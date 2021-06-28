https://ria.ru/20210628/elektrosamokat-1738866919.html

СК нашел ростовчанина, наехавшего на электросамокате на ребенка

СК нашел ростовчанина, наехавшего на электросамокате на ребенка - РИА Новости, 28.06.2021

СК нашел ростовчанина, наехавшего на электросамокате на ребенка

Уголовное дело возбудили в Ростове-на-Дону против компании, у которой арендовал электросамокат сбивший ребенка мужчина, сам нарушитель найден и допрошен,... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T11:13

2021-06-28T11:13

2021-06-28T11:14

следственный комитет россии (ск рф)

ростов-на-дону

происшествия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Ростове-на-Дону против компании, у которой арендовал электросамокат сбивший ребенка мужчина, сам нарушитель найден и допрошен, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что следователи организовали проверку после того, как мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка в центре Ростова-на-Дону и скрылся, инцидент произошел 23 июня на улице Пушкинской."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.По данным следствия, представители организации по аренде электросамокатов 23 июня передали в краткосрочную аренду 28-летнему местному жителю электросамокат. Двигаясь по пешеходной дорожке на улице Пушкинской, мужчина сбил 2-летнего мальчика, после чего покинул место происшествия. В результате ребенок был госпитализировал с ссадинами и ушибами."В настоящее время установлен и допрошен следователями мужчина, совершивший на арендованном электросамокате наезд на ребенка. Самокат, на котором передвигался мужчина, изъят", - добавляется в сообщении.Кроме того, следователи допросили родителей ребенка и представителя компании.

https://ria.ru/20210618/elektrosamokaty-1737502501.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ростов-на-дону, происшествия