https://ria.ru/20210628/elektrosamokat-1738866919.html
СК нашел ростовчанина, наехавшего на электросамокате на ребенка
СК нашел ростовчанина, наехавшего на электросамокате на ребенка - РИА Новости, 28.06.2021
СК нашел ростовчанина, наехавшего на электросамокате на ребенка
Уголовное дело возбудили в Ростове-на-Дону против компании, у которой арендовал электросамокат сбивший ребенка мужчина, сам нарушитель найден и допрошен,... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:13
2021-06-28T11:13
2021-06-28T11:14
следственный комитет россии (ск рф)
ростов-на-дону
происшествия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Ростове-на-Дону против компании, у которой арендовал электросамокат сбивший ребенка мужчина, сам нарушитель найден и допрошен, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что следователи организовали проверку после того, как мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка в центре Ростова-на-Дону и скрылся, инцидент произошел 23 июня на улице Пушкинской."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.По данным следствия, представители организации по аренде электросамокатов 23 июня передали в краткосрочную аренду 28-летнему местному жителю электросамокат. Двигаясь по пешеходной дорожке на улице Пушкинской, мужчина сбил 2-летнего мальчика, после чего покинул место происшествия. В результате ребенок был госпитализировал с ссадинами и ушибами."В настоящее время установлен и допрошен следователями мужчина, совершивший на арендованном электросамокате наезд на ребенка. Самокат, на котором передвигался мужчина, изъят", - добавляется в сообщении.Кроме того, следователи допросили родителей ребенка и представителя компании.
https://ria.ru/20210618/elektrosamokaty-1737502501.html
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следственный комитет россии (ск рф), ростов-на-дону, происшествия
СК нашел ростовчанина, наехавшего на электросамокате на ребенка
11:13 28.06.2021 (обновлено: 11:14 28.06.2021)
СК нашел мужчину, наехавшего на электросамокате на ребенка и скрывшегося в Ростове-на-Дону
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Уголовное дело возбудили в Ростове-на-Дону
против компании, у которой арендовал электросамокат сбивший ребенка мужчина, сам нарушитель найден и допрошен, сообщается на сайте СК РФ
.
Ранее сообщалось, что следователи организовали проверку после того, как мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка в центре Ростова-на-Дону и скрылся, инцидент произошел 23 июня на улице Пушкинской.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, представители организации по аренде электросамокатов 23 июня передали в краткосрочную аренду 28-летнему местному жителю электросамокат. Двигаясь по пешеходной дорожке на улице Пушкинской, мужчина сбил 2-летнего мальчика, после чего покинул место происшествия. В результате ребенок был госпитализировал с ссадинами и ушибами.
"В настоящее время установлен и допрошен следователями мужчина, совершивший на арендованном электросамокате наезд на ребенка. Самокат, на котором передвигался мужчина, изъят", - добавляется в сообщении.
Кроме того, следователи допросили родителей ребенка и представителя компании.