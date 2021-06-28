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На Камчатке введут ограничения для туристов и вахтовиков

На Камчатке введут ограничения для туристов и вахтовиков - РИА Новости, 28.06.2021

На Камчатке введут ограничения для туристов и вахтовиков

Работники, которые прибывают на Камчатку на вахтовые работы, должны быть привиты от COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы правительства Камчатского края. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T11:17

2021-06-28T11:17

2021-06-28T12:04

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн - РИА Новости. Работники, которые прибывают на Камчатку на вахтовые работы, должны быть привиты от COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы правительства Камчатского края."На полуострове с июля будут введены ограничения по завозу рабочих, работающих вахтовых методом. Прежде всего такие ограничения будут касаться рыбопромышленной отрасли полуострова", - сказали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что на рыбодобывающем предприятии в посёлке Озерновский на юге Камчатки зафиксирована вспышка COVID-19."Нам необходимо ввести более жёсткие нормативные требования, касающиеся прибытия на полуостров работников на путину. Я попрошу... организовать въезд работников на путину только при наличии у них прививки. Вспышка в Озерной, о которой докладывал Минздрав, - лишнее подтверждение тому, что это один из главных сейчас у нас факторов риска", – приводятся слова главы региона Владимира Солодова.Ограничения также коснутся туристов, въезжающих на полуостров. Им нужно будет предоставлять данные о вакцинировании либо результаты ПЦР-теста на отсутствие в организме новой коронавирусной инфекции, добавили в пресс-службе."Необходимо на этой неделе проработать и закрепить, начиная с 1 августа или с конца июля, введение обязательной прививки либо ПЦР-теста для тех, кто прибывает на территорию края в туристических целях. Мы видим, что такие требования вводятся и в ряде других субъектов РФ. Считаю, что с учётом нагрузки на наше здравоохранение это требование будет вполне обоснованным. Необходимо эти два дополнительных ограничения на этой неделе проработать и закрепить", – заявил Солодов.

https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738850574.html

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