Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210628/elektrosamokat-1738866919.html
СК нашел ростовчанина, наехавшего на электросамокате на ребенка
СК нашел ростовчанина, наехавшего на электросамокате на ребенка - РИА Новости, 28.06.2021
СК нашел ростовчанина, наехавшего на электросамокате на ребенка
Уголовное дело возбудили в Ростове-на-Дону против компании, у которой арендовал электросамокат сбивший ребенка мужчина, сам нарушитель найден и допрошен,... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:13
2021-06-28T11:14
следственный комитет россии (ск рф)
ростов-на-дону
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Ростове-на-Дону против компании, у которой арендовал электросамокат сбивший ребенка мужчина, сам нарушитель найден и допрошен, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что следователи организовали проверку после того, как мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка в центре Ростова-на-Дону и скрылся, инцидент произошел 23 июня на улице Пушкинской."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.По данным следствия, представители организации по аренде электросамокатов 23 июня передали в краткосрочную аренду 28-летнему местному жителю электросамокат. Двигаясь по пешеходной дорожке на улице Пушкинской, мужчина сбил 2-летнего мальчика, после чего покинул место происшествия. В результате ребенок был госпитализировал с ссадинами и ушибами."В настоящее время установлен и допрошен следователями мужчина, совершивший на арендованном электросамокате наезд на ребенка. Самокат, на котором передвигался мужчина, изъят", - добавляется в сообщении.Кроме того, следователи допросили родителей ребенка и представителя компании.
https://ria.ru/20210618/elektrosamokaty-1737502501.html
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), ростов-на-дону, происшествия
СК нашел ростовчанина, наехавшего на электросамокате на ребенка
11:13 28.06.2021 (обновлено: 11:14 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

СК нашел мужчину, наехавшего на электросамокате на ребенка и скрывшегося в Ростове-на-Дону

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Ростове-на-Дону против компании, у которой арендовал электросамокат сбивший ребенка мужчина, сам нарушитель найден и допрошен, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что следователи организовали проверку после того, как мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка в центре Ростова-на-Дону и скрылся, инцидент произошел 23 июня на улице Пушкинской.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, представители организации по аренде электросамокатов 23 июня передали в краткосрочную аренду 28-летнему местному жителю электросамокат. Двигаясь по пешеходной дорожке на улице Пушкинской, мужчина сбил 2-летнего мальчика, после чего покинул место происшествия. В результате ребенок был госпитализировал с ссадинами и ушибами.
Девушка на электросамокате - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 03:10
Мошенники нашли способ наживаться на любителях электросамокатов
"В настоящее время установлен и допрошен следователями мужчина, совершивший на арендованном электросамокате наезд на ребенка. Самокат, на котором передвигался мужчина, изъят", - добавляется в сообщении.
Кроме того, следователи допросили родителей ребенка и представителя компании.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Ростов-на-ДонуПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд
08:23При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка
08:18Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали
08:15Заместителя премьера Австралии оштрафовали за отсутствие маски
08:13Аналитики рассказали о взрывном спросе на аренду самокатов в России
08:09С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек
08:06В Хабаровский край поступили 50 тысяч доз вакцины от COVID-19
08:01Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия
08:00Турецкие амбиции. Грозит ли Стамбульский канал российскому флоту
07:39Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
07:38В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
07:12"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша
07:07В Пензе загорелся торговый центр
06:51В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес
06:11Эксперт не ждет снижения заболеваемости COVID-19 после жарких дней
06:09Россияне стали чаще платить по "плохим" долгам
06:06Карту "Мир" с июля должно принимать большее число российских магазинов
05:49Мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе в Москве
05:13Эксперт рассказал, чем опасна полная разрядка и зарядка смартфона
05:06В Польше заподозрили Украину в симпатиях к нацистам
Лента новостейМолния