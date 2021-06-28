Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210628/gosduma-1738962917.html
Слуцкий ответил на требования Чехии о компенсации за взрывы во Вребетице
Слуцкий ответил на требования Чехии о компенсации за взрывы во Вребетице - РИА Новости, 28.06.2021
Слуцкий ответил на требования Чехии о компенсации за взрывы во Вребетице
Упорство Праги в ухудшении отношений с Москвой продолжает подрывать перспективы их возможного урегулирования, заявил председатель комитета Госдумы по... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T19:54
2021-06-28T19:54
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155616/47/1556164737_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_8a38f0401eee1756954519181660c5a3.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Упорство Праги в ухудшении отношений с Москвой продолжает подрывать перспективы их возможного урегулирования, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Упорство Праги в намеренном ухудшении российско-чешских отношений продолжает подрывать перспективы их возможного урегулирования", - написал Слуцкий в своем в Telegam-канале, комментируя требования Чехии от России выплатить 25,5 миллиона евро за взрывы оружейных складов во Врбетице в 2014 году, в которых Прага обвиняет Москву.По его словам, Прага, "очевидно, не собирается спускать на тормозах... "водевиль" с мифическим участием Петрова и Боширова в событиях во Врбетице, несмотря на все заявления о несогласии с включением Чехии в список недружественных стран". При этом, добавил он, абсурдность излагаемых в СМИ требований Чехии "сопоставима только с абсурдностью самих утверждений о якобы причастности к этому инциденту российских спецслужб".Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
https://ria.ru/20210609/dannost-1736243636.html
https://ria.ru/20210511/chekhiya-1730752756.html
россия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155616/47/1556164737_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_439aa8b18087e4a87b10d2102195b1cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, чехия, в мире
Слуцкий ответил на требования Чехии о компенсации за взрывы во Вребетице
19:54 28.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

Депутат Леонид Слуцкий прокомментировал требования Чехии о компенсации за взрывы во Вребетице

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Упорство Праги в ухудшении отношений с Москвой продолжает подрывать перспективы их возможного урегулирования, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Упорство Праги в намеренном ухудшении российско-чешских отношений продолжает подрывать перспективы их возможного урегулирования", - написал Слуцкий в своем в Telegam-канале, комментируя требования Чехии от России выплатить 25,5 миллиона евро за взрывы оружейных складов во Врбетице в 2014 году, в которых Прага обвиняет Москву.
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 09:48
В Чехии призвали относиться к России "как к данности"
По его словам, Прага, "очевидно, не собирается спускать на тормозах... "водевиль" с мифическим участием Петрова и Боширова в событиях во Врбетице, несмотря на все заявления о несогласии с включением Чехии в список недружественных стран". При этом, добавил он, абсурдность излагаемых в СМИ требований Чехии "сопоставима только с абсурдностью самих утверждений о якобы причастности к этому инциденту российских спецслужб".
"Что сказать: ухо от селедки быстрее дождутся чешские политики, чем каких-либо компенсаций от России. Все претензии им стоит направить организаторам и режиссерам этой шитой белыми нитками провокации", - заключил Слуцкий.
Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
АЭС Темелин в Чехии - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 08:00
Выдавить Москву отовсюду. Чешский демарш обошелся в миллиарды
 
РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЧехияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд
08:23При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка
08:18Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали
08:15Заместителя премьера Австралии оштрафовали за отсутствие маски
08:13Аналитики рассказали о взрывном спросе на аренду самокатов в России
08:09С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек
08:06В Хабаровский край поступили 50 тысяч доз вакцины от COVID-19
08:01Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия
08:00Турецкие амбиции. Грозит ли Стамбульский канал российскому флоту
07:39Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
07:38В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
07:12"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша
07:07В Пензе загорелся торговый центр
06:51В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес
06:11Эксперт не ждет снижения заболеваемости COVID-19 после жарких дней
06:09Россияне стали чаще платить по "плохим" долгам
06:06Карту "Мир" с июля должно принимать большее число российских магазинов
05:49Мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе в Москве
05:13Эксперт рассказал, чем опасна полная разрядка и зарядка смартфона
05:06В Польше заподозрили Украину в симпатиях к нацистам
Лента новостейМолния