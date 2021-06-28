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Онлайн-конференция академика РАН Юрия Беленкова
Онлайн-конференция академика РАН Юрия Беленкова - РИА Новости, 28.06.2021
Онлайн-конференция академика РАН Юрия Беленкова
РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:43
2021-06-28T15:43
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5 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция академика РАН, президента Общества специалистов по сердечной недостаточности, вице-президента Российского кардиологического общества, директора Клиники госпитальной терапии им. А.А. Остроумова Юрия БЕЛЕНКОВА, приуроченная к Всемирному дню кардиолога, который отмечается 6 июля.Задать вопросКакова ситуация в области сердечно-сосудистых заболеваний в России и мире? Какая государственная поддержка оказывается сфере кардиологии? Какие коррективы внесла в работу кардиологов пандемия?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция академика РАН Юрия Беленкова

15:43 28.06.2021
 
Читать ria.ru в
5 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция академика РАН, президента Общества специалистов по сердечной недостаточности, вице-президента Российского кардиологического общества, директора Клиники госпитальной терапии им. А.А. Остроумова Юрия БЕЛЕНКОВА, приуроченная к Всемирному дню кардиолога, который отмечается 6 июля.

Задать вопрос

Какова ситуация в области сердечно-сосудистых заболеваний в России и мире? Какая государственная поддержка оказывается сфере кардиологии? Какие коррективы внесла в работу кардиологов пандемия?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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