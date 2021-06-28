Онлайн-конференция академика РАН Юрия Беленкова
5 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция академика РАН, президента Общества специалистов по сердечной недостаточности, вице-президента Российского кардиологического общества, директора Клиники госпитальной терапии им. А.А. Остроумова Юрия БЕЛЕНКОВА, приуроченная к Всемирному дню кардиолога, который отмечается 6 июля.
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Какова ситуация в области сердечно-сосудистых заболеваний в России и мире? Какая государственная поддержка оказывается сфере кардиологии? Какие коррективы внесла в работу кардиологов пандемия?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
Какова ситуация в области сердечно-сосудистых заболеваний в России и мире? Какая государственная поддержка оказывается сфере кардиологии? Какие коррективы внесла в работу кардиологов пандемия?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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