https://ria.ru/20210628/dtp-1738851367.html

Пострадавшие в ДТП под Астраханью получили нетяжелые травмы

Пострадавшие в ДТП под Астраханью получили нетяжелые травмы - РИА Новости, 28.06.2021

Пострадавшие в ДТП под Астраханью получили нетяжелые травмы

Восемь пострадавших в аварии в Володарском районе Астраханской области получили травмы легкой или средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель районной... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T08:56

2021-06-28T08:56

2021-06-28T08:56

москва

астраханская область

володарский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Восемь пострадавших в аварии в Володарском районе Астраханской области получили травмы легкой или средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель районной администрации.ДТП произошло в понедельник рано утром в районе села Зеленга. Водитель "ВАЗ-2107" не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Пострадали восемь из девяти человек, находившихся в автомобиле. Все 2000-2006 годов рождения."Пострадавшие доставлены в больницы. "Тяжелых" нет, у всех травмы легкой или средней тяжести", - сказал собеседник агентства. У госпитализированных закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы.По информации областного УМВД России, 17-летний водитель легкового автомобиля не имел водительских прав. Он направлен на медицинское освидетельствование. Предварительно, он взял машину своего знакомого, который уехал в командировку в Москву. Одна из пострадавших в аварии накануне отмечала день рождения.

https://ria.ru/20210628/dtp-1738849653.html

москва

астраханская область

володарский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, астраханская область, володарский район, происшествия