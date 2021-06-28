https://ria.ru/20210628/gazoprovod-1738864792.html
"Газпром" приостановит прокачку по газопроводу "Ямал — Европа"
"Газпром" приостановит прокачку по газопроводу "Ямал — Европа" - РИА Новости, 28.06.2021
"Газпром" приостановит прокачку по газопроводу "Ямал — Европа"
Транспортировка газа по газопроводу "Ямал-Европа" с 6 по 10 июля будет приостановлена из-за плановой профилактики, сообщил "Газпром". РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T10:59
2021-06-28T10:59
2021-06-28T10:59
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Транспортировка газа по газопроводу "Ямал-Европа" с 6 по 10 июля будет приостановлена из-за плановой профилактики, сообщил "Газпром"."С 6 по 10 июля на газопроводе "Ямал - Европа" пройдут плановые профилактические работы. Транспортировка газа по нему в этот период будет приостановлена", - указано в сообщении компании.Как уточняется, сроки проведения плановых работ были согласованы в 2020 году. При этом и "Газпром", и потребители учитывают остановку газопровода в своих планах."Ямал-Европа" идет из РФ в Белоруссию, далее в Польшу и Германию. По данным Еврокомиссии, в четвертом квартале прошлого года на этот трубопровод пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (10 миллиардов кубометров). Для сравнения: на "Северный поток" пришлось 15 миллиардов кубов, на украинский транзит - 14 миллиардов.
https://ria.ru/20210613/ukraina-1736766674.html
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россия, газпром, польша, германия, белоруссия, экономика
"Газпром" приостановит прокачку по газопроводу "Ямал — Европа"
Газпром приостановит прокачку по газопроводу "Ямал — Европа"