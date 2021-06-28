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Нижегородская область
https://ria.ru/20210628/energopotreblenie-1738938259.html
В Нижегородской области оценили уровень энергопотребления
В Нижегородской области оценили уровень энергопотребления - РИА Новости, 28.06.2021
В Нижегородской области оценили уровень энергопотребления
Энергопотребление в Нижегородской области за пять месяцев 2021 года приблизилось к допандемийному уровню, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T17:34
2021-06-28T17:34
нижегородская область
россия
глеб никитин
арзамас
богородский район
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости. Энергопотребление в Нижегородской области за пять месяцев 2021 года приблизилось к допандемийному уровню, сообщил глава региона Глеб Никитин.К энергосистеме региона в 2021 году планируется подключить промышленные предприятия и объекты социальной инфраструктуры, в том числе создаваемые по нацпроектам."В 2020 году отмечалось снижение потребления электрической энергии на 6,8% - до 19 482 миллионов киловатт в час. За 5 месяцев 2021 года потребление электроэнергии в энергосистеме Нижегородской области выросло на 6,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года - до 8 688,2 миллионов киловатт в час", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Отмечается, что электростанции энергосистемы Нижегородской области за пять месяцев 2021 года выработали 4 863,2 миллионов киловатт в час электроэнергии. Прогнозное потребление электрической энергии энергосистемы региона на 2021 год составляет 20 446 миллионов киловатт в час."К энергосистеме Нижегородской области в этом году планируется подключить как промышленные предприятия, так и объекты социальной инфраструктуры, которые создаются в рамках национальных проектов "Демография", "Здравоохранение", "Жилье и городская среда", инфраструктурной программы "Город 800" и других", - подчеркнул Никитин.Например, в Богородском районе на конец июня 2021 года запланировано технологическое присоединение к сетям электроснабжения нового цеха ООО "Волго-Окский химический комбинат" (производство смазочных материалов, присадок к ним и антифризов). До сентября 2021 года в Арзамасе предполагается технологическое присоединение детского сада №34 "Чиполлино", рассчитанного на 100 мест. Ввод дошкольного образовательного учреждения в эксплуатацию запланирован на этот год."Развитие сетевой инфраструктуры обязательно будет продолжаться. В регионе выработана инициатива о том, чтобы делать это с использованием "инфраструктурного меню". Наличие ресурсов меняет отношение инвесторов к территориям, позволяет строить новое жилье и создавать рабочие места", - добавил губернатор Нижегородской области.Согласно мониторингу АНО "Агентство стратегических инициатив" в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2021 году, среднее время подключения к электросетям в Нижегородской области составило 77,89 дня. Среднее количество процедур при подключении к электросетям – пять.
https://ria.ru/20210628/subsidii-1738932384.html
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россия, глеб никитин, арзамас, богородский район, экономика
В Нижегородской области оценили уровень энергопотребления
17:34 28.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Энергопотребление в Нижегородской области приблизилось к допандемийному уровню

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости. Энергопотребление в Нижегородской области за пять месяцев 2021 года приблизилось к допандемийному уровню, сообщил глава региона Глеб Никитин.
К энергосистеме региона в 2021 году планируется подключить промышленные предприятия и объекты социальной инфраструктуры, в том числе создаваемые по нацпроектам.
"В 2020 году отмечалось снижение потребления электрической энергии на 6,8% - до 19 482 миллионов киловатт в час. За 5 месяцев 2021 года потребление электроэнергии в энергосистеме Нижегородской области выросло на 6,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года - до 8 688,2 миллионов киловатт в час", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Отмечается, что электростанции энергосистемы Нижегородской области за пять месяцев 2021 года выработали 4 863,2 миллионов киловатт в час электроэнергии. Прогнозное потребление электрической энергии энергосистемы региона на 2021 год составляет 20 446 миллионов киловатт в час.
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"К энергосистеме Нижегородской области в этом году планируется подключить как промышленные предприятия, так и объекты социальной инфраструктуры, которые создаются в рамках национальных проектов "Демография", "Здравоохранение", "Жилье и городская среда", инфраструктурной программы "Город 800" и других", - подчеркнул Никитин.
Например, в Богородском районе на конец июня 2021 года запланировано технологическое присоединение к сетям электроснабжения нового цеха ООО "Волго-Окский химический комбинат" (производство смазочных материалов, присадок к ним и антифризов). До сентября 2021 года в Арзамасе предполагается технологическое присоединение детского сада №34 "Чиполлино", рассчитанного на 100 мест. Ввод дошкольного образовательного учреждения в эксплуатацию запланирован на этот год.
"Развитие сетевой инфраструктуры обязательно будет продолжаться. В регионе выработана инициатива о том, чтобы делать это с использованием "инфраструктурного меню". Наличие ресурсов меняет отношение инвесторов к территориям, позволяет строить новое жилье и создавать рабочие места", - добавил губернатор Нижегородской области.
Согласно мониторингу АНО "Агентство стратегических инициатив" в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2021 году, среднее время подключения к электросетям в Нижегородской области составило 77,89 дня. Среднее количество процедур при подключении к электросетям – пять.
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Нижегородская областьРоссияГлеб НикитинАрзамасБогородский районЭкономика
 
 
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