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Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с грузовиком
Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 28.06.2021
Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с грузовиком
Автомобиль "Урал-5557" сбил двух человек в городе Александров Владимирской области, один из них погиб, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T17:50
2021-06-28T17:50
россия
александров
владимирская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 28 июн - РИА Новости. Автомобиль "Урал-5557" сбил двух человек в городе Александров Владимирской области, один из них погиб, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России."Около 14.40 у дома 26 на улице Институтская в городе Александрове произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель автомобиля "Урал-5557"... допустил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.Уточняется, что в результате ДТП погибла девушка, личность которой в настоящий момент устанавливается. Семилетнего ребенка доставили в медицинское учреждение.
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россия, александров, владимирская область, происшествия
Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с грузовиком
17:50 28.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Во Владимирской области грузовик сбил двух человек, один из них погиб

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 28 июн - РИА Новости. Автомобиль "Урал-5557" сбил двух человек в городе Александров Владимирской области, один из них погиб, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
"Около 14.40 у дома 26 на улице Институтская в городе Александрове произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель автомобиля "Урал-5557"... допустил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.
Уточняется, что в результате ДТП погибла девушка, личность которой в настоящий момент устанавливается. Семилетнего ребенка доставили в медицинское учреждение.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 17:30
Во Владимирской области два человека погибли в ДТП
 
РоссияАлександровВладимирская областьПроисшествия
 
 
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