всего такие ограничения будут касаться рыбопромышленной отрасли полуострова", - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на рыбодобывающем предприятии в посёлке Озерновский на юге Камчатки зафиксирована вспышка COVID-19.
"Нам необходимо ввести более жёсткие нормативные требования, касающиеся прибытия на полуостров работников на путину. Я попрошу... организовать въезд работников на путину только при наличии у них прививки. Вспышка в Озерной, о которой докладывал Минздрав, - лишнее подтверждение тому, что это один из главных сейчас у нас факторов риска", – приводятся слова главы региона Владимира Солодова.
Ограничения также коснутся туристов, въезжающих на полуостров. Им нужно будет предоставлять данные о вакцинировании либо результаты ПЦР-теста на отсутствие в организме новой коронавирусной инфекции, добавили в пресс-службе.
"Необходимо на этой неделе проработать и закрепить, начиная с 1 августа или с конца июля, введение обязательной прививки либо ПЦР-теста для тех, кто прибывает на территорию края в туристических целях. Мы видим, что такие требования вводятся и в ряде других субъектов РФ. Считаю, что с учётом нагрузки на наше здравоохранение это требование будет вполне обоснованным. Необходимо эти два дополнительных ограничения на этой неделе проработать и закрепить", – заявил Солодов.