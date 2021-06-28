https://ria.ru/20210628/foto-1738951014.html
В Сочи девушка сорвалась со скалы, когда делала фото
В Сочи девушка сорвалась со скалы, когда делала фото - РИА Новости, 28.06.2021
В Сочи девушка сорвалась со скалы, когда делала фото
Спасатели в Сочи эвакуировали из леса девушку, которая, по рассказам очевидцев, упала со скалы, когда делала фото, сообщает Южный региональный... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T18:38
2021-06-28T18:38
2021-06-28T19:05
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_58b0310aed33a0115125d3ab62a50537.jpg
КРАСНОДАР, 28 июн — РИА Новости. Спасатели в Сочи эвакуировали из леса девушку, которая, по рассказам очевидцев, упала со скалы, когда делала фото, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России."Решив сфотографироваться, поднялась на один из скальных уступов, откуда поскользнулась и упала вниз", — уточняют спасатели.По данным пресс-службы ЮРПСО, работы проводились вечером в субботу возле водопада на реке Кутарка. Девушка, предположительно, получила травму позвоночника.Пострадавшей оказалась 26-летняя жительница Сочи, которой на месте оказали первую помощь, после чего спасатели на носилках эвакуировали девушку по лесной тропе к автомобилю скорой помощи.
https://ria.ru/20210323/foto-1602564922.html
россия
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d80e3e22c1b955ff636b8d27e50241a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия
В Сочи девушка сорвалась со скалы, когда делала фото
18:38 28.06.2021 (обновлено: 19:05 28.06.2021)
Спасатели в Сочи эвакуировали из леса девушку, которая сорвалась со скалы, когда делала фото