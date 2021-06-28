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Онлайн-собрание Научного совета РАН о лечении от ковида пожилых
Онлайн-собрание Научного совета РАН о лечении от ковида пожилых - РИА Новости, 28.06.2021
Онлайн-собрание Научного совета РАН о лечении от ковида пожилых
1 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-собрание Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Геронтологические аспекты клинико-патогенетических особенностей COVID-19".
2021-06-28T12:18
2021-06-28T12:18
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Задать вопросМодератор – академик РАН, вице-президент РАН Владимир ЧЕХОНИН.Участники:- главный гериатр Министерства здравоохранения Российской Федерации, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Национального медицинского исследовательского университета им. Н.И. Пирогова Ольга ТКАЧЕВА с докладом "Старение и КОВИД: что их объединяет?";- член-корреспондент РАН, директор Научно-исследовательского центра "Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии" Владимир ХАВИНСОН с докладом "Коррекция препаратом тимуса системы иммунитета и гемостаза у пациентов пожилого возраста с COVID-19";- академик РАН, генеральный директор НМИЦ кардиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, вице-президент Российского кардиологического общества Сергей БОЙЦОВ с докладом "Гериатрические аспекты оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями";- член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой пульмонологии 1-го Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Сергей АВДЕЕВ с докладом "Об особенностях течения новой коронавирусной инфекции у пожилых";- главный внештатный специалист психиатр Департамента здравоохранения г. Москвы, главный врач ГБУЗ "Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева" Георгий КОСТЮК с докладом "Геронтологические аспекты оказания медицинской помощи при сочетанной тяжелой психической и инфекционной (COVID-19) патологии и иммунопрофилактики пациентов по профилю "психиатрия"";- заместитель директора Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова по трансляционной медицине, заведующая лабораторией трансляционных исследований в геронтологии Ирина СТРАЖЕСКО с докладом "Постковидный синдром и старение";- профессор кафедры семейной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, главный внештатный специалист по гериатрии Министерства здравоохранения Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу, вице-президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Елена ФРОЛОВА с докладом "Особенности курации пожилых больных с коронавирусной инфекцией в амбулаторной практике".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-собрание Научного совета РАН о лечении от ковида пожилых

12:18 28.06.2021
 
Читать ria.ru в
1 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-собрание Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Геронтологические аспекты клинико-патогенетических особенностей COVID-19".
Задать вопрос

Модератор – академик РАН, вице-президент РАН Владимир ЧЕХОНИН.

Участники:
- главный гериатр Министерства здравоохранения Российской Федерации, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Национального медицинского исследовательского университета им. Н.И. Пирогова Ольга ТКАЧЕВА с докладом "Старение и КОВИД: что их объединяет?";
- член-корреспондент РАН, директор Научно-исследовательского центра "Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии" Владимир ХАВИНСОН с докладом "Коррекция препаратом тимуса системы иммунитета и гемостаза у пациентов пожилого возраста с COVID-19";
- академик РАН, генеральный директор НМИЦ кардиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, вице-президент Российского кардиологического общества Сергей БОЙЦОВ с докладом "Гериатрические аспекты оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями";
- член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой пульмонологии 1-го Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Сергей АВДЕЕВ с докладом "Об особенностях течения новой коронавирусной инфекции у пожилых";
- главный внештатный специалист психиатр Департамента здравоохранения г. Москвы, главный врач ГБУЗ "Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева" Георгий КОСТЮК с докладом "Геронтологические аспекты оказания медицинской помощи при сочетанной тяжелой психической и инфекционной (COVID-19) патологии и иммунопрофилактики пациентов по профилю "психиатрия"";
- заместитель директора Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова по трансляционной медицине, заведующая лабораторией трансляционных исследований в геронтологии Ирина СТРАЖЕСКО с докладом "Постковидный синдром и старение";
- профессор кафедры семейной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, главный внештатный специалист по гериатрии Министерства здравоохранения Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу, вице-президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Елена ФРОЛОВА с докладом "Особенности курации пожилых больных с коронавирусной инфекцией в амбулаторной практике".

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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