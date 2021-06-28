https://ria.ru/20210628/dogovor-1738895978.html
Путин рассказал о российско-китайском договоре о дружбе
Путин рассказал о российско-китайском договоре о дружбе - РИА Новости, 28.06.2021
Путин рассказал о российско-китайском договоре о дружбе
Президент России Владимир Путин напомнил о закрепленных в Договоре о дружбе России и Китая принципах отказа от применения первыми ядерного оружия и... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T13:42
2021-06-28T13:42
2021-06-28T14:00
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил о закрепленных в Договоре о дружбе России и Китая принципах отказа от применения первыми ядерного оружия и невмешательства во внутренние дела.Договор был подписан 20 лет назад. В понедельник лидеры России и Китая объявили о его продлении на 5 лет."Договор действительно стал основополагающим международно-правовым актом, во многом определившим современное состояние российско-китайских отношений. Он вобрал в себя многовековой позитивный опыт развития связей между нашими государствами, в полной мере отразил глубокие исторические традиции добрососедства и дружбы между российским и китайским народами", - сказал Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином."В этом документе закреплены такие принципиальные договорённости, как взаимная поддержка в деле защиты государственного единства и территориальной целостности, отказ от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет, – в современном мире серьёзное значение имеют такие договорённости, – уважение суверенного права выбора общественного устройства, пути развития, невмешательство во внутренние дела", - сказал он.Путин отметил важность того, что в документе зафиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы."Мы много для этого и сделали, в том числе в работе по границе, годами работали над этим – мы и наши команды – и достигли нужного нам результата, приемлемого и для Китая, и для России", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20210628/protsvetanie-1738846125.html
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россия, си цзиньпин, владимир путин, китай, в мире
Путин рассказал о российско-китайском договоре о дружбе
13:42 28.06.2021 (обновлено: 14:00 28.06.2021)
В российско-китайском договоре о дружбе закреплены принципы невмешательства во внутренние дела
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
напомнил о закрепленных в Договоре о дружбе России
и Китая
принципах отказа от применения первыми ядерного оружия и невмешательства во внутренние дела.
Договор был подписан 20 лет назад. В понедельник лидеры России и Китая объявили о его продлении на 5 лет.
"Договор действительно стал основополагающим международно-правовым актом, во многом определившим современное состояние российско-китайских отношений. Он вобрал в себя многовековой позитивный опыт развития связей между нашими государствами, в полной мере отразил глубокие исторические традиции добрососедства и дружбы между российским и китайским народами", - сказал Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином
.
"В этом документе закреплены такие принципиальные договорённости, как взаимная поддержка в деле защиты государственного единства и территориальной целостности, отказ от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет, – в современном мире серьёзное значение имеют такие договорённости, – уважение суверенного права выбора общественного устройства, пути развития, невмешательство во внутренние дела", - сказал он.
Путин отметил важность того, что в документе зафиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы.
"Мы много для этого и сделали, в том числе в работе по границе, годами работали над этим – мы и наши команды – и достигли нужного нам результата, приемлемого и для Китая, и для России", - добавил президент РФ.