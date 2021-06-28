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Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с грузовиком

Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 28.06.2021

Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с грузовиком

Автомобиль "Урал-5557" сбил двух человек в городе Александров Владимирской области, один из них погиб, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T17:50

2021-06-28T17:50

2021-06-28T17:50

россия

александров

владимирская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 28 июн - РИА Новости. Автомобиль "Урал-5557" сбил двух человек в городе Александров Владимирской области, один из них погиб, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России."Около 14.40 у дома 26 на улице Институтская в городе Александрове произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель автомобиля "Урал-5557"... допустил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.Уточняется, что в результате ДТП погибла девушка, личность которой в настоящий момент устанавливается. Семилетнего ребенка доставили в медицинское учреждение.

https://ria.ru/20210624/avariya-1738474312.html

россия

александров

владимирская область

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2021

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россия, александров, владимирская область, происшествия