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Француз купил на блошином рынке статуэтку, набитую пачками евро
Француз купил на блошином рынке статуэтку, набитую пачками евро - РИА Новости, 28.06.2021
Француз купил на блошином рынке статуэтку, набитую пачками евро
Француз сдал в полицию города Бордо 85 тысяч евро, которые он нашел внутри статуэтки слона, сообщает местная газета Sud Ouest. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:45
2021-06-28T11:45
2021-06-28T11:58
бордо
франция
в мире
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Француз сдал в полицию города Бордо 85 тысяч евро, которые он нашел внутри статуэтки слона, сообщает местная газета Sud Ouest.Издание отмечает, что по словам автора находки, он обнаружил сувенир на тротуаре в центре коммуны Мериньяк (департамент Жиронда) в груде других безделушек. При осмотре оказалось, что "слон" набит пачками банкнот. В полицейском комиссариате Бордо установили, что речь идет о 85 тысячах евро.Деньги были переведены на хранение в государственный Фонд депозитов и консигнаций. Следователи пытаются выяснить их происхождение. По мнению правоохранителей, этот "клад", вероятнее всего, связан с доходами наркомафии, пишет газета.
https://ria.ru/20200729/1575087449.html
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бордо, франция, в мире
Француз купил на блошином рынке статуэтку, набитую пачками евро
11:45 28.06.2021 (обновлено: 11:58 28.06.2021)
Француз сдал в полицию предполагаемые деньги наркомафии, найденные в статуэтке слона