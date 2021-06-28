https://ria.ru/20210628/gruziya-1738914099.html

Грузинская оппозиция включила на заседании парламента российский гимн

Грузинская оппозиция включила на заседании парламента российский гимн - РИА Новости, 28.06.2021

Грузинская оппозиция включила на заседании парламента российский гимн

Выступление в парламенте Грузии депутата от правящей партии "Грузинская мечта" Михаила Сарджвеладзе было прервано в понедельник акцией грузинской оппозиции,... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:20

2021-06-28T15:20

2021-06-28T15:20

россия

саломе зурабишвили

единое национальное движение

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 28 июн - РИА Новости. Выступление в парламенте Грузии депутата от правящей партии "Грузинская мечта" Михаила Сарджвеладзе было прервано в понедельник акцией грузинской оппозиции, включившей на заседании гимн РФ.В понедельник проходит внеочередное заседание парламента Грузии, на котором депутаты продолжают заслушивать отчет премьер-министра. Заседание началось с выступления парламентариев.Гимн РФ был включен оппозиционером из партии "Единое национальное движение" Ноной Мамулашвили.Спикер парламента Каха Кучава назвал такое поведение депутата позором. "Вы воспроизводите гимн России в месте, где был подписан акт независимости Грузии. Браво, прекрасный пример! Позор госпоже Ноне", - заявил Кучава.Это не первый случай, когда грузинские оппозиционеры включают в парламенте гимн РФ. Таким образом они намекают на то, что правящая партия "Грузинская мечта" служит интересам России, а не Грузии.В феврале прошлого года, после того как оппозиционные депутаты включили гимн России в здании парламента, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это действие оскорблением грузинского государства.Текст советского гимна на музыку Александра Александрова написал в 1943 году поэт Сергей Михалков в соавторстве с Габриэлем Эль-Регистаном. В 2000 году эта музыка стала гимном России, а Михалков написал на нее новый текст.

https://ria.ru/20210529/partiya-1734744530.html

https://ria.ru/20210424/talakvadze-1729764273.html

россия

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, саломе зурабишвили, единое национальное движение, грузия, в мире