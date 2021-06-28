https://ria.ru/20210628/gosduma-1738962917.html

Слуцкий ответил на требования Чехии о компенсации за взрывы во Вребетице

Слуцкий ответил на требования Чехии о компенсации за взрывы во Вребетице - РИА Новости, 28.06.2021

Слуцкий ответил на требования Чехии о компенсации за взрывы во Вребетице

Упорство Праги в ухудшении отношений с Москвой продолжает подрывать перспективы их возможного урегулирования, заявил председатель комитета Госдумы по... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T19:54

2021-06-28T19:54

2021-06-28T19:54

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

чехия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155616/47/1556164737_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_8a38f0401eee1756954519181660c5a3.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Упорство Праги в ухудшении отношений с Москвой продолжает подрывать перспективы их возможного урегулирования, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Упорство Праги в намеренном ухудшении российско-чешских отношений продолжает подрывать перспективы их возможного урегулирования", - написал Слуцкий в своем в Telegam-канале, комментируя требования Чехии от России выплатить 25,5 миллиона евро за взрывы оружейных складов во Врбетице в 2014 году, в которых Прага обвиняет Москву.По его словам, Прага, "очевидно, не собирается спускать на тормозах... "водевиль" с мифическим участием Петрова и Боширова в событиях во Врбетице, несмотря на все заявления о несогласии с включением Чехии в список недружественных стран". При этом, добавил он, абсурдность излагаемых в СМИ требований Чехии "сопоставима только с абсурдностью самих утверждений о якобы причастности к этому инциденту российских спецслужб".Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

https://ria.ru/20210609/dannost-1736243636.html

https://ria.ru/20210511/chekhiya-1730752756.html

россия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, чехия, в мире