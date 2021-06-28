https://ria.ru/20210628/delegatsiya-1738904309.html
Папа Франциск принял представителей Константинопольского патриарха
Папа Франциск принял представителей Константинопольского патриарха - РИА Новости, 28.06.2021
Папа Франциск принял представителей Константинопольского патриарха
Папа Римский Франциск принял в понедельник в Ватикане делегацию Константинопольского патриархата во главе с митрополитом Халкидонским Эммануилом, сообщила... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:27
2021-06-28T14:27
2021-06-28T14:27
религия и мировоззрение
папа римский
константинопольский патриархат
константинопольская православная церковь
франциск (хорхе марио бергольо)
рим
стамбул
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ВАТИКАН, 28 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск принял в понедельник в Ватикане делегацию Константинопольского патриархата во главе с митрополитом Халкидонским Эммануилом, сообщила служба печати Святого престола.Делегация прибыла в Рим по случаю дня небесных покровителей Вечного города - святых апостолов Петра и Павла, который отмечается западными христианами 29 июня. В понедельник представители Фанара провели также традиционные встречи и беседы в Папском совете по содействию христианскому единству. Во вторник члены делегации будут присутствовать на мессе, которую отслужит в Ватикане папа Франциск.В ноябре прошлого года Святой престол и Константинопольский патриархат возобновили традиционный обмен делегациями, который был приостановлен в связи с пандемией COVID-19. Тогда по случаю дня памяти святого Андрея Первозванного, который отмечается Константинопольской православной церковью 30 ноября, в Стамбул прибыла делегация Святого престола во главе с председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом.Год назад делегация Фанара из-за карантинных ограничений не смогла приехать в Рим на торжества апостолов Петра и Павла. Тогда, обращаясь из окна Апостольского дворца Ватикана, папа Франциск заявил, что "духовным образом заключает в объятия дорогого брата патриарха Варфоломея в надежде на то, что наши взаимные визиты смогут возобновиться в самом скором времени".В 2019 году папа Франциск 29 июня неожиданно преподнес делегации Константинопольской церкви подарок для патриарха Варфоломея - ковчежец с мощами святого Петра, который был установлен в часовне папских апартаментов Апостольского дворца еще по указанию папы Павла VI. По словам патриарха Варфоломея, этот жест папы Римского стал "новой вехой на пути к сближению, важнейшим шагом в диалоге милосердной любви, начатом более пятидесяти лет назад нашими предшественниками".
https://ria.ru/20210628/obedinenie-1738879057.html
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папа римский, константинопольский патриархат, константинопольская православная церковь, франциск (хорхе марио бергольо), рим, стамбул, ватикан, справки
ВАТИКАН, 28 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск принял в понедельник в Ватикане делегацию Константинопольского патриархата во главе с митрополитом Халкидонским Эммануилом, сообщила служба печати Святого престола.
Делегация прибыла в Рим по случаю дня небесных покровителей Вечного города - святых апостолов Петра и Павла, который отмечается западными христианами 29 июня. В понедельник представители Фанара провели также традиционные встречи и беседы в Папском совете по содействию христианскому единству. Во вторник члены делегации будут присутствовать на мессе, которую отслужит в Ватикане папа Франциск.
В ноябре прошлого года Святой престол и Константинопольский патриархат возобновили традиционный обмен делегациями, который был приостановлен в связи с пандемией COVID-19. Тогда по случаю дня памяти святого Андрея Первозванного, который отмечается Константинопольской православной церковью 30 ноября, в Стамбул прибыла делегация Святого престола во главе с председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом.
Год назад делегация Фанара из-за карантинных ограничений не смогла приехать в Рим на торжества апостолов Петра и Павла. Тогда, обращаясь из окна Апостольского дворца Ватикана, папа Франциск заявил, что "духовным образом заключает в объятия дорогого брата патриарха Варфоломея в надежде на то, что наши взаимные визиты смогут возобновиться в самом скором времени".
В 2019 году папа Франциск 29 июня неожиданно преподнес делегации Константинопольской церкви подарок для патриарха Варфоломея - ковчежец с мощами святого Петра, который был установлен в часовне папских апартаментов Апостольского дворца еще по указанию папы Павла VI. По словам патриарха Варфоломея, этот жест папы Римского стал "новой вехой на пути к сближению, важнейшим шагом в диалоге милосердной любви, начатом более пятидесяти лет назад нашими предшественниками".