https://ria.ru/20210628/foto-1738951014.html

В Сочи девушка сорвалась со скалы, когда делала фото

В Сочи девушка сорвалась со скалы, когда делала фото - РИА Новости, 28.06.2021

В Сочи девушка сорвалась со скалы, когда делала фото

Спасатели в Сочи эвакуировали из леса девушку, которая, по рассказам очевидцев, упала со скалы, когда делала фото, сообщает Южный региональный... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T18:38

2021-06-28T18:38

2021-06-28T19:05

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_58b0310aed33a0115125d3ab62a50537.jpg

КРАСНОДАР, 28 июн — РИА Новости. Спасатели в Сочи эвакуировали из леса девушку, которая, по рассказам очевидцев, упала со скалы, когда делала фото, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России."Решив сфотографироваться, поднялась на один из скальных уступов, откуда поскользнулась и упала вниз", — уточняют спасатели.По данным пресс-службы ЮРПСО, работы проводились вечером в субботу возле водопада на реке Кутарка. Девушка, предположительно, получила травму позвоночника.Пострадавшей оказалась 26-летняя жительница Сочи, которой на месте оказали первую помощь, после чего спасатели на носилках эвакуировали девушку по лесной тропе к автомобилю скорой помощи.

https://ria.ru/20210323/foto-1602564922.html

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия