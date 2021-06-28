https://ria.ru/20210628/dispanserizatsiya-1738902510.html

В Госдуме рассказали, как сделать диспансеризацию привлекательнее

В Госдуме рассказали, как сделать диспансеризацию привлекательнее - РИА Новости, 28.06.2021

В Госдуме рассказали, как сделать диспансеризацию привлекательнее

Сделать более привлекательной диспансеризацию могла бы бесплатная выдача справок по ее итогам водителям, законным владельцам оружия и другим категориям граждан, РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T14:16

2021-06-28T14:16

2021-06-28T14:16

госдума рф

ирина яровая

общество

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Сделать более привлекательной диспансеризацию могла бы бесплатная выдача справок по ее итогам водителям, законным владельцам оружия и другим категориям граждан, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая."Если по итогам диспансеризации вывести единого образца справку, которая может быть применена в разрешительных системах, мне кажется, количество диспансеризаций существенно вырастет", - сказала на пресс-конференции Яровая.Она также напомнила, что для получения разного рода разрешений необходимо получать платные справки, это необходимо многим категориям, в том числе водителям и законным обладателям оружия."Почему после прохождения диспансеризации не сделать возможным выдачу этих справок бесплатной?... Все эти документы очень дорогостоящие… Чтобы это было дополнительной мотивацией для граждан проходить диспансеризацию… Государство призывает граждан к диспансеризации и вкладывает в это средства, потому что это профилактика заболеваний", - сообщила Яровая.При этом она отметила, что нужно расширять перечень специалистов, которые включаются в комплексное обследование состояния здоровья, но не все регионы одинаково готовы "к этой истории".

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738259911.html

https://ria.ru/20210621/dispanserizatsiya-1737920123.html

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госдума рф, ирина яровая, общество