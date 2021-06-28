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Грузинская оппозиция включила на заседании парламента российский гимн
Грузинская оппозиция включила на заседании парламента российский гимн - РИА Новости, 28.06.2021
Грузинская оппозиция включила на заседании парламента российский гимн
Выступление в парламенте Грузии депутата от правящей партии "Грузинская мечта" Михаила Сарджвеладзе было прервано в понедельник акцией грузинской оппозиции,... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:20
2021-06-28T15:20
россия
саломе зурабишвили
единое национальное движение
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 28 июн - РИА Новости. Выступление в парламенте Грузии депутата от правящей партии "Грузинская мечта" Михаила Сарджвеладзе было прервано в понедельник акцией грузинской оппозиции, включившей на заседании гимн РФ.В понедельник проходит внеочередное заседание парламента Грузии, на котором депутаты продолжают заслушивать отчет премьер-министра. Заседание началось с выступления парламентариев.Гимн РФ был включен оппозиционером из партии "Единое национальное движение" Ноной Мамулашвили.Спикер парламента Каха Кучава назвал такое поведение депутата позором. "Вы воспроизводите гимн России в месте, где был подписан акт независимости Грузии. Браво, прекрасный пример! Позор госпоже Ноне", - заявил Кучава.Это не первый случай, когда грузинские оппозиционеры включают в парламенте гимн РФ. Таким образом они намекают на то, что правящая партия "Грузинская мечта" служит интересам России, а не Грузии.В феврале прошлого года, после того как оппозиционные депутаты включили гимн России в здании парламента, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это действие оскорблением грузинского государства.Текст советского гимна на музыку Александра Александрова написал в 1943 году поэт Сергей Михалков в соавторстве с Габриэлем Эль-Регистаном. В 2000 году эта музыка стала гимном России, а Михалков написал на нее новый текст.
https://ria.ru/20210529/partiya-1734744530.html
https://ria.ru/20210424/talakvadze-1729764273.html
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россия, саломе зурабишвили, единое национальное движение, грузия, в мире
Грузинская оппозиция включила на заседании парламента российский гимн
15:20 28.06.2021
 
© РИА Новости / СтрингерВид на Тбилиси, Грузия
Вид на Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Стрингер

Оппозиция прервала выступление депутата от правящей партии Грузии российским гимном

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 28 июн - РИА Новости. Выступление в парламенте Грузии депутата от правящей партии "Грузинская мечта" Михаила Сарджвеладзе было прервано в понедельник акцией грузинской оппозиции, включившей на заседании гимн РФ.
В понедельник проходит внеочередное заседание парламента Грузии, на котором депутаты продолжают заслушивать отчет премьер-министра. Заседание началось с выступления парламентариев.
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Гимн РФ был включен оппозиционером из партии "Единое национальное движение" Ноной Мамулашвили.
Спикер парламента Каха Кучава назвал такое поведение депутата позором. "Вы воспроизводите гимн России в месте, где был подписан акт независимости Грузии. Браво, прекрасный пример! Позор госпоже Ноне", - заявил Кучава.
Это не первый случай, когда грузинские оппозиционеры включают в парламенте гимн РФ. Таким образом они намекают на то, что правящая партия "Грузинская мечта" служит интересам России, а не Грузии.
В феврале прошлого года, после того как оппозиционные депутаты включили гимн России в здании парламента, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это действие оскорблением грузинского государства.
Текст советского гимна на музыку Александра Александрова написал в 1943 году поэт Сергей Михалков в соавторстве с Габриэлем Эль-Регистаном. В 2000 году эта музыка стала гимном России, а Михалков написал на нее новый текст.
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