https://ria.ru/20210628/izbienie-1738854588.html

В Смоленской области задержали мужчину, избившего дочь за громкий плач

В Смоленской области задержали мужчину, избившего дочь за громкий плач - РИА Новости, 28.06.2021

В Смоленской области задержали мужчину, избившего дочь за громкий плач

Житель Смоленской области, избивавший шестимесячную дочь из-за того, что она громко плакала, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T09:29

2021-06-28T09:29

2021-06-28T09:29

россия

следственный комитет россии (ск рф)

смоленская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

БРЯНСК, 28 июн – РИА Новости. Житель Смоленской области, избивавший шестимесячную дочь из-за того, что она громко плакала, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону."В Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Новодугинского района, который подозревается в истязании дочери. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.Уточняется, что уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Смоленской области возбуждено по статье "истязание". Предварительно установлено, что с зимы прошлого года по нынешнее лето житель Новодугинского района, злоупотребляющий спиртными напитками, систематически наносил побои своей 6-месячной дочери.Отмечается, что столь жестокие "методы воспитания" он применял из-за громкого плача ребенка. В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства данного преступления, изучают условия проживания и воспитания пострадавшего ребенка, а также других детей в семье, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210407/rebenok-1727215046.html

россия

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), смоленская область, происшествия