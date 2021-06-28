Альфа-Банк запустил эквайринг на смартфонах
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Альфа-Банк запустил эквайринговое решение AlfaPOS для смартфонов, говорится в сообщении банка.
Теперь любой современный смартфон с NFC на системе Android можно использовать как терминал для приема карт. Для использования достаточно подключить торговый эквайринг в Альфа-Банке и скачать на смартфон приложение AlfaPOS.
"Решение особенно актуально для микробизнеса и, например, стартапов. Таким клиентам может быть не по карману покупать терминал и платить за него абонентскую плату. AlfaPOS позволяет запустить бизнес без лишних затрат. А за счет своей мобильности решение интересно еще и средним и крупным компаниям: например, медицинским лабораториям, ресторанам, работающим на вынос, предприятиям выездной розничной торговли, курьерским службам и такси", - подчеркнула руководитель департамента расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева, слова которой приводятся в сообщении.
Решение безопасно по меркам как российской, так и международных российской платёжных систем. Данные платежа передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на устройстве, отмечает банк.