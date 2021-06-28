Слуцкий ответил на требования Чехии о компенсации за взрывы во Вребетице
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Депутат Леонид Слуцкий прокомментировал требования Чехии о компенсации за взрывы во Вребетице
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Упорство Праги в ухудшении отношений с Москвой продолжает подрывать перспективы их возможного урегулирования, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Упорство Праги в намеренном ухудшении российско-чешских отношений продолжает подрывать перспективы их возможного урегулирования", - написал Слуцкий в своем в Telegam-канале, комментируя требования Чехии от России выплатить 25,5 миллиона евро за взрывы оружейных складов во Врбетице в 2014 году, в которых Прага обвиняет Москву.
По его словам, Прага, "очевидно, не собирается спускать на тормозах... "водевиль" с мифическим участием Петрова и Боширова в событиях во Врбетице, несмотря на все заявления о несогласии с включением Чехии в список недружественных стран". При этом, добавил он, абсурдность излагаемых в СМИ требований Чехии "сопоставима только с абсурдностью самих утверждений о якобы причастности к этому инциденту российских спецслужб".
"Что сказать: ухо от селедки быстрее дождутся чешские политики, чем каких-либо компенсаций от России. Все претензии им стоит направить организаторам и режиссерам этой шитой белыми нитками провокации", - заключил Слуцкий.
Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.