https://ria.ru/20210628/den-kardiologa-1738918415.html

Онлайн-конференция академика РАН Юрия Беленкова

Онлайн-конференция академика РАН Юрия Беленкова - РИА Новости, 28.06.2021

Онлайн-конференция академика РАН Юрия Беленкова

РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:43

2021-06-28T15:43

2021-06-28T15:43

анонсы

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5 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция академика РАН, президента Общества специалистов по сердечной недостаточности, вице-президента Российского кардиологического общества, директора Клиники госпитальной терапии им. А.А. Остроумова Юрия БЕЛЕНКОВА, приуроченная к Всемирному дню кардиолога, который отмечается 6 июля.Задать вопросКакова ситуация в области сердечно-сосудистых заболеваний в России и мире? Какая государственная поддержка оказывается сфере кардиологии? Какие коррективы внесла в работу кардиологов пандемия?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы