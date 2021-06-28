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Эксперты рассказали о новом источнике доходов российских регионов
Эксперты рассказали о новом источнике доходов российских регионов - РИА Новости, 28.06.2021
Эксперты рассказали о новом источнике доходов российских регионов
Субъекты РФ с этого года получают процентные доходы от управления остатками средств на едином казначейском счете, которые по итогам первого квартала уже... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T01:39
2021-06-28T01:39
россия
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
москва
московская область (подмосковье)
алтайский край
экономика
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Субъекты РФ с этого года получают процентные доходы от управления остатками средств на едином казначейском счете, которые по итогам первого квартала уже принесли им почти 1,4 миллиарда рублей, говорится в аналитическом комментарии АКРА, который есть в распоряжении РИА Новости.Новый тип дохода представляет собой процентные доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете. "Иными словами, благодаря ФК остатки средств, которые ранее просто копились на счетах, стали приносить доход даже тем субъектам, которые по Бюджетному кодексу РФ не имеют права размещать средства на депозитах", - поясняют эксперты.Средства на депозитах разрешено размещать лишь тем субъектам РФ, в бюджетах которых трансферты из федерального бюджета (за исключением субвенций) в течение двух из трех последних отчетных лет не превышали 20% собственных доходов консолидированного бюджета.Например, Алтайский край, на счетах которого в Казначействе на конец прошлого года находилось более 20 миллиардов рублей, не мог ими управлять. "Однако благодаря нововведению на 01.05.2021 край получил доход от этих средств в размере свыше 90 млн руб., что составляет 15% неналоговых доходов края", - добавляется в сообщении. В соответствии с законодательством, средства от размещения подлежат зачислению в бюджеты субъектов РФ в течение четырех дней по окончании отчетного квартала.По данным АКРА, высокие доходы от размещения средств на едином казначейском счете также получили Ямало-Ненецкий автономный округ - 104 миллиона рублей, что составляет 10% неналоговых доходов региона, Московская область - 83 миллиона рублей (1%), Дагестан - 70 миллионов (13%), Тверская область - 56 миллионов (6%), Татарстан - 54 миллиона (3%).
https://ria.ru/20210628/zhile-1738837885.html
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россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), ямало-ненецкий автономный округ (янао), москва, московская область (подмосковье), алтайский край, экономика
Эксперты рассказали о новом источнике доходов российских регионов
01:39 28.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Федерального казначейства (Казначейства России) в Москве
Здание Федерального казначейства (Казначейства России) в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Эксперты из АКРА рассказали о новом источнике доходов российских регионов

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Субъекты РФ с этого года получают процентные доходы от управления остатками средств на едином казначейском счете, которые по итогам первого квартала уже принесли им почти 1,4 миллиарда рублей, говорится в аналитическом комментарии АКРА, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Согласно отчетности субъектов РФ на 01.05.2021, Федеральное казначейство (ФК) перечислило им почти 1,4 млрд руб. в виде нового типа дохода, который субъекты ранее не получали. Несмотря на то, что сумма сравнительно невелика, она все же сопоставима, например, с доходами регионов от налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых (гравий, глины, пески) на указанную дату", - указывается в сообщении.
Новый тип дохода представляет собой процентные доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете. "Иными словами, благодаря ФК остатки средств, которые ранее просто копились на счетах, стали приносить доход даже тем субъектам, которые по Бюджетному кодексу РФ не имеют права размещать средства на депозитах", - поясняют эксперты.
Средства на депозитах разрешено размещать лишь тем субъектам РФ, в бюджетах которых трансферты из федерального бюджета (за исключением субвенций) в течение двух из трех последних отчетных лет не превышали 20% собственных доходов консолидированного бюджета.
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Например, Алтайский край, на счетах которого в Казначействе на конец прошлого года находилось более 20 миллиардов рублей, не мог ими управлять. "Однако благодаря нововведению на 01.05.2021 край получил доход от этих средств в размере свыше 90 млн руб., что составляет 15% неналоговых доходов края", - добавляется в сообщении. В соответствии с законодательством, средства от размещения подлежат зачислению в бюджеты субъектов РФ в течение четырех дней по окончании отчетного квартала.
По данным АКРА, высокие доходы от размещения средств на едином казначейском счете также получили Ямало-Ненецкий автономный округ - 104 миллиона рублей, что составляет 10% неналоговых доходов региона, Московская область - 83 миллиона рублей (1%), Дагестан - 70 миллионов (13%), Тверская область - 56 миллионов (6%), Татарстан - 54 миллиона (3%).
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