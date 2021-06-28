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В Сочи девушка сорвалась со скалы, когда делала фото
В Сочи девушка сорвалась со скалы, когда делала фото - РИА Новости, 28.06.2021
В Сочи девушка сорвалась со скалы, когда делала фото
Спасатели в Сочи эвакуировали из леса девушку, которая, по рассказам очевидцев, упала со скалы, когда делала фото, сообщает Южный региональный... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T18:38
2021-06-28T19:05
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
происшествия
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КРАСНОДАР, 28 июн — РИА Новости. Спасатели в Сочи эвакуировали из леса девушку, которая, по рассказам очевидцев, упала со скалы, когда делала фото, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России."Решив сфотографироваться, поднялась на один из скальных уступов, откуда поскользнулась и упала вниз", — уточняют спасатели.По данным пресс-службы ЮРПСО, работы проводились вечером в субботу возле водопада на реке Кутарка. Девушка, предположительно, получила травму позвоночника.Пострадавшей оказалась 26-летняя жительница Сочи, которой на месте оказали первую помощь, после чего спасатели на носилках эвакуировали девушку по лесной тропе к автомобилю скорой помощи.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия
В Сочи девушка сорвалась со скалы, когда делала фото
18:38 28.06.2021 (обновлено: 19:05 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Спасатели в Сочи эвакуировали из леса девушку, которая сорвалась со скалы, когда делала фото

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КРАСНОДАР, 28 июн — РИА Новости. Спасатели в Сочи эвакуировали из леса девушку, которая, по рассказам очевидцев, упала со скалы, когда делала фото, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
"Решив сфотографироваться, поднялась на один из скальных уступов, откуда поскользнулась и упала вниз", — уточняют спасатели.
По данным пресс-службы ЮРПСО, работы проводились вечером в субботу возле водопада на реке Кутарка. Девушка, предположительно, получила травму позвоночника.
Пострадавшей оказалась 26-летняя жительница Сочи, которой на месте оказали первую помощь, после чего спасатели на носилках эвакуировали девушку по лесной тропе к автомобилю скорой помощи.
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Девушка поделилась фото и узнала, что была в шаге от смерти
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиПроисшествия
 
 
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