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Пострадавшие в ДТП под Астраханью получили нетяжелые травмы
Пострадавшие в ДТП под Астраханью получили нетяжелые травмы - РИА Новости, 28.06.2021
Пострадавшие в ДТП под Астраханью получили нетяжелые травмы
Восемь пострадавших в аварии в Володарском районе Астраханской области получили травмы легкой или средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель районной... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T08:56
2021-06-28T08:56
москва
астраханская область
володарский район
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Восемь пострадавших в аварии в Володарском районе Астраханской области получили травмы легкой или средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель районной администрации.ДТП произошло в понедельник рано утром в районе села Зеленга. Водитель "ВАЗ-2107" не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Пострадали восемь из девяти человек, находившихся в автомобиле. Все 2000-2006 годов рождения."Пострадавшие доставлены в больницы. "Тяжелых" нет, у всех травмы легкой или средней тяжести", - сказал собеседник агентства. У госпитализированных закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы.По информации областного УМВД России, 17-летний водитель легкового автомобиля не имел водительских прав. Он направлен на медицинское освидетельствование. Предварительно, он взял машину своего знакомого, который уехал в командировку в Москву. Одна из пострадавших в аварии накануне отмечала день рождения.
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москва, астраханская область, володарский район, происшествия
Пострадавшие в ДТП под Астраханью получили нетяжелые травмы
08:56 28.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Восемь пострадавших в аварии в Астраханской области получили травмы легкой или средней тяжести

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Восемь пострадавших в аварии в Володарском районе Астраханской области получили травмы легкой или средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель районной администрации.
ДТП произошло в понедельник рано утром в районе села Зеленга. Водитель "ВАЗ-2107" не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Пострадали восемь из девяти человек, находившихся в автомобиле. Все 2000-2006 годов рождения.
"Пострадавшие доставлены в больницы. "Тяжелых" нет, у всех травмы легкой или средней тяжести", - сказал собеседник агентства. У госпитализированных закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы.
По информации областного УМВД России, 17-летний водитель легкового автомобиля не имел водительских прав. Он направлен на медицинское освидетельствование. Предварительно, он взял машину своего знакомого, который уехал в командировку в Москву. Одна из пострадавших в аварии накануне отмечала день рождения.
ДТП на съезде с дороги в районе села Зеленга в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 08:24
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МоскваАстраханская областьВолодарский районПроисшествия
 
 
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