https://ria.ru/20210628/energopotreblenie-1738938259.html

В Нижегородской области оценили уровень энергопотребления

В Нижегородской области оценили уровень энергопотребления - РИА Новости, 28.06.2021

В Нижегородской области оценили уровень энергопотребления

Энергопотребление в Нижегородской области за пять месяцев 2021 года приблизилось к допандемийному уровню, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T17:34

2021-06-28T17:34

2021-06-28T17:34

нижегородская область

россия

глеб никитин

арзамас

богородский район

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости. Энергопотребление в Нижегородской области за пять месяцев 2021 года приблизилось к допандемийному уровню, сообщил глава региона Глеб Никитин.К энергосистеме региона в 2021 году планируется подключить промышленные предприятия и объекты социальной инфраструктуры, в том числе создаваемые по нацпроектам."В 2020 году отмечалось снижение потребления электрической энергии на 6,8% - до 19 482 миллионов киловатт в час. За 5 месяцев 2021 года потребление электроэнергии в энергосистеме Нижегородской области выросло на 6,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года - до 8 688,2 миллионов киловатт в час", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Отмечается, что электростанции энергосистемы Нижегородской области за пять месяцев 2021 года выработали 4 863,2 миллионов киловатт в час электроэнергии. Прогнозное потребление электрической энергии энергосистемы региона на 2021 год составляет 20 446 миллионов киловатт в час."К энергосистеме Нижегородской области в этом году планируется подключить как промышленные предприятия, так и объекты социальной инфраструктуры, которые создаются в рамках национальных проектов "Демография", "Здравоохранение", "Жилье и городская среда", инфраструктурной программы "Город 800" и других", - подчеркнул Никитин.Например, в Богородском районе на конец июня 2021 года запланировано технологическое присоединение к сетям электроснабжения нового цеха ООО "Волго-Окский химический комбинат" (производство смазочных материалов, присадок к ним и антифризов). До сентября 2021 года в Арзамасе предполагается технологическое присоединение детского сада №34 "Чиполлино", рассчитанного на 100 мест. Ввод дошкольного образовательного учреждения в эксплуатацию запланирован на этот год."Развитие сетевой инфраструктуры обязательно будет продолжаться. В регионе выработана инициатива о том, чтобы делать это с использованием "инфраструктурного меню". Наличие ресурсов меняет отношение инвесторов к территориям, позволяет строить новое жилье и создавать рабочие места", - добавил губернатор Нижегородской области.Согласно мониторингу АНО "Агентство стратегических инициатив" в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2021 году, среднее время подключения к электросетям в Нижегородской области составило 77,89 дня. Среднее количество процедур при подключении к электросетям – пять.

https://ria.ru/20210628/subsidii-1738932384.html

https://ria.ru/20210625/pokupka-1738574807.html

россия

арзамас

богородский район

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россия, глеб никитин, арзамас, богородский район, экономика