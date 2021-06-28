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В Смоленской области задержали мужчину, избившего дочь за громкий плач
В Смоленской области задержали мужчину, избившего дочь за громкий плач - РИА Новости, 28.06.2021
В Смоленской области задержали мужчину, избившего дочь за громкий плач
Житель Смоленской области, избивавший шестимесячную дочь из-за того, что она громко плакала, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T09:29
2021-06-28T09:29
россия
следственный комитет россии (ск рф)
смоленская область
происшествия
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БРЯНСК, 28 июн – РИА Новости. Житель Смоленской области, избивавший шестимесячную дочь из-за того, что она громко плакала, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону."В Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Новодугинского района, который подозревается в истязании дочери. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.Уточняется, что уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Смоленской области возбуждено по статье "истязание". Предварительно установлено, что с зимы прошлого года по нынешнее лето житель Новодугинского района, злоупотребляющий спиртными напитками, систематически наносил побои своей 6-месячной дочери.Отмечается, что столь жестокие "методы воспитания" он применял из-за громкого плача ребенка. В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства данного преступления, изучают условия проживания и воспитания пострадавшего ребенка, а также других детей в семье, говорится в сообщении.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), смоленская область, происшествия
В Смоленской области задержали мужчину, избившего дочь за громкий плач
09:29 28.06.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Фото : СК РФ

В Смоленской области задержали мужчину, избившего шестимесячную дочь за громкий плач

Читать ria.ru в
БРЯНСК, 28 июн – РИА Новости. Житель Смоленской области, избивавший шестимесячную дочь из-за того, что она громко плакала, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.
"В Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Новодугинского района, который подозревается в истязании дочери. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Смоленской области возбуждено по статье "истязание". Предварительно установлено, что с зимы прошлого года по нынешнее лето житель Новодугинского района, злоупотребляющий спиртными напитками, систематически наносил побои своей 6-месячной дочери.
Отмечается, что столь жестокие "методы воспитания" он применял из-за громкого плача ребенка. В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства данного преступления, изучают условия проживания и воспитания пострадавшего ребенка, а также других детей в семье, говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Смоленская областьПроисшествия
 
 
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