https://ria.ru/20210628/frantsiya-1738874735.html

Француз купил на блошином рынке статуэтку, набитую пачками евро

Француз купил на блошином рынке статуэтку, набитую пачками евро - РИА Новости, 28.06.2021

Француз купил на блошином рынке статуэтку, набитую пачками евро

Француз сдал в полицию города Бордо 85 тысяч евро, которые он нашел внутри статуэтки слона, сообщает местная газета Sud Ouest. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T11:45

2021-06-28T11:45

2021-06-28T11:58

бордо

франция

в мире

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Француз сдал в полицию города Бордо 85 тысяч евро, которые он нашел внутри статуэтки слона, сообщает местная газета Sud Ouest.Издание отмечает, что по словам автора находки, он обнаружил сувенир на тротуаре в центре коммуны Мериньяк (департамент Жиронда) в груде других безделушек. При осмотре оказалось, что "слон" набит пачками банкнот. В полицейском комиссариате Бордо установили, что речь идет о 85 тысячах евро.Деньги были переведены на хранение в государственный Фонд депозитов и консигнаций. Следователи пытаются выяснить их происхождение. По мнению правоохранителей, этот "клад", вероятнее всего, связан с доходами наркомафии, пишет газета.

https://ria.ru/20200729/1575087449.html

бордо

франция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бордо, франция, в мире