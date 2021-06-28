https://ria.ru/20210628/dtp-1738941029.html
Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с грузовиком
Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 28.06.2021
Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с грузовиком
Автомобиль "Урал-5557" сбил двух человек в городе Александров Владимирской области, один из них погиб, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T17:50
2021-06-28T17:50
2021-06-28T17:50
россия
александров
владимирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
РЯЗАНЬ, 28 июн - РИА Новости. Автомобиль "Урал-5557" сбил двух человек в городе Александров Владимирской области, один из них погиб, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России."Около 14.40 у дома 26 на улице Институтская в городе Александрове произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель автомобиля "Урал-5557"... допустил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.Уточняется, что в результате ДТП погибла девушка, личность которой в настоящий момент устанавливается. Семилетнего ребенка доставили в медицинское учреждение.
https://ria.ru/20210624/avariya-1738474312.html
россия
александров
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e21e70f8062b4ca615a2786e83d6675d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александров, владимирская область, происшествия
Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с грузовиком
Во Владимирской области грузовик сбил двух человек, один из них погиб