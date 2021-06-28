https://ria.ru/20210628/dispanserizatsiya-1738902510.html
В Госдуме рассказали, как сделать диспансеризацию привлекательнее
В Госдуме рассказали, как сделать диспансеризацию привлекательнее - РИА Новости, 28.06.2021
В Госдуме рассказали, как сделать диспансеризацию привлекательнее
Сделать более привлекательной диспансеризацию могла бы бесплатная выдача справок по ее итогам водителям, законным владельцам оружия и другим категориям граждан, РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:16
2021-06-28T14:16
2021-06-28T14:16
госдума рф
ирина яровая
общество
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Сделать более привлекательной диспансеризацию могла бы бесплатная выдача справок по ее итогам водителям, законным владельцам оружия и другим категориям граждан, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая."Если по итогам диспансеризации вывести единого образца справку, которая может быть применена в разрешительных системах, мне кажется, количество диспансеризаций существенно вырастет", - сказала на пресс-конференции Яровая.Она также напомнила, что для получения разного рода разрешений необходимо получать платные справки, это необходимо многим категориям, в том числе водителям и законным обладателям оружия."Почему после прохождения диспансеризации не сделать возможным выдачу этих справок бесплатной?... Все эти документы очень дорогостоящие… Чтобы это было дополнительной мотивацией для граждан проходить диспансеризацию… Государство призывает граждан к диспансеризации и вкладывает в это средства, потому что это профилактика заболеваний", - сообщила Яровая.При этом она отметила, что нужно расширять перечень специалистов, которые включаются в комплексное обследование состояния здоровья, но не все регионы одинаково готовы "к этой истории".
https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738259911.html
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госдума рф, ирина яровая, общество
В Госдуме рассказали, как сделать диспансеризацию привлекательнее
Яровая заявила, что сделать диспансеризацию привлекательнее могла бы бесплатная выдача справок
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости.
Сделать более привлекательной диспансеризацию могла бы бесплатная выдача справок по ее итогам водителям, законным владельцам оружия и другим категориям граждан, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая
.
"Если по итогам диспансеризации вывести единого образца справку, которая может быть применена в разрешительных системах, мне кажется, количество диспансеризаций существенно вырастет", - сказала на пресс-конференции Яровая.
Она также напомнила, что для получения разного рода разрешений необходимо получать платные справки, это необходимо многим категориям, в том числе водителям и законным обладателям оружия.
"Почему после прохождения диспансеризации не сделать возможным выдачу этих справок бесплатной?... Все эти документы очень дорогостоящие… Чтобы это было дополнительной мотивацией для граждан проходить диспансеризацию… Государство призывает граждан к диспансеризации и вкладывает в это средства, потому что это профилактика заболеваний", - сообщила Яровая.
При этом она отметила, что нужно расширять перечень специалистов, которые включаются в комплексное обследование состояния здоровья, но не все регионы одинаково готовы "к этой истории".