Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210628/dispanserizatsiya-1738902510.html
В Госдуме рассказали, как сделать диспансеризацию привлекательнее
В Госдуме рассказали, как сделать диспансеризацию привлекательнее - РИА Новости, 28.06.2021
В Госдуме рассказали, как сделать диспансеризацию привлекательнее
Сделать более привлекательной диспансеризацию могла бы бесплатная выдача справок по ее итогам водителям, законным владельцам оружия и другим категориям граждан, РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:16
2021-06-28T14:16
госдума рф
ирина яровая
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589962301_0:76:2000:1201_1920x0_80_0_0_57a2ecec2834a652d7b0af7f4abf8dae.jpg
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Сделать более привлекательной диспансеризацию могла бы бесплатная выдача справок по ее итогам водителям, законным владельцам оружия и другим категориям граждан, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая."Если по итогам диспансеризации вывести единого образца справку, которая может быть применена в разрешительных системах, мне кажется, количество диспансеризаций существенно вырастет", - сказала на пресс-конференции Яровая.Она также напомнила, что для получения разного рода разрешений необходимо получать платные справки, это необходимо многим категориям, в том числе водителям и законным обладателям оружия."Почему после прохождения диспансеризации не сделать возможным выдачу этих справок бесплатной?... Все эти документы очень дорогостоящие… Чтобы это было дополнительной мотивацией для граждан проходить диспансеризацию… Государство призывает граждан к диспансеризации и вкладывает в это средства, потому что это профилактика заболеваний", - сообщила Яровая.При этом она отметила, что нужно расширять перечень специалистов, которые включаются в комплексное обследование состояния здоровья, но не все регионы одинаково готовы "к этой истории".
https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738259911.html
https://ria.ru/20210621/dispanserizatsiya-1737920123.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589962301_20:0:1799:1334_1920x0_80_0_0_4fa2fded27784a6bd2010d4147638749.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, ирина яровая, общество
В Госдуме рассказали, как сделать диспансеризацию привлекательнее
14:16 28.06.2021
 
© Depositphotos / volkfiat.gmail.comНа приеме у врача
На приеме у врача - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Depositphotos / volkfiat.gmail.com

Яровая заявила, что сделать диспансеризацию привлекательнее могла бы бесплатная выдача справок

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Сделать более привлекательной диспансеризацию могла бы бесплатная выдача справок по ее итогам водителям, законным владельцам оружия и другим категориям граждан, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"Если по итогам диспансеризации вывести единого образца справку, которая может быть применена в разрешительных системах, мне кажется, количество диспансеризаций существенно вырастет", - сказала на пресс-конференции Яровая.
Автомат электронной записи к врачам в новой поликлинике на северо-востоке Москвы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 15:43Распространение коронавируса
Мурашко рассказал о программе диспансеризации для переболевших COVID-19
Она также напомнила, что для получения разного рода разрешений необходимо получать платные справки, это необходимо многим категориям, в том числе водителям и законным обладателям оружия.
"Почему после прохождения диспансеризации не сделать возможным выдачу этих справок бесплатной?... Все эти документы очень дорогостоящие… Чтобы это было дополнительной мотивацией для граждан проходить диспансеризацию… Государство призывает граждан к диспансеризации и вкладывает в это средства, потому что это профилактика заболеваний", - сообщила Яровая.
При этом она отметила, что нужно расширять перечень специалистов, которые включаются в комплексное обследование состояния здоровья, но не все регионы одинаково готовы "к этой истории".
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 15:24Распространение коронавируса
Расширенная диспансеризация начнется во всех регионах с 1 июля
 
Госдума РФИрина ЯроваяОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд
08:23При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка
08:18Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали
08:15Заместителя премьера Австралии оштрафовали за отсутствие маски
08:13Аналитики рассказали о взрывном спросе на аренду самокатов в России
08:09С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек
08:06В Хабаровский край поступили 50 тысяч доз вакцины от COVID-19
08:01Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия
08:00Турецкие амбиции. Грозит ли Стамбульский канал российскому флоту
07:39Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
07:38В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
07:12"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша
07:07В Пензе загорелся торговый центр
06:51В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес
06:11Эксперт не ждет снижения заболеваемости COVID-19 после жарких дней
06:09Россияне стали чаще платить по "плохим" долгам
06:06Карту "Мир" с июля должно принимать большее число российских магазинов
05:49Мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе в Москве
05:13Эксперт рассказал, чем опасна полная разрядка и зарядка смартфона
05:06В Польше заподозрили Украину в симпатиях к нацистам
Лента новостейМолния