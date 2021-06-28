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Француз купил на блошином рынке статуэтку, набитую пачками евро
Француз купил на блошином рынке статуэтку, набитую пачками евро - РИА Новости, 28.06.2021
Француз купил на блошином рынке статуэтку, набитую пачками евро
Француз сдал в полицию города Бордо 85 тысяч евро, которые он нашел внутри статуэтки слона, сообщает местная газета Sud Ouest. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:45
2021-06-28T11:58
бордо
франция
в мире
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Француз сдал в полицию города Бордо 85 тысяч евро, которые он нашел внутри статуэтки слона, сообщает местная газета Sud Ouest.Издание отмечает, что по словам автора находки, он обнаружил сувенир на тротуаре в центре коммуны Мериньяк (департамент Жиронда) в груде других безделушек. При осмотре оказалось, что "слон" набит пачками банкнот. В полицейском комиссариате Бордо установили, что речь идет о 85 тысячах евро.Деньги были переведены на хранение в государственный Фонд депозитов и консигнаций. Следователи пытаются выяснить их происхождение. По мнению правоохранителей, этот "клад", вероятнее всего, связан с доходами наркомафии, пишет газета.
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бордо, франция, в мире
Француз купил на блошином рынке статуэтку, набитую пачками евро
11:45 28.06.2021 (обновлено: 11:58 28.06.2021)
 
© AP Photo / Daniel ColeПолиция во Франции
Полиция во Франции - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© AP Photo / Daniel Cole

Француз сдал в полицию предполагаемые деньги наркомафии, найденные в статуэтке слона

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Француз сдал в полицию города Бордо 85 тысяч евро, которые он нашел внутри статуэтки слона, сообщает местная газета Sud Ouest.
Издание отмечает, что по словам автора находки, он обнаружил сувенир на тротуаре в центре коммуны Мериньяк (департамент Жиронда) в груде других безделушек. При осмотре оказалось, что "слон" набит пачками банкнот. В полицейском комиссариате Бордо установили, что речь идет о 85 тысячах евро.
Деньги были переведены на хранение в государственный Фонд депозитов и консигнаций. Следователи пытаются выяснить их происхождение. По мнению правоохранителей, этот "клад", вероятнее всего, связан с доходами наркомафии, пишет газета.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля 2020, 10:39
Подозреваемый в ограблении банка заявил, что нашел деньги на улице
 
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