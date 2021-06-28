https://ria.ru/20210628/izrail-1738886942.html

Израиль продлил запрет на поездки в Россию и еще пять стран из-за COVID

Израиль продлил запрет на поездки в Россию и еще пять стран из-за COVID - РИА Новости, 28.06.2021

Израиль продлил запрет на поездки в Россию и еще пять стран из-за COVID

Израиль продлил запрет на посещение шести стран с высоким уровнем заболеваемости, в число которых входит Россия, до 11 июля, нарушители запрета будут... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T12:47

2021-06-28T12:47

2021-06-28T12:48

туризм

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

аргентина

мексика

бразилия

индия

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июн – РИА Новости. Израиль продлил запрет на посещение шести стран с высоким уровнем заболеваемости, в число которых входит Россия, до 11 июля, нарушители запрета будут оштрафованы, согласно инструкциям, вступившим в силу в понедельник, сообщила пресс-служба минздрава страны."Действие инструкций, касающихся запрета на посещение стран с высоким уровнем заболеваемости, продлено до 11 июля. Посещение стран, запрещённых правилами, считается уголовным и административным правонарушением и повлечет за собой штраф в размере 5000 шекелей (более 1,5 тысячи долларов)", - говорится в сообщении ведомства.Контроль за выполнением этих требований возложен на полицию и Управление народонаселения и миграции. Кроме того, с завтрашнего дня каждый вылетающий за границу израильтянин старше 16 лет обязан заполнить и подписать декларацию о том, что не будет посещать страны, запрещённые инструкцией минздрава, или предоставить разрешение комиссии по исключительным случаям на посещение им этой страны. Допускать на борт самолёта пассажира без подобной декларации авиакомпаниям будет запрещено.С марта 2020 года Израиль был полностью закрыт для иностранных туристов, с мая в страну разрешено прибывать небольшому числу организованных групп привитых туристов из стран с низким уровнем заболеваемости COVID, с 1 августа власти планируют разрешить посещение страны индивидуальным туристам, имеющим сертификат о вакцинации, из списка стран, утверждённым минздравом страны. Россия, наряду с Аргентиной, Бразилией, Южной Африкой, Мексикой и Индией, остаётся в списке так называемых "красных стран", въезд в которые ограничен, а туризм из которых полностью закрыт.

https://ria.ru/20210624/izrail-1738366657.html

https://ria.ru/20210625/maska-1738623374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, аргентина, мексика, бразилия, индия, израиль