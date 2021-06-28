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Альфа-Банк запустил эквайринг на смартфонах
Альфа-Банк запустил эквайринг на смартфонах - РИА Новости, 28.06.2021
Альфа-Банк запустил эквайринг на смартфонах
Альфа-Банк запустил эквайринговое решение AlfaPOS для смартфонов, говорится в сообщении банка. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T16:32
2021-06-28T16:32
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Альфа-Банк запустил эквайринговое решение AlfaPOS для смартфонов, говорится в сообщении банка.Теперь любой современный смартфон с NFC на системе Android можно использовать как терминал для приема карт. Для использования достаточно подключить торговый эквайринг в Альфа-Банке и скачать на смартфон приложение AlfaPOS.Решение безопасно по меркам как российской, так и международных российской платёжных систем. Данные платежа передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на устройстве, отмечает банк.
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альфа-банк, технологии, новости компаний - экономика

Альфа-Банк запустил эквайринг на смартфонах

16:32 28.06.2021
 
© Depositphotos / AntonioGuillemFСчастливая девушка
Счастливая девушка - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Альфа-Банк запустил эквайринговое решение AlfaPOS для смартфонов, говорится в сообщении банка.
Теперь любой современный смартфон с NFC на системе Android можно использовать как терминал для приема карт. Для использования достаточно подключить торговый эквайринг в Альфа-Банке и скачать на смартфон приложение AlfaPOS.
"Решение особенно актуально для микробизнеса и, например, стартапов. Таким клиентам может быть не по карману покупать терминал и платить за него абонентскую плату. AlfaPOS позволяет запустить бизнес без лишних затрат. А за счет своей мобильности решение интересно еще и средним и крупным компаниям: например, медицинским лабораториям, ресторанам, работающим на вынос, предприятиям выездной розничной торговли, курьерским службам и такси", - подчеркнула руководитель департамента расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева, слова которой приводятся в сообщении.
Решение безопасно по меркам как российской, так и международных российской платёжных систем. Данные платежа передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на устройстве, отмечает банк.
Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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Альфа-банкТехнологииНовости компаний - Экономика
 
 
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