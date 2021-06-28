https://ria.ru/20210628/frantsiya-1738929417.html
Во Франции построили самую высокую башню из деревянного конструктора
Во Франции построили самую высокую башню из деревянного конструктора - РИА Новости, 28.06.2021
Во Франции построили самую высокую башню из деревянного конструктора
Французские скауты установили мировой рекорд, построив самую высокую башню из деревянного конструктора высотой почти 19 метров, сообщает радиостанция France 3. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T16:42
2021-06-28T16:42
2021-06-28T16:42
франция
в мире
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Французские скауты установили мировой рекорд, построив самую высокую башню из деревянного конструктора высотой почти 19 метров, сообщает радиостанция France 3.Команде из четырех скаутов из Гренобля понадобилось три дня, чтобы собрать башню из 12 тысяч деталей нидерландского конструктора Kapla и побить предыдущий рекорд 2016 года.Новая башня возводилась в скалодромном комплексе в Мюлузе. Радиостанция отмечает, что команде понадобилось три месяца на подготовку к "строительству", три дня работы и три секунды на разрушение построенной башни."Мы чувствуем, что свободны, мы очень счастливы, что закончили, что нам удалось все сделать. Это суперкруто", - рассказал радиостанции один из участников команды.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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франция, в мире
Во Франции построили самую высокую башню из деревянного конструктора
Во Франции построили самую высокую в мире башню из деревянного конструктора
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Французские скауты установили мировой рекорд, построив самую высокую башню из деревянного конструктора высотой почти 19 метров, сообщает радиостанция France 3
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Команде из четырех скаутов из Гренобля понадобилось три дня, чтобы собрать башню из 12 тысяч деталей нидерландского конструктора Kapla и побить предыдущий рекорд 2016 года.
Новая башня возводилась в скалодромном комплексе в Мюлузе. Радиостанция отмечает, что команде понадобилось три месяца на подготовку к "строительству", три дня работы и три секунды на разрушение построенной башни.
"Мы чувствуем, что свободны, мы очень счастливы, что закончили, что нам удалось все сделать. Это суперкруто", - рассказал радиостанции один из участников команды.